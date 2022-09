Kommentar

Nok må være nok

KARMØY (VG) Hvor lenge skal rettsstaten la en åpenbart uskyldig mann leve med uriktige drapsanklager mot seg?

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Snart et år etter at en mann i 50-årene ble arrestert, utpekt som mannen bak drapet på Birgitte Tengs, sitter mannen fortsatt varetektsfengslet på en celle i Stavanger fengsel. En rettssak er allerede berammet. Dersom riksadvokaten tar ut tiltale, stilles mannen for retten – anklaget for å være han som på bestialsk vis drepte Birgitte Tengs (17).

Samtidig sitter en annen mann, Karmøy-jentas to år eldre fetter, i en by i Spania. Han hverken bor eller jobber i utlandet fordi han har så veldig lyst. Årsaken er at han – i mer enn 25 år – er holdt ansvarlig for kusinens død gjennom en omstridt, men like fullt gyldig, dom.

Les også Tengs-etterforskningen ferdig Politiet har ferdigstilt den nye etterforskningen av drapet på Birgitte Tengs hvor en mann i 50 årene er siktet.

Til tross for at han ble frikjent av juryen i lagmannsretten, ble han likevel holdt ansvarlig for drapet. Det skjedde fordi lagmannsretten ved å avsi en sivilrettslig dom fastslo at han sannsynligvis var gjerningsmannen. Slik har situasjonen vært siden dommen ble avsagt i 1998. Og slik er det altså fortsatt – selv om politi, påtalemyndighet og rettsvesenet mener mye taler for at mannen i 50-årene begikk drapene.

Hvordan kan rettsstaten holde to menn ansvarlige for en ugjerning den samme rettsstaten mener bare en av dem kan ha begått? Hvordan kan krenkelsene fortsette?

Svarene finnes selvsagt i jusen. Det mangler ikke på jurister som kan ile til for å forklare hvorfor den absurde situasjonen har oppstått i Tengs-saken. Den handler om en foreldelsesfrist på ti år i tvisteloven som er overskredet. Uretten i denne saken, dommen mot fetteren, må det uansett ordnes opp i - og loven må endres.

For jus er først og fremst ikke skapt for jurister. Tvert om – den er til for helt vanlige mennesker. Og den skal forstås av folk flest, blant annet derav begrepet «den allmenne rettsoppfatning». Helt enkelt betyr det at du og jeg skal forstå hvordan rettsstaten virker og på den måten ha tillit til beslutningene som treffes.

Les også Forsvarer om ny Tengs-rapport: Sår tvil om verdien av DNA-funn Politiets hovedbevis mot mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs (17) er et særegent DNA-funn.

Akkurat det virker umulig i Tengs-saken. Til tross for at politi og påtalemyndighet har utpekt det de mener er gjerningsmannen, og at rettsvesenet har slått fast at bevisene mot ham er særlig sterke, holdes altså fetteren fortsatt økonomisk ansvarlig for drapet myndighetene mener mannen i 50-årene har begått.

Forstå det den som kan.

Da Cold Case startet sin etterforskning i 2016, kikket etterforskerne aldri fetterens vei. Etter hvert dumpet det også brev fra politiet ned i den hardt prøvede familiens postkasse. Der sto det svart på hvitt at fetteren aldri hadde vært siktet og aldri mistenkt i den nye etterforskningen.

Noen har tatt til orde for at den sivile dommen mot fetteren bør opprettholdes til det foreligger en rettskraftig dom mot mannen i 50-årene. Kanskje vil det eventuelt kunne skje i 2023, men muligens vil vi skrive 2024 før denne rettsprosessen er avsluttet. Kanskje kan en slik tilnærming høres logisk ut rent rettslig.

Les også Tengs-siktet i politiavhør: Frykter justismord

Men et besøk i et gråmalt hus på Karmøy vil kunne bidra til andre perspektiver. Der får både den den gode kaffen og havutsikten raskt kraftig bismak. For her sitter en hardtkjempende far, eller den lille mann for å bruke det begrepet, som har slåss mot et rettssystem i mer enn 25 år. Han har sett en sønn få hele sitt voksne liv endret som følge av anklagene, og han er en del av en storfamilie der flere ikke er på talefot.

La dette være klart: Dette handler ikke om noen forhåndsdom mot mannen i 50-årene. Han er, som alle andre, uskyldig inntil det motsatte er bevist. Det vil eventuelt først skje i rettssalen. Mannen skal få all den rettssikkerheten denne saken manglet i forrige runde.

Dette handler om at rettsstaten må stanse sine krenkelser mot en åpenbart uskyldig mann. Noen må ta et ansvar flere bør kjenne på. Det er tid for å ta oppvasken – og rette opp i urett.