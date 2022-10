HØSTVÆR: En person med paraply går langs Operakaia i Oslo sentrum tirsdag kveld.

Nå slår høstværet inn for fullt

Jordskred, flom og kraftige vindkast er noen av farevarslene som er sendt ut for onsdag og torsdag denne uken. Regnskyllet starter allerede tirsdag.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Ta fram regntøyet i dag om du skal være ute, skriver Meteorologene på Twitter tirsdag.

I store deler av Sør-Norge er det nemlig ventet mye nedbør tirsdag ettermiddag og kveld. Lavtrykket vil også komme innover mot Vestlandet, som kan vente seg 30–50 millimeter regn.

Onsdag fortsetter lavtrykket å passere store deler av Sør-Norge. Meteorologisk Institutt har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast onsdag ettermiddag og kveld.

Se oversikt over farevarslene her.

Men det er ikke bare sørlendingene som må holde på hatten de kommende dagene. Også på Østlandet, i Trøndelag og i deler av Vestland, Rogaland og Møre og Romsdal, er det sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast.

Vindkastene på Vestlandet er ventet å være på mellom 27 og 35 m/s.

– Det kan bli stiv til sterk kuling på Vestlandet, og kanskje opp i liten strøm i fjellområdet og langs kysten enkelte steder, sier vakthavende meteorolog Tone Christin Taule til VG.

Fare for flom og skred

Som følge av nedbørsmengdene, er det også sendt ut farevarsler for flom og jordskred i deler av Vestlandet, som vil få mye nedbør fra onsdag til fredag kveld.

– Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring, skriver Yr i varselet.

Regnværet kan føre til lokale oversvømmelser enkelte steder i hele Vestland, sier Taule.

FLOM: Kraftig regn førte til mye overvann i Kristiansand. Bildet er tatt 26. august i år.

Det verste uværet vil nå Vestlandet først, fra i morgen ettermiddag og utover kvelden. Lavtrykket vil deretter passere Trøndelag og til slutt treffe Nord-Norge.

Det kan imidlertid se ut som at det er nordlendingene som slipper billigst unna, ifølge Taule.

– Det kan se ut som at det blir litt mindre futt i været der, men det vil bli gjort en ny vurdering av det i morgen.

VÅTT: Kanskje ikke et sjeldent syn på Bryggen i Bergen.

Ber folk sikre løse gjenstander

I farevarslet som er sendt ut, oppfordrer Yr til å sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder.

– Det kan være lurt å feste løse gjenstander. Kanskje folk fremdeles har utemøbler eller en trampoline ute, som har litt vindfang og som kan ta av gårde, sier Taule.

Ifølge Yr, kan utsatte bane- og vegstrekninger bli stengt som følge av været.

– Folk bør ta høyde for at det kan ta litt lenger tid å komme seg fra A til B. Broer kan bli stengt, trær kan falle over strømledninger og veier.