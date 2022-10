SPENT: Til venstre sitter selger Thea Leine Simenrud, sammen med eiendomsmegler Karoline Dovland.

Kraftig fall i boligmarkedet: − Det er litt skremmende

I EN LEILIGHET I OSLO (VG) Thea Leine Simenrud (32) og Knut Ivar Austvoll (35) har kjøpt ny leilighet. Nå skal de selge i et marked som fikk et kraftig fall i september.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I Bjerregaards gate på St. Hanshaugen løper Thea Leine Simenrud (32) spent rundt. Det er under femten minutter til visningen starter.

Lukten av nyvasket gulv, ferske kanelboller og nytente stearinlys er det som møter VG idet vi går inn i leiligheten.

Sammen med eiendomsmegler i Nordvik, Karoline Dovland, er snart de siste forberedelsene unnagjort.

Både megler og selger er håpefulle for dagens visning.

Boligannonsen har blitt lagt til som favoritt av over hundre personer på finn.no, og fem personer er påmeldt på dagens visning.

SISTE FORBEREDELSER: Boller legges klart for visning.

Under en uke tidligere la Eiendom Norge frem tall som viser at boligprisene er på vei ned.

21. september kjøpte Thea og ektemannen Knut Ivar Austvoll (35) leilighet på Løren. Det var andre gang den leiligheten var ute til salgs. Ifølge Thea fikk de leiligheten for den samme summen som den ble lagt ut for i førsteomgang.

– Det var jo billigere for oss å kjøpe nå, selvsagt. Vi selger og kjøper i samme marked, så det er jo greit. Men det er jo fortsatt skummelt, forteller Thea og bærer kanelbollene inn i stuen.

Nå begynner det å haste for paret for å få solgt leiligheten på St. Hanshaugen. De venter nemlig barn på selveste julaften.

BOLLER: Alt skal være på stell når visningsdagen står for tur.

Men i et marked hvor boligprisene nå har falt, kan det å selge og kjøpe bolig være mer utfordrende enn tidligere.

Det har Thea gjort seg noen tanker om, når de nå står ovenfor situasjonen selv.

– Det er jo litt skremmende når en ser på markedet sammenlignet med i sommer og før sommeren. Da var det jo masse etterspørsel etter nesten samme type leilighet som vi har, og dem gikk jo ofte mye over takst. Så har det jo bare dalet på, spesielt i september, forteller Thea.

UT PÅ TUR: Thea gjør seg klar til å forlate leiligheten.

– Falt kraftig

Tall fra Eiendom Norge i forrige uke viste en nedgang i prisene på 2,2 prosent.

– Boligprisene falt kraftig i september. Den sterke oppgangen i august er nå i sin helhet korrigert i de sesongkorrigerte boligprisene, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Det er normalt at boligprisene faller i siste tertial og Eiendom Norge venter at boligprisene vil fortsette å falle de neste månedene.

– Usikkerheten om utviklingen i både norsk og global økonomi gjør det vanskelig å si om fallet gjennom høsten blir sterkere enn normalt. Vi blir imidlertid ikke overrasket om prisutviklingen i høst blir svak, sier Lauridsen.

Ifølge Eiendom Norge tok det i gjennomsnitt 29 dager å selge en bolig i september.

Ett par på visning

45 minutter har gått siden Thea forlot leiligheten.

Inn døren kommer hun og Knut. De er klare for å høre eiendomsmeglerens rapport fra visningen.

Den er kort.

Kun ett par kom på visningen.

Thea er likevel ikke sjokkert, og forteller at hun var forberedt.

– Jeg husker det fra sist da vi solgte på Grünerløkka, da var det også bare et par stykk på visning. Det er jo helt forferdelig det.

Hun retter seg til i sofaen, og legger til:

– Da vi kjøpte vår første leilighet var det ikke uvanlig at det var 60 folk på visning og 15 som sto på liste. Nå er det jo helt annerledes.

Knut var derimot mer håpefull, og håpte at det hvert fall skulle dukke opp fem stykker på visningen.

FORBEREDELSER: Boller, lys og kaffe, leiligheten skal vise seg fra sin beste side.

– Færre på visning og færre budgivere

Eiendomsmegler Dovland legger ikke skjul på at hun ble overrasket over at det ikke kom flere på visning.

– Jeg trodde at det skulle komme flere enn dem som var påmeldt også.

Dovland forklarer at det er ikke uvanlig at boligmarkedet beveger på seg.

– Vi ser en typisk nedgang i boligmarkedet nå mot høsten, som er normalt. Likevel er det flere andre faktorer som påvirker. Det er mye fokus på renteoppgang, endring av låneforskriften, økte strømpriser og inflasjon/ prisvekst i media og det gjør folk mer usikre, sier hun og legger til:

– Boligmarkedet er mer på kjøper sin side nå. Vi opplever færre på visning og færre budgivere på de fleste objektene. Samtidig er arbeidsmarkedet stramt og på et eller annet tidspunkt vil boligmarkedet snu igjen. Det er vanskelig å time et boligkjøp, det viktigste er å finne noe man vil trives i.

HÅPEFULL: Knut Ivar Austvoll er spent på neste visning.

De fleste kjøper og selger i samme marked. Skal man oppgradere til noe større og bedre er det gunstig å benytte anledningen nå, ifølge Dovland.

– Historisk sett har det ofte lønnet seg å kjøpe i perioder med mer usikkerhet.

Skal man selge bolig, kan det ta litt lengre tid nå sammenlignet med for eksempel i starten av august.

– Det er derfor lurt å ha dette i bakhodet om man vurderer et salg av egen bolig. Det kan være lurt å sette en litt lengre overtagelse på den nye boligen og planlegge salgsprosessen før man går i gang, eller selge først, forteller Dovland.

Megleren tror folk må vende seg til endringene vi nå ser, og at så fort folk har blitt vant med endringen vil det deretter bli mer stabilt.

– Jeg tror man må forvente at det vil ta litt lengre tid å selge nå fremover, men alt blir solgt til slutt, forteller Dovland.

NY VISNING: En ny visning står for tur. Denne gangen håper både selger og megler på høyere besøkstall.

Visning nummer to

På søndag var det klart for en ny runde med visning.

– Jeg er ikke kjempe optimistisk, det blir man jo ikke, sier Thea.

Hun tenkter seg litt om, og fortsetter:

– Likevel er det da helg og visning på dagtid, så kanskje flere har tid og kanskje er litt mer spontane.

Stemningen i rommet letter igjen, gjengen blir mer håpefulle.

– Jeg tenker at det kommer flere på søndag. Hvis det kom én i dag, så skal vi slå den, sier megler Dovland.

Stuen fylles med latter.

– Ja, det må vi klare, sier Thea.

PS! Artikkelen ble skrevet før søndagens visning. Den kom det flere folk på, ifølge megler Dovland. Men det kom likevel ikke inn noen bud på mandagens budrunde, så nå ligger det an til ny visning.