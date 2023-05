KRITISK: Ap-politiker Amund Hellesø ber regjeringen utsette behandlingen av lakseskatten.

Ap-opprør mot lakseskatten

Landsstyremedlem i Ap og ordfører Amund Hellesø ber på vegne av 81 fjord- og kystkommuner regjeringen utsette behandlingen av lakseskatten.

«Så lenge det ikke er mulig å komme fram til et bredt politisk forlik om lakseskatten, bør den utsettes», skriver Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) i en pressemelding.

Det skjer etter at Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne har forlatt forhandlingene om grunnrenteskatt for havbruksnæringen, den såkalte «lakseskatten».

– Dermed er det ikke lenger grunnlag for et bredt politisk forlik som vil skape forutsigbare rammevilkår for havbruksnæringen. Behandlingen av lakseskatten bør derfor utsettes, sier styreleder Amund Hellesø i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK).

– Utsett til høsten

Hellesø sitter i landsstyret til Arbeiderpartiet og er ordfører i Nærøysund kommune i Trøndelag, én av 81 kommuner i nettverket, hvor mange er ledet av Ap eller Sp.

– Denne saken har så sterke lokale, regionale og nasjonale interesser at det må sikres forutsigbarhet. Skattlegging på havbruk må sees i sammenheng med anbefalinger fra Havbruksutvalget. De skal levere sin utredning til høsten, og regjeringen bør utsette lakseskatten til denne er klar, sier Hellesø.

SENTRAL AP-ER: Hellesø ble valgt inn i landsstyret til Ap under landsmøtet i Oslo 4.-6. mai.

Kompromiss

Han ber regjeringen tenke seg om, for å finne samlende ordninger.

– I mellomtiden kan regjeringen innføre en midlertidig, enkel og tidsavgrenset ordning som sikrer et tilfredsstillende bidrag til vertskommunene og fellesskapet. Det kan for eksempel være en produksjonsavgift, sier Hellesø.

Han er bekymret for at forslaget til grunnrenteskatt vil tappe kysten for verdier og kapital, som igjen fører til mindre investeringsevne og tapte arbeidsplasser.

– Kritiske

– Vi har vært – og er fortsatt – kritiske til at konsekvensene av lakseskatten ikke har vært godt nok utredet. Det er fortsatt usikkert hvordan skatten vil fungere i praksis, og om den vil stimulere til bærekraftig vekst og økt bearbeiding innenlands, sier han i pressemeldingen.

Han sier at forslaget til grunnrenteskatt har gitt stor uro og bekymring, og at store investeringer er kansellert eller satt på vent.

– Når mange partier forlater forhandlingene om grunnrenteskatten, er det derfor all grunn til å ta et steg tilbake. Det er behov for bedre konsekvensutredning, vi må se anbefalingene fra Havbruksutvalget, og først deretter bør regjeringen kalle inn de ulike partiene til nye forhandlinger. Vi er alle tjent med et skatteregime som kan stå seg over tid, sier Hellesø.

Pressemeldingen er formidlet av NTB.