SAKSØKER: Studenter går til gruppesøksmål mot universitetet.

Studenter saksøker Universitetet i Oslo for 555 millioner kroner

To jusstudenter saksøker Universitetet i Oslo etter at de ikke fikk godkjent deler av utdanningen ved universitetet i Oxford i Storbritannia.

De to studentene har levert et gruppesøksmål der de anslår at antall studenter som har fått nektet godkjenning, er rundt 2.000, skriver Aftenposten.

I stevningen kreves det erstatning på inntil 555,2 millioner kroner for alle berørte studenter.

Det var da Ove Kenneth Nodland ble nektet godkjenning av flere emner fra utdanningen i Oxford at han reagerte.

Han gikk gjennom 758 vedtak fra Universitetet i Oslo (UiO) om godkjenning av utdanning, og fant feil i 742 av vedtakene. Han mener at UiO har brutt reglene i den såkalte Lisboa-konvensjonen fra 1999, som Norge har sluttet seg til.

Må studere lenger

Den sier at utdanning fra et annet «Lisboa-land» som hovedregel skal godkjennes. Unntaket er hvis det er «betydelige forskjeller» mellom utdanningene.

Nodland, som både jobber ved UiO og fullfører jusstudiet i juni, har foretatt det han omtaler som et «svært konservativt» anslag, og mener at 100 studenter hvert år i 20 år kan ha fått avslag på galt grunnlag.

Konsekvensen for studenter som ikke får godkjent emner de har tatt før, er at de må studere lenger.

2.000 studenter

Totalt blir dette 2.000 studenter som stevningen krever skal få økonomisk erstatning både for tapt inntekt, og for at UiO har krenket den grunnlovsfestede retten til utdanning.

Både jusprofessor Mads Andenæs og Studentparlamentet ved UiO støtter stevningen.

«UiO foretar nå en gjennomgang av stevningen. Utover dette har vi ingen kommentarer på det nåværende tidspunkt», skriver direktør Arne Benjaminsen ved UiO til Aftenposten.