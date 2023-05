KUN I TJENESTE: Politiet får kun bruke uniform dersom de faktisk er på jobb som politi. Dette er fra paraden i Oslo i 2017.

Slutt på dette: − Det må ikke oppstå tvil om hvem som er på jobb

Fra nå av får kun politifolk som er på jobb bruke uniform i Pride-parader. Politidirektoratet vil unngå forvirring.

– Det er uheldig dersom det oppstår uklarhet rundt hvem som er i tjeneste og hvem som ikke er det, skriver politiet i en pressemelding.

Endringen som nå gjøres er knyttet til sikkerhet ut fra foreliggende trussel- og risikobilde, opplyser de.

– Den klare hovedregelen er at politiuniformen skal kun benyttes når man er i tjeneste. Det må ikke oppstå tvil om hvem som er på jobb for politiet, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet.

Hun sier videre at det går et klart skille mellom uniformsbruk på jobb og fritid – også når det gjelder deltagelse på andre arrangementer og samlinger utover Pride.

Fagbladet Politiforum skriver at det siden 2005 har vært et unntak for politiuniformsbruk for prideparader. Det oppheves nå på ubestemt tid.

Vangen understreker at Pride er et viktig symbol på mangfold, åpenhet og inkludering. Politiet skal fremdeles skal være med å feire, selv om deltagelse i parader ikke vil skje i politiuniform.

– Politiet støtter Pride. Mangfold er et satsingsområde både ovenfor egne medarbeidere og i møte med innbyggerne, sier hun og fortsetter:

– Vi skal være en åpen og inkluderende etat og oppfordrer våre ansatte til å delta i Pride-parader. Politiet vil også flagge med regnbueflagg på politiets tjenestesteder, i tillegg til å delta på ulike arrangementer og markere Pride i sosiale medier, sier Vangen.

Politiet opplyser videre at alle Pride-arrangementer skal sikres ut fra foreliggende trussel- og risikovurderinger. De lover også tett dialog med arrangører slik at alle markeringer skal kunne avholdes på en trygg måte.

– Politiet vil sikre og risikovurdere samtlige Pride-arrangement. Politidistriktene har dialog med lokale arrangører om tilpassede sikringstiltak og tilstedeværelse fra operativt og uniformert personell for å bidra til en trygg og god feiring, sier Vangen.

Forsvarets talsperson Stine Gaasland opplyser til NTB at deres ansatte vil få delta i parader i uniform slik som før.