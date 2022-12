VEDUM MOT STRØMMEN: Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gjør det klart at han ikke ønsker å ta Sp ut av regjering før velgerne eventuelt tvinger dem ut i 2025.

Vedums vei ut av krisen

ILSENG (VG) Han har gått på tidenes politiske smell hvor velgerne har strømmet ut av partiet. Trygve Slagsvold Vedum varsler strømgrep, men ikke forsterket strømpakke til deg til jul. Så ber han deg om å gjøre noe i julen.

Vi sitter i stua hans og varmer oss ved peisen.

Det skulle være et juleintervju, men med strømstønn fra hele befolkningen og 3,8 prosent oppslutning om partiet hans, blir det mer et strømkrise-intervju.

– Senterpartiet mener vi skal ta større nasjonal kontroll over strømeksporten, ved at vi kan redusere krafteksporten når vi trenger strømmen selv for vår egen forsyningssikkerhet, og for å holde lavere og mer stabile priser i Norge, sier Vedum.

– Og vi vil holde igjen på eksporten hvis fyllingsgraden blir lav til våren, sier landets finansminister.

Sps og Aps krise kan før jul i stor grad sammenfattes slik:

Strøm, strøm, strøm.

STRØM-SVIR: Trygve Slagsvold Vedum erkjenner at det svir for dem som har hytte på fjellet.

Det er historisk forskjell på disse målingene:

Før jul for to år siden kunne en jublende Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum slippe sin velkjente rungende latter løs. For første gang var partiet større enn Ap og fikk 20,5 prosent oppslutning.

I høst har Vedums Sp vært under sperregrensen på fire prosent, blant annet i avisen Vårt Lands måling tirsdag, da de fikk 3,8 prosent – og Ap 14,6.

Vi møter ham for å kikke tilbake på det verste året i Sp-manns minne – og for å kikke inn i glasskulen for neste år.

Da han gjorde det for ett år siden, før krigen, gikk det ganske dårlig: Han lovet deg mer å rutte med i året vi er i ferd med å legge bak oss.

Så feil kan man ta.

– Mitt tøffeste år

Den feilvurderingen har han allerede erkjent, så vi lar den ligge.

Men turen fra 20,5 til 3,8 skal vi plage ham litt med.

– Tar du et personlig ansvar?

– Det er alltid mitt ansvar, i oppturer og nedturer. Det har vært det vanskeligste året etter 2. verdenskrig, både i Europa og Norge. Og det har også vært mitt tøffeste år politisk. Jeg har måttet ta grep som ingen annen finansminister har måttet ta, gjennom kutt – og vært finansminister i en tid hvor folks økonomi er så hardt presset.

TIL Å STOLE PÅ?: Han sørget i hvert fall for at VGs reporter fikk en stol å sitte på foran peisen hvor intervjuet fant sted.

Han beskriver situasjonen slik:

–Hvis man skulle ta feil beslutning i opprørt hav, er det mye verre enn på en solskinnsdag. Vi kan ikke tilfredsstille alle på kort sikt. Det viktige for meg er at vi kommer oss trygt gjennom stormen. Så får folk vurdere min innsats på andre siden.

En ting vet han:

– Den viktigste politiske saken i året som kommer blir å få mer kontroll over prisveksten og energiforsyningen. Vi må ta mer nasjonal kontroll.

– Hvordan?

– Forsyningssikkerheten må bedres. I sommer sa olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til kraftselskapene at de måtte holde igjen på vannstanden. De lyttet og bidro. Vi kan komme i en situasjon til vinteren og våren hvor det igjen må skje. Får vi ikke samme respons fra kraftselskapene, må vi politisk beslutte å stramme inn, slik at Terje kan gå inn og sikre selvforsyningen.

HØYRE-FOLK: Vedum forklarer at mange Sp-ere nå stemmer Høyre, selv om de ikke er Høyre-folk.

Trekker gasskortet

Han utdyper:

– Hvis vi ser at magasinfyllingen begynner å bli lav, må vi kunne redusere eksporten av vannkraft til kontinentet.

– Ja, men da må dere forhandle med EU og Storbritannia?

– Jeg tror at flere land ser at det er behov for særegne nasjonale grep for å sikre forsyningssikkerheten.

– Du sier at Norges posisjon som ledende eksportør av gass til Europa etter at russisk gass er borte, bør gjøre at vi får større innflytelse over egen vannkraft?

– Ja, vi er en leverandør av norsk gass er nå avgjørende for Storbritannia, Tyskland, Nederland, Belgia, ja hele EU-området. De er avhengige av og kan stole på Norge som stabil leverandør av gass.

Han legger til:

– Norsk strøm betyr lite for Europas energisikkerhet. Vi må få større nasjonal kontroll over strømeksporten, ved at vi kan redusere eksporten når vi trenger det for å sikre vår forsyning og vårt strømmarked.

Vedum tror ikke at de står foran noe ordførerras ved kommunevalget til høsten. Partiet har 134 ordførere.

– Med en strømpris på 10 kroner kilowattimen (kwt), er det da aktuelt å vurdere å forsterke strømpakken?

– En strømpris på 10 kroner kilowattimen er ikke holdbart over tid. Som akutt-tiltak er strømstøtten avgjørende viktig. At staten tar 90 prosent dekning over 70 øre kwt vil ligge fast, men det kan selvfølgelig hende vi må justere noe innenfor ordningen. Nå blir det og lavere elavgift i januar, februar og mars. I sum er det veldig kraftig støtte til landets husholdninger.

– Det svir

– Har du en hytte på fjellet nå, så svir det kraftig?

– Ja, det svir. Det viktigste er hovedhusholdningen Vi bruker nå rundt 45 milliarder kroner i direkte tiltak og samlet rundt 50 milliarder samlet til strømtiltak. Vi bruker enorme beløp for å hjelpe folk.

– Like fullt er det mange som ikke klarer å betale regningene sine, spesielt dem som har lite fra før?

– Vi stiller opp for de som har lite, derfor var det viktig at vi i

statsbudsjettet valgte å øke de ordningene som er rettet mot de som har minst, som for eksempel økt bostøtte.

Han sier at det ikke blir flere kraftkabler, men at veien videre ikke innebærer å stenge kabler, bare ta bedre kontroll.

– Vi må ha kraftutveksling. I høst har vi i store perioder importert vel så mye kraft som vi har eksportert. Men nå er systemet for sårbart for folk og bedrifter og da må vi regulere det.

1 / 7 SKIFTET: Trygve Slagsvold Vedum møtte oss i hverdagsklær, men måtte etterhvert skifte til dress, da han skulle i statsråd på Slottet. KLAR: Og så var han klar for statsråd. forrige neste fullskjerm SKIFTET: Trygve Slagsvold Vedum møtte oss i hverdagsklær, men måtte etterhvert skifte til dress, da han skulle i statsråd på Slottet.

– Helt uenig

Vi skifter krisetema.

Sp har 134 av 356 ordførere i Norge.

– Risikerer dere minst halvering ved kommunevalget i september?

– Nei, det tror jeg ikke. Vi har god listestilling rundt omkring i landet og svært mange av våre flinke ordførere er innstilt på å fortsette, så dette har jeg tro på.

– Da dere hadde velgernes gunst i september i fjor: Erkjenner du at det ble for mye valgflesk, som gjorde at velgerne måtte bli skuffet?

– Det er jeg helt uenig i. Vi har gjort mer enn det vi sa. Det jeg ble kritisert mest for var løfte om gratis ferge. Det ble fremstilt som uansvarlig. Det blir gratis ferge på flere strekninger enn vi sa, og halvering av pris på andre. Vi har styrket forsvaret og politiet og holdt løftene om styrking av norsk matproduksjon. Og vi har eksempelvis redusert drivstoffavgiftene mer i regjering enn i alternative budsjetter før.

VIN I BOKS: En nesten tom bag in box-rødvin sto på kjøkkenbenken – Piemonte Barbera. – Den er helt ålreit, sier han.

Ikke tabbe

– Dere hadde en fet blanding av velgere fra Frp og distriktene, som i hopetall ga full gass ut av partiet ditt da drivstoffprisene eksploderte og du ikke ville tilfredsstille deres krav om kraftige avgiftskutt?

– Prisene gikk opp, men det skyldes ikke vår avgiftspolitikk, men utenforliggende årsaker som råvareprisene etter krigen i Ukraina. Vi har i to

statsbudsjett kuttet avgifter på drivstoff.

I året som vi snart legger bak oss, vakte det stor oppmerksomhet at Vedum insisterte på å splitte opp nye Kristiansand.

Han innrømmer ikke at det var en tabbe.

– Nei, dette er et godt eksempel på at vi gjennomførte det vi lovet i valgkampen. Det er min velgerkontrakt.

– Det er jeg helt sikker på

Når VG spør ham om han vil vurdere å gå av som Sp-leder hvis Sp havner rundt sperregrensen ved kommunevalget 11. september, svarer han kategorisk.

– Vi kommer ikke til å havne der. Det er jeg helt sikker på.

– Hvis dere gjør et så dårlig valgresultat at dere havner rundt sperregrensen, vil du måtte vurdere å ta partiet ut av regjering i et forsøk på å vinne tilbake velgere i stortingsvalget 2025, eller er det slik at du binder deg til masten frem til 2025?

– Nå handler det om en ting, det er å ta ansvar og sitte i regjering for å få

gjennomslag for partiets saker og å ta ansvar. Nå har vi tatt det ansvaret fra 2021 til 2025. Jeg kommer ikke til å løpe fra ansvaret fordi det er krevende.

– Det er ikke aktuelt å gå i denne stortingsperioden?

– Nei, det er ingen problemstilling.

1 / 4 Trygve Slagsvold Vedum er preget av den svært dårlige oppslutningen om eget parti, men den klukkende latteren er der fortsatt når gode historier blir fortalt. forrige neste fullskjerm Trygve Slagsvold Vedum er preget av den svært dårlige oppslutningen om eget parti, men den klukkende latteren er der fortsatt når gode historier blir fortalt.

Han sier han bruker en nabo som referanse.

– Jeg ringer til Trond innimellom, som driver et anleggsfirma, som jeg jobbet litt med i da jeg var yngre. Jeg tar ansvar fordi jeg vil trygge

hverdagen for folk som holder Norge i gang.

Sp-lederen sier at det er så mye som forsvinner i nyhetsbildet, og når han går gjennom en del av de tingene han og regjeringen har fått til, så er naboen mer fornøyd.

– Vi reduserte avgiftene og gjorde endringer på momsreglene, noe jeg vet har betydd mye. Det vi har gjort for pendlere har bidratt og det vi har gjort for dem som bor på brakkerigg. Det er derfor jeg er med på dette, for å endre til det bedre. Så får jeg heller være litt upopulær i øyeblikket. Jeg er sikker på at veien vi har valgt gjør det bedre for folk. Så kan folk felle dommen i 2025.

– Angrer du på at du ble finansminister: Det hadde vært lettere å være landbruksminister og gi tidenes landbruksoppgjør, og sluppet den veldig synlig posten som finansminister, i en krisetid?

– Jeg har ansvaret uansett. Du kan velge å gjemme deg fra ansvar eller å ta det. Jeg tar det.

– Dere har analytikere som følger med på slikt: Hvem er de -tre-fire-fem prosentene som fortsatt holder ut med dere?

– Folk merker at de har mindre i lommeboken, er mindre fornøyd, har det mer krevende og det gjør at vi er nede i en bølgedal. Så sier de Høyre, selv om de ikke er Høyre-folk, og selv om Høyre ikke nødvendigvis har svaret nå.

RUFSETE: Finansminister Vedum varsler en rufsete vinter.

Julegaveønske: – Ring på hos naboen

Han mener det ikke vil holde.

– Ta Høyres avgiftsforslag. De foreslo jo nå å øke avgiftene. Det ville gjort dieselen 80 øre dyrere og anleggsdiesel 2,20 kroner dyrere pr. liter. Det er mange som er sinte på meg og Sp for tiden, Men sannheten er at de ville fått det verre med Høyre. Men de slipper litt unna. Sånn er det dessverre av og til.

– Kikk inn i kulen for 2023. Hva ser du?

– Det blir rufsete, hvor vår viktigste jobb blir å holde arbeidsledigheten på et moderat og lavt nivå. Vi har satt rekord; aldri før har det vært flere

nordmenn på jobb enn i høst. Så er det og slik at selv om prisene har økt, er vi et av landene i Europa med lavest prisvekst.

– Hvis det norske folk skulle gå sammen og gi deg en felles gave til jul; hva ville du ønsket deg?

– Kjenner du noen i nabolaget som har det krevende, ring på eller ta en telefon og si hei.

BRANNSIKRING: Vedum var ut og inn av huset tre ganger for å sjekke om lys var slukket før han dro til hovedstaden etter intervjuet.

Peer Gynt

Han har også et veldig mykt julegaveønske fra familien.

– Å sitte foran her, sier han og peker på peisen.

– Sammen med kona og jentene våre. Jeg er så mye borte at bare det å være sammen med jentene mine er den beste julegaven jeg kan få.

I høst er det pekt på et regnestykke som viser at 30 milliarder kroner i økt offentlig pengebruk bare utgjør 0,1 prosent prisøkning: Det har blitt brukt for å vise at det ikke er så rentefarlig å bruke litt mer penger.

Vedum svarer ved å vise til at han har laget en huskeliste for seg selv på kontoret.

– Der det står «Peer Gynt». Hans strategi var «å gå rundt og gå utenom, gå utenom, gå utenom». Det er en påminnelse om hva jeg ikke skal gjøre, for går du utenom problemet hele tiden, så går det ganske dårlig etter hvert, selv om du på veien har hatt det ganske artig.

1 / 3 KOSTET FOR FAMILIEN: Det snødde mye da VG var på besøk. Vedum kostet inngangspartiet til huset, slik at kone og unger kunne komme frem når de kom hjem fra jobb og skole på ettermiddagen, mens han var hos kongen. forrige neste fullskjerm KOSTET FOR FAMILIEN: Det snødde mye da VG var på besøk. Vedum kostet inngangspartiet til huset, slik at kone og unger kunne komme frem når de kom hjem fra jobb og skole på ettermiddagen, mens han var hos kongen.

Han legger til:

– For meg hadde det vært mye lettere å øke oljepengebruken med 30–40 milliarder. Men i stedet velger jeg altså å kutte pengebruken i statsbudsjettet med 18 milliarder kroner. For det er høy prisvekst som er den største utfordringen for folk og bedrifter, og min jobb er å få den ned.

– Men la oss si at de har rett; at en slik pengebruk bare hadde gitt 0,1 prosent prisvekst. Det hadde norsk økonomi tålt?

– Nei, jeg ønsker ikke at prisene skal opp, jeg vil bidra til å ta dem ned. Øker vi pengebruken, øker det sjansen for at rentene går ytterligere opp.

KLART KLIMAVBUDSKAP: Med et slikt budskap på kjøkkenet til finansministeren, burde klimakampen bli lettere.

– Målingen er feil

– Det hjelper tilsynelatende lite; folk ser ut til å vende dere ryggen, fordi de strømregningen som kommer hver måned biter for mye i lommeboken?

– Men strømstøtten er kraftig. Vi har den beste støtteordningen i Europa. Men vi kan ikke bare gi bånn gass på alle andre områder. Jeg skulle gjerne gjort det, men jeg vil ikke ta en Peer Gynt, fordi der fremme kan det gå riktig galt. Jeg må ta ansvar. I stedet omfordeler vi, ved å hente

inn penger fra dem som tjener mest, som kraftselskapene, for gi til dem som har mindre.

Sp gjorde det veldig sterkt i nord før valget, med Nesna, Andøya og regionreform som stikkord. Nå er dere nede på fem prosent i Trøndelag og Nord-Norge.

– Hvordan forklarer du det?

– At målingene er feil. For så lav oppslutning i nord er jeg helt sikker på at vi ikke har, sier han og ler sin klukkende latter.

11. september får vi vite om den som ler før jul, ler best.