PLASTIC FANTASTIC? Ellen Karlsen (24) og Henrik Olav Aandstad (26) vurderer kunstige juletrær på Clas Ohlson i Oslo sentrum.

Plast eller naturlig juletre? Dette er mest klimavennlig

Du grønne, glitrende tre, god dag! Salget av plastjuletrær øker. Men hvilket klimaavtrykk setter det egentlig?

Ingeborg Huse Amundsen (tekst og foto)

– Jeg har lest at du må ha plastjuletreet i elleve år eller noe før det blir bedre for klima enn et vanlig tre.

Det sier Ellen Karlsen (24). Hun og kjæresten Henrik Olav Aandstad (26) inspiserer raden med kunstige, pyntede juletrær inne på Clas Ohlson i Oslo sentrum.

De er grønne og glitrende, men noe mangler, mener de.

– De lukter ingenting. Det er sjarmerende med lukten av grantrær, synes Karlsen.

Hugger selv

24-åringen har vokst opp med at foreldrene kjøper et naturlig juletre på Kiwi på Hvaler, der hun kommer fra.

Kjæresten har en hakket mer idyllisk tradisjon:

– Jeg kommer fra en gård i Askim. Hver jul går hele familien og vår shetlandsponni Shaggy ut i skogen for å tenne bål, grille pølser og hugge årets juletre, sier Aandstad.

Flere sier ja til plast

Men langt fra de fleste nordmenn er like skeptiske til plastjuletrær.

Salget av kunstige trær har skutt i stuetaket de siste årene.

Nå eier rundt halvparten av nordmenn et plastjuletre.

Det viste en kartlegging Nynorsk Pressekontor gjennomførte i fjor.

En av de største på markedet bekrefter trenden overfor VG:

– Vi har sett en økt interesse for kunstige juletrær i år sammenlignet med i fjor. Salget har økt med 25 prosent i år, sier pressekontakt Anders Wahl i Clas Ohlson.

De dyreste plasttrærne øker mest.

– Vi har investert i naturtro juletrær i et klassisk utseende slik at kundene skal ønske å bruke dem jul etter jul, noe som er positivt fra et klimasynspunkt, hevder Wahl.

Må beholde det i ti år

Men hva er egentlig best, i et klimaperspektiv? Nytt, vanlig tre hvert år, eller et plasttre?

Anja Bakken Riise, leder for Fremtiden i våre hender, sier det er et komplisert regnestykke.

– Studier viser at et plastjuletre krever rundt ti ganger så store klimagassutslipp i produksjon som et ekte tre fra naturen. Så vi kan si at hvis du beholder plasttreet i ti år, har du hentet inn naturtreet.

Et standard plasttre skal ha et karbonavtrykk på cirka 40 kilo, ifølge nettstedet Earth.

– I tillegg får du mindre transportutslipp når du ikke trenger å kjøre for å kjøpe nytt tre hvert år, legger Bakken Riise til.

Drysser mikroplast

Men så er spørsmålet om folk faktisk beholder treet i ti år. Det er langt fra sikkert, mener hun.

Dessuten påvirker plast miljøet: En del av trærne er lagd av materialet PVC, og kan bli tilsatt kjemiske mykgjørere, ifølge Bakken Riise.

Og selv ikke kunstige trær kommer med dryssefri-garanti; de kan drysse mikroplast, mener hun.

Juletre i bærepose

Marita Hovbrender (75) kikker rundt seg på juletreutslaget på Stortorvet i Oslo sentrum.

I år fallet valget på et miniatyrtre til 250 kroner, som skal pyntes og stå på stuebordet i leiligheten på Sørenga.

Tidligere har hun hatt både plast og stor gran.

– Jeg hadde plasttre i to år, men syntes ikke det var så fint. Jeg liker vanlig tre bedre fordi det lukter godt, sier hun.

Plasttreet ga hun bort til naboen.

Og et av de gamle, naturlig juletrærne har hun også «resirkulert»:

Et år plantet hun det brukte treet tilbake i skogen utenfor hytta i Sverige.

– Det vokser der fortsatt, sier Hovbrender.

Ikke bare et grønt valg

Også naturlige juletrær har sine ulemper, ifølge Fremtiden i våre hender.

Mange av dem fraktes langt i lastebiler fra plantasjer i Norge og Danmark, og de kjøres hjem i personbil til sine nye eiere. Transporten fører til klimagassutslipp.

– De er gjødslet, og sprøytemidler brukes i flere tilfeller, sier Bakken Riise.

Og siden juletrærne lever korte liv i bakken, rekker de ikke suge opp så mye karbon fra atmosfæren som andre trær.

– En plantasje der juletrær plantes og hugges, plantes og hugges er ikke nødvendigvis bra for miljøet, sier Bakken Riise.

Hun viser til at det er mindre biologisk mangfold på disse plantasjene.

Selger danske trær

Sezar Kayri (63) har solgt juletrær på Stortorvet i 15 år.

Og trærne, de kommer fra Danmark.

– Jeg har kjøpt av samme produsent i mange år. Det er bare han som lager de populære småtrærne, sier Kayri.

– Er det ikke dumt for klima at trærne fraktes fra Danmark, når vi har mange trær å ta av i Norge?

– De fraktes i en semitrailer med plass til flere tusen trær samtidig. Og det er billigere å kjøpe danske trær, de ligger alltid under i pris, forklarer selgeren.

Kayri opplever at stadig flere er kritiske til å hugge levende trær på grunn av klimakrisen. Men det synes han er misforstått.

– Det er så mye trær i Norge, det gror igjen. Vi må lufte litt mellom trærne, sier han.

Noe plasttre kommer aldri over dørstokken hans.

– Det hører ikke hjemme i Norge. Tradisjonen med ekte juletre må leve videre, mener Kayri.

Konklusjonen

Så hva blir summen på regnestykket?

– I sum anbefaler vi et ekte naturtre. Det kommer litt bedre ut enn et plasttre, sier Bakken Riise i Fremtiden i våre hender.

Et naturlig juletre har et utslipp på rundt 3,5 kilo CO₂ dersom det brennes, gjenbrukes eller komposteres, ifølge nettstedet Earth. Kastes det på fyllingen, firedobles imidlertid utslippet til 16 kilo.

Det beste er å gjøre som familien til Henrik Olav Aandstad fra Askim, ifølge Bakken Riise – vel å merke hvis man har tillatelse fra grunneier:

Ta øksen i egne hender og gå ut i nærmeste skog.