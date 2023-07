KOLLEGA FANT HENNE: Det var en venn og kollega som fant Naznet død. Hun hadde reagert på at Naznet ikke kom på jobb.

Naznet (31) drept i Lørenskog: − Hun var ekstraordinær

Den kunst- og musikkglade legesekretæren Naznet er dypt savnet av familien. Hun hadde hele livet foran seg, men ble drept i sitt eget hjem. Den tidligere kjæresten er siktet for drapet.

Naznet Belay Ghebregiorgis (31) hadde nettopp flyttet til Lørenskog i Viken og gledet seg til å innrede leiligheten og gjøre den til sin egen.

Skjærtorsdag i påsken i år ble hun funnet drept.







En god venn og kollega på legekontoret reagerte på at hun ikke kom på jobb – og dro etter hvert hjem til leiligheten hennes.

Inngangsdøren sto åpen, og i sengen lå Naznet død.

Kollegaen varslet politiet, som slo full drapsalarm.

På langfredag ble den tidligere kjæresten til Naznet pågrepet og siktet for drapet. Han nekter straffskyld.

– Hennes godhet kjente ingen grenser.

Det sier Naznets bror, 23 år gamle Nahom Belay Ghebregiorgis, om sin søster. Han beskriver henne som en ekstraordinær person.

– Hun var min beste venn.

– Jeg overdriver ikke når jeg sier at jeg aldri har møtt noen så uselvisk som henne, som aldri nølte med å sette andres behov foran sine egne. I både glede og motgang hadde Naznet en utrolig evne til å samle mennesker.

SØSTER OG BROR: Her er Naznet og Nahom avbildet sammen under festlige omstendigheter.

Nahom, som bor i Canada, forteller at søsteren var glad i kunst, maling og dikt. Hun elsket også musikk og baking.

– Jeg husker å våkne opp lørdag morgen til duften av nystekte kanelkaker og høylytt sang av Dean Martins «That's Amore».

Broren sier at hele familien er traumatiserte etter drapet.

– Det er er så ufattelige trist at hun skulle lide denne skjebnen, spesielt i så ung alder, en alder der vår familie håpet å se henne leve sitt beste liv, gift og med barn.

– Vi håper å finne trøst i rettferdighet. Hun fortjener rettferdighet.

Monica Melgård er bistandsadvokat for Naznets etterlatte familie.

– Naznet etterlater seg en stor familie, venner og arbeidskollegaer som er i tung sorg etter hennes brutale bortgang, sier Melgård.

– Hun hadde hele livet foran seg, og det oppleves for de etterlatte som svært uforståelig at hun ble utsatt for en så graverende handling. Familien og nettverket rundt Naznet setter nå sin lit til at politiet klarer å finne rett gjerningsmann.

BISTANDSADVOKAT: – Hun hadde hele livet foran seg, sier familiens bistandsadvokat, Monica Melgård i advokatfirmaet Halvorsen & Co.

En 32 år gammel mann, som har beskrevet seg selv som Naznets kjæreste, er siktet for drapet.

Han har sittet varetektsfengslet siden april. Domstolen mener nå det vil støte allmennhetens rettsfølelse hvis han går fri før rettssaken, som trolig vil starte opp på nyåret.

– Vi mener mistankegrunnlaget er sterkt og at etterforskningen har styrket mistanken om at vi har tatt rett mann, sier politiadvokat Marit Aurdal i Øst politidistrikt, som leder etterforskningen av drapssaken.

Mannen har forklart seg to ganger til politiet, blant annet om forholdet til Naznet og at han var i Lørenskog da drapet skjedde, men han har ikke erkjent å ha drept henne.

Et viktig bevis for politiet er mannens opptreden etter drapet.

DYKTIG: Naznets sjef på legekontoret, Amir Madadi, sier Naznet var en svært dyktig legesekretær og kirurgiassistent. – Det var en tragedie å miste henne, sier han.

Politiet mener han drepte Naznet tirsdag kveld eller natt til onsdag før påsken, og at i dagene etter drapet, før han ble pågrepet langfredag, forberedte seg på å reise ut av landet.

– Vi mener derfor han hadde planer om å unndra seg straffeforfølgning, sier Aurdal.

Politiet har også overvåkingsvideo av mannen på offentlige steder og kollektivtransport som stemmer med siste livstegn fra Naznet og når hun ble drept.

– Telefonen hans har også vært i området, sier Aurdal.

– Har dere fått klarhet i motivet?

– Det er litt uklart for oss, men vi har en teori om at det kan ha dreid seg om at hun ville avslutte forholdet, sier Aurdal.

PÅ STEDET: Her er politiet på stedet like etter at de var varslet om drapet.

Hun sier politiet har kontroll på et drapsvåpen, men hun vil ikke gå inn på hva dette er eller om siktedes DNA er å finne på dette.

Kirsten Sigmond er 32-åringens forsvarer. Nylig anket 32-åringen en fengslingskjennelse fordi han ikke ønsket å sitte i varetekt frem til rettssaken.

Men han fikk ikke gehør hos lagmannsretten.

– Han erkjenner ikke noe skyld i saken og og det er en stor belastning for ham å sitte i varetekt helt frem til rettssaken, sier advokat Sigmond til VG.

