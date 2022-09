HAST: Jan Nordengen frykter at strømprisene skal ta knekken på næringslivet i distriktene.

Føler seg sviktet av regjeringen: – Dette er et rop om hjelp

RENDALEN (VG) Ringvirkningene av høye strømpriser fører til frykt for at alt skal stoppe opp i Ap og Sps bakland. Da Jan Nordengen og Steinar Kjeka konkluderte med at regjeringen hadde sluttet å høre, fikk de besøk av Frp.

– Lojaliteten min er i ferd med å bli borte. Jeg har brukt 16 år av livet mitt på å stå på stand med felleskjøpet-lue og trodd på det som har blitt sagt, sier Jan Nordengen, som eier og driver Storsjøsenteret campingplass på Åkrestrømmen.

Sola skinner gjennom furutrærne som var grunnlaget for en av de viktigste næringene for Rendalen på 1800-tallet. Nordengen har dekorert hovedhuset på campingplassen han driver med tradisjonelle bilder av tømmerfløtere.

I kommunen nord i Østerdalen, står Arbeiderpartiet og Senterpartiet knallsterkt. Han kaller det «det rødgrønneste arealet på denne kloden».

Men når VG besøker Nordengen, som har stått på Senterpartiets valgliste i 16 år, er det ikke Vedum eller Støre han ber om hjelp - men Frp-leder Sylvi Listhaug.

Kjenner det på kroppen

Det er god stemning når Nordengen først setter seg ned sammen med Listhaug og Steinar Kjeka, som driver utleie av bobiler i kommunen. Kjeka spøker med at mange som ender opp her, har kjørt feil på Rena.

– Vet du hvor du er nå? Når noen sier «den må du lenger ut på landet med». Hvor drar du da, herifra? spør Nordengen og svarer selv:

– Det går ikke an å komma lenger ut på landet!

Men det går fort over i alvor.

Hele det siste året har Nordengen og Kjeka bekymret seg for at strømprisene skal ta knekken på næringsliv i distriktene. Nå har de invitert alle partiene på Stortinget (bortsett fra MDG og KrF) til å komme hit for å se hvordan kommunen rammes.

Det er bare Frp som har kommet.

– Dette handler om at vi ber noen om å lytte til oss. Dette er et rop om hjelp. Regjeringen sier de får tilbakemelding fra bankene om at bedriftene betaler for seg. Problemet er det vi ser i glasskula og det vi kjenner på kroppen, sier Nordengen.

Han sier han føler seg sviktet av Vedum, og av regjeringen som han har jobbet for å gi den posisjonen de har.

MØTES: Jan Nordengen og Steinar Kjeka snakker med Sylvi Listhaug i resepsjonen på Øiseth hotell - som også sliter med strømprisene.

– Den forbannede onde sirkelen

Rendalen er fortsatt en skogkommune. I tillegg til det er hyttenæringen stor. Om somrene kommer mange for jakt og fiske, og om vinteren - når gradestokken kan krype ned mot 40 minus - er det ski og alpint.

De galopperende strømprisene har allerede gjort innhogg i økonomien til de fleste bedriftene lokalt. Men det er ikke bare strømprisen i seg selv som bekymrer, det er ringvirkningene.

– Vi er fortvila, men det er vanskelig for oss å gjøre noe. Det som er så synlig her er at verdiskapningen stopper opp, sier Kjeka.

PARKERT: Kjeka sier han ikke har leid ut en eneste bobil i år.

Frykten er at flere vil droppe turen opp til hyttene som må varmes opp i vinter.

Kommer ikke hyttegjestene, trenger de ikke kjøpe mat fra Joker-butikken der de tilreisende står for rundt 50 prosent av omsetningen. Da tar de heller ikke med seg flatbrød og elgkaker som suvenir, og de leier ikke inn noen til å brøyte hyttetomta. Når folk har dårligere råd, vil de ikke kjøpe materialer fra Byggtorget.

– Det er den forbanna onde sirkelen. Da får man atter flere mørke og triste lokaler i distrikts-Norge. Det er jo tragisk, sier Kjeka.

Nordengen viser til møte på møte på møte om å skape større bolyst i distriktene.

– Hvis noe av det vi bekymrer oss for stemmer, hva skjer med bolysten da?

– Skummelt

Nordengen og Kjeka får selskap av Truls Gihlemoen i Innlandet Frp når de viser Sylvi Listhaug rundt i lokalsamfunnet. Det finnes nemlig ikke noe Rendalen Frp. Ved forrige lokalvalg fikk Ap 54,1 prosent av stemmene, og Senterpartiet 35,3. Ved stortingsvalget fikk Frp magre 4,5 prosent.

PÅ TUR: Truls Gihlemoen, Sylvi Listhaug og Steinar Kjeka på vei til å besøke neste bedrift.

De starter hos Østerdalen hjemmebakeri som lager flatbrød på gamlemåten. Det krever oppvarming av takker - en utgift som er vanskelig å unngå.

Daglig leder Remzi Sopi sier han ikke tør å sjekke prisene daglig, men at de månedlige strømregningene har mer enn doblet seg

– Vi kan jo ikke gjøre noen ting. Men vi håper bare at staten fryser de strømprisene, at det kanskje blir en makspris, eller Gud vet. Men sånn som de leker med oss nå, det er skummelt, sier han.

1 / 3 FLATBRØD: Sylvi Listaug gjør et forsøk på å brette flatbrødene med pinne under ledelse av Olav Johansen . TRENGER STRØM: Østerdalen hjemmebakeri er avhengige av varme flatbrød-takker RØDE TALL: Tor Magne Amundsen viser Sylvi Listhaug en liste over de månedlige strømutgiftene i år, sammenliknet med før. forrige neste fullskjerm FLATBRØD: Sylvi Listaug gjør et forsøk på å brette flatbrødene med pinne under ledelse av Olav Johansen .

Regningene har også doblet seg på Joker, som har et av lokalene like ved siden av. Der må kjølen holdes i gang.

Tor Magne Amundsen forteller at de har redusert åpningstidene på én av butikkene i kommunen, og vurderer å kutte det enda mer ned.

– Vi må jo ha åpent, vi kan ikke stenge helt. Jeg skjønner at det ikke er lett, men noe må gjøres, sier han.

Ved oppkjørselen hos SR produkter står arbeidsleder Asgeir Nabben og lesser opp tunge sekker med ved på lasteplanet. Han er også politisk engasjert.

– Jeg er medlem av Arbeiderpartiet, sier han, og legger til.

– Foreløpig.

Salget klager han ikke på - det har gått som dopapir under corona, sier han.

Likevel har strøm- og drivstoffpriser blitt en utfordring også for vekstbedriften, som ikke har økt prisene, bortsett fra på langved.

TUNG JOBB: Asgeir Nabben er arbeidsleder hos SR produkter.

Nabben sier han er mer bekymret for noen av de andre bedriftene i kommunen. Og han er ikke fornøyd med hvordan regjeringen har håndtert krisen.

– Det er alt for dårlig, rett og slett, alt for dårlig. Det er greit å gi private strømstøtte, men de må jo ta vare på bedriftene de har, ellers mister du arbeidsplassene, sier han.

Sekkene han lesser inn i varebilen skal sørover. Men han har ikke utnyttet de skyhøye vedprisene i hovedstaden. Han sier han har fått forespørsler om trailerleveranser - men det har han takket pent nei til.

– Jeg har et samfunnsansvar i forhold til folk som bor i bygda. Nå blir det snart sånn at vi lar resten stå til foreldre og folk som bor her - for det betyr mer for oss enn om folk i Oslo får ved. Sånn er det.

TØMMES: Etterspørselen etter ved har skutt i været. Enda har SR produkter mer igjen, men det er i ferd med å tømmes.

Dystre spådommer

Før turen rundt i Rendalen advarte vertene Listhaug om at hun ikke var så populær i bygda, men de hun møter forteller velvillig om utfordringene strømprisen skaper.

Det gjør også Norvald Illevold, som har vært ordfører for Arbeiderpartiet i tre perioder, fra 2007 til 2019.

Nå er han styremedlem i Rendalsfisk, som har fått konsesjon for innenlands oppdrett av røye, og prosjektleder i et anleggsfirma.

Illevold er fortsatt partimann. Men han har ingen problemer med å kritisere ledelsen.

– Jeg synes det er en sånn dyster spådom med utfordringene som er. Det virker litt destruktivt og negativt. Selv om det er tøffe tider på mange måter, så klarer de ikke å se lyset i tunellen og stå sammen, sier han til VG om hvordan han synes sin egen regjering håndterer strømkrisa.

USIKKERHET: Illevold sier han ikke regnet de høye strømprisene inn i fiskeoppdrettsplanene, men han tror likevel det skal gå.

Illevold er blant de mange i Rendalen som mener det eneste som gir mening for bedriftene er en form for makspris, eller en øvre prisgrense.

Han sier det største hinderet er den manglende forutsigbarheten, og alt som settes i spill med frykten for enda høyere priser.

– Jeg synes det er lite handling på konkrete ting. Kompensasjonsordningen som hjelper folk flest er jo for så vidt grei. Men dette tar jo knekken på bedrifter. Det er der de må sette inn støtet nå, sier han.

– Tror du det hadde blitt noe bedre med den forrige regjeringen da?

– Nei, men jeg lurer kanskje på om Høyre hadde gjort littegranne bedre grep på å være tydeligere i språket, sier han.

Han oppsummerer det han synes mangler i regjeringens håndtering slik:

– Tydelighet i budskapet som skal formidles overfor det norske folk. Det tror jeg. Og kanskje å erkjenne noen feil.

DYSTERT: Norvald Illevold synes regjeringen burde være tydeligere.

Listhaug: – Et skred av elendighet

Listhaug sier det har gjort stort inntrykk på henne å høre historiene fra alle som driver virksomheter i Rendalen.

– Alt henger sammen med alt her. Går det dårlig med den ene går det dårlig med den andre. Så blir det en ond spiral som til slutt kulminerer med at bedrifter går overende og arbeidsplasser forsvinner, sier Frp-lederen.

Hun ber næringsminister Vestre og finansminister Vedum om å slutte å snakke om makroøkonomi, og heller komme seg ut og se hvordan strømprisene virker inn i lokalsamfunn som står overfor det hun kaller et skred av elendighet.

– Her sier de allerede nå at at etterspørselen etter varer og tjenester går ned. Bedriftene er bekymret for om hyttefolket kommer - det gjør de sannsynligvis ikke hvis det er så høye strømutgifter og ikke noe tilbakebetaling. Så det tårner seg opp mørke skyer over hele horisonten.

STRØM-KRITIKER: Sylvi Listhaug på besøk i Rendalen.

Både Kjeka og Nordengen er tydelige på at de ønsker seg en makspris på strøm slik blant annet Frp har tatt til orde for - og først foreslo i januar.

– Hvis du skal plukke ut noen som får og ikke får i en sånn strømstøtteordning kommer det til å være et bingolotteri, sier Frp-lederen.

Hun viser til at det nå også snakkes om å ta større kontroll på kraftmarkedet, kanskje med et pristak, i EU.

– Det skjer jo mye på dette her, og da synes jeg det er ekstra skuffende at norske politikere enten både i regjeringen, Høyre og SV er veldig passive, og gjør veldig lite for bedrifter.

Vedum: Vil gjerne møtes

Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier han selv ikke har fått informasjon om invitasjonen til Rendalen. Men han sier at han skal et åpent folkemøte i nabokommunen Tynset mandag - og understreker at han veldig gjerne treffer Nordengen der, hvis han har tid og overskudd.

– Han er hjertelig velkommen. Vi skal ha åpen dør. Jeg har hatt møter med mindre aktører nesten ukentlig - nettopp for å vite hvordan situasjonen står og hvilke grep vi må jobbe med. Jeg skjønner bekymringen. Dette er veldig tøffe tider, sier Vedum.

TØFFE TIDER: Trygve Slagsvold Vedum sier Norge skal komme seg gjennom krisen.

Han sier han denne uken hadde møter med blant annet flere Joker-butikker.

Regjeringen har foreløpig sagt nei til en makspris på strøm, men jobber med en strømstøtte for næringslivet.

– Vi skal komme oss igjennom dette her. Dette er krevende nå. Hovedmålet til regjeringen er å få kontroll på situasjonen, og at vi ikke velger enkle løsninger som gjør at prisene går opp over tid. Høy prisvekst rammer de som har lave og middels inntekter og en del småbedrifter hardest, sier han.

Vedum sier at alle må få lov til å ha meninger om regjeringens strømpolitikk, men at det ikke er tvil om at det er dette de virkelig jobber med.

– Senest med å få ned nettleia, og vi jobber også med en stor skatteendring som skal gi mindre bedrifter mer fastpris og mer stabilitet. Vi satte ned elavgiftene med en gang. Det folk vi ha er mer forutsigbarhet og trygghet, sier Vedum.