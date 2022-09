GIKK TIL SAK: Magnus Holøyen har sammen med broren Lars Peder Holøyen fremmet erstatningskrav overfor Tolga kommune.

Tolga-saken: Kommunen enige med brødre om erstatning

Tolga kommune og Magnus Holøyen og Lars Peder Holøyen har kommet til enighet etter erstatningskravet fra de to brødrene.

I 2018 avslørte VG at Lars Peder Holøyen og Magnus Holøyen var blitt registrert som psykisk utviklingshemmede av kommunen uten å ha diagnosen. De ble deretter satt under vergemål mot sin vilje.

En gransking slo senere fast at saksbehandlingen var mangelfull « ...på alle områder og nivåer som er undersøkt».

I august skrev VG at brødrene krevde inntil en halv million kroner hver i erstatning fra hjemkommunen.

– Forlikt

Fredag opplyser Tolga kommune på sine nettsider at det har vært en utvikling i saken.

– «Partene i «Tolga-saken» har kommet frem til en omforent utenrettslig løsning. Kommunen har ikke kommentarer utover dette, heter det i en melding.

Advokat Jørgen Losgård Stræte, som representerer Tolga kommune, er svært ordknapp om innholdet i forliket.

– Det kan jeg ikke si noe om. Nå er saken forlikt, og det som er sagt fra kommunens side om saken tidligere gjelder fortsatt, sier Stræte til VG.

Det var satt av seks dager til saken i Østre Innlandet tingrett i januar.

– I hvilken grad innebærer forliket en innrømmelse fra kommunens side?

– Det kan jeg ikke kommentere, svarer Stræte som heller ikke vil kommentere hva kommunen har lært av den såkalte Tolga-saken, eller om forliket innebærer noen avtale om å holde innholdet skjult for offentligheten.

– Urett og krenkelse

Brødrenes advokat, Nicolai Skjerdal, har tidligere omtalt behandlingen av brødrene som et alvorlig brudd på EMKs artikkel 3, som omhandler forbud mot nedverdigende behandling. Han har også vist til brudd på artikkel 8 om retten til respekt for privatliv og familieliv.

– Lars Peder og Magnus Holøyen krever erstatning for den urett og krenkelse som de er blitt utsatt for ved å ha blitt uriktig registrert som psykisk utviklingshemmet og ved å ha blitt plassert under vergemål mot sin vilje uten tilstrekkelig lovhjemmel, het det i stevningen.

– Ut over å gjenta at Tolga kommune har et annet syn på saken enn saksøkerne, har ikke kommunen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt, skrev advokat Stræte til VG i august.

Erstatningskrav til både Tolga kommune og staten ble første gang fremmet i 2020. Men både tingretten og lagmannsretten mente søksmålet ikke skulle rettes til kommunen, men til staten. I februar i år ga Høyesterett brødrene medhold i at de har rett til å saksøke Tolga kommune.