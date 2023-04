FIKK KRITIKK: Ikke alle på Rødts landsmøtet likte at Bjørnar Moxnes argumenterte tungt for norsk våpenhjelp til Ukraina i sin landsmøtetale.

Harde fronter i Rødts våpen-strid

STAVANGER (VG) Rødt-leder Bjørnar Moxnes argumenterte tungt for norsk våpenhjelp til Ukraina, men fikk kritikk fra nei-siden for å snakke imot partiets vedtatte politikk.

Utfallet av striden i Rødt om norsk våpenstøtte til Ukraina er helt utenfor ledelsens kontroll. Det sier flere av delegatene på partiets landsmøte.

– Jeg tør ikke spå utfallet. Landsmøtet fremstår som delt på midten, samtidig som mange ikke har bestemt seg, sier Geir Jørgensen, stortingsrepresentant for Rødt fra Nordland til VG.

Han er den eneste av partiets åtte stortingsrepresentanter som fortsatt vil stoppe den norske våpenstøtten til Ukraina.

De andre syv vil endre partiets syn og godkjenne våpeneksport. Striden har ridd gjennom partiet siden i vinter.

Landsstyremedlem Joakim Møllersen fikk stor oppmerksomhet i januar, da han i NRKs «Debatten» sa at Nato motarbeider fredsforhandlinger.

– Dette er helt åpent, og lørdag skal jeg argumentere for at Rødt fortsatt skal vise motstand mot norsk våpenhjelp, sier Møllersen til VG fredag ettermiddag.

FÅR TO MINUTTER: Joakim Møllersen sier at utfallet av Rødts våpenstrid er helt åpent.

Reagerte på Moxnes

Han har allerede markert misnøye med landsmøtets behandling av saken. Den endelige avstemningen vil finne sted sent lørdag ettermiddag, ifølge kjøreplanen.

Fra talerstolen på landsmøtet kritiserte han Bjørnar Moxnes for at partilederen i den tre kvarter lange åpningstalen snakket imot partiets vedtatte politikk, og for våpenstøtte.

– Dette mens resten av oss avspises med to minutters taletid, sa våpen-motstanderen.

Avhengig av våpen utenfra

Moxnes åpnet landsmøtet med en sterk appell om at landsmøtet må følge hans råd og snu på landsstyrevedtaket om å nekte Ukrainas våpenhjelp, som er partiets gjeldende syn.

– Uten militær motstand hadde Ukraina vært overkjørt, sa Moxnes i talen.

– Deres legitime forsvarskamp avhenger av våpenstøtte. Og de har bedt oss om den støtten. Rødt ville aldri lagt landet forsvarsløst for en stormakt som ønsker kontroll over oss. Vi ville tatt imot den våpenhjelpen vi kunne få. Derfor gir det ikke mening for meg at Rødt skal være mot all norsk våpenstøtte til Ukraina, fortsatte han.

SIER NEI:

Forlenger krigen

Men Geir Jørgensen argumenterer med at et flertall av verdens land og folk mener det samme som han, og at nei til våpenhjelp er det riktige standpunktet.

– Våpenhjelpen forlenger krigen, sier han til VG.

– Dette utvikler seg i retning av en stillingskrig som kan pågå i årevis, mens Ukraina risikerer sakte, men sikkert å bli kvernet i stykker av Russland, legger han til.

Ett alternativ, ifølge Jørgensen, er en massiv norsk innsats for å prøve å få til en fremforhandlet fredsløsning. Det mener han er mulig med Norges tradisjonelt ryddige forhold til Russland.