Her pågriper PST den spionmistenkte mannen

TØNSBERG (VG) PST frigir video som viser pågripelsen av spionsiktede Mikhail Mikusjin.

Videoen ble vist under journalistkonferansen Skup i Tønsberg lørdag ettermiddag.

Flere PST-sjefer holdt lørdag et foredrag om hvordan tjenesten jobber.

På videoen som ble vist under konferansen kan man se den mistenkte russiske spionen Mikhail Mikusjin gå på snødekte veier i fjor høst, på vei til jobb som gjesteforsker ved Universitetet i Tromsø.

Da brukte han den falske brasilianske identiteten José Asis Giammaria.

Først går han alene, så ser man at to andre personer går inn i bildet. De går raskt bak Miksujin, før de løper de siste meterne og pågriper ham.

Glenn, som bare ville stille med fornavn, er en av de som jobber med etterretning i PST.

– Jeg kjenner hårene reiser seg på armen reiser seg hver gang jeg ser dette, sa han under foredraget.

Her blir Mikhail Mikusjin pågrepet.

Glenn kommenterte innholdet i videoen slik:

– Ikke for at dette er noe action, det er veldig «smooth» og går stille for seg. Men det er et veldig godt bilde på hva det er vi står overfor. Det føles ganske godt å få disse bildene.

Glenn peker særlig på ressursene Russland bruker på en illegalist illegalistEn spion i dypt dekke under falsk identitet.. Før illegalister som Mikusjin havner i Norge, bruker Russland mange år på å trene dem opp – som igjen er veldig kostbart.

– Det som er utrolig stilig med denne videoen er alt du ikke ser. Det er det enorme apparatet som står bak denne manne, sier han.

Under foredraget viste PST også en video som viser flere russiske agenter med norske kilder. På en av videoene kunne man blant annet se hvordan en norsk kilde forsøkte å overlevere en plastpose med ukjent innhold til den russiske agenten.

Info Slik jobbet han En illegalist vil typisk få et etterretningsoppdrag med informasjon og inngangsverdier som russiske myndigheter allerede har anskaffet fra andre hold.

Illegalisten kan deretter skaffe og innhente ugraderte og delvis åpne opplysninger og sette dette sammen med sin forutgående kunnskap.

Totalen av denne informasjonsinnsamlingen vil deretter kunne utgjøre hemmelige opplysninger som kan skade Norge eller alliertes sikkerhet. Vis mer

Mikusjins forsvarer, advokat Marijana Lozic, sier at hun ikke er ikke kjent med noen video av pågripelsen.

– Jeg synes det er hadde vært redelig av PST å gjøre meg kjent med den før den ble vist for journalistnorge. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Lozic til VG.

PST mener den brasilianske gjesteforskeren José Assis Giammaria i virkeligheten er den russiske GRU-agenten Mikhail Mikusjin.

Mannen sier selv at han heter José Assis Giammaria og er brasilianer, men norsk politi mener han er en russisk borger med navn Mikhail Mikusjin.

Onsdag forrige uke ble han varetektsfengslet i fire nye uker med brev- og besøksforbud.

Mikusjin knyttes til den militære russiske etterretningstjenesten GRU. Selv avviser han spionanklagene.

Han arbeidet som gjesteforsker ved Universitetet i Tromsø før han ble pågrepet og siktet for spionasje 24. oktober i fjor.

Han er siktet for grov etterretningsvirksomhet, som har en strafferamme på ti års fengsel.