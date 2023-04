Her blir den 26 år gamle mannen slått med knyttet neve av politibetjenten. Det viser en video på Dagbladet TV.

Politivolden i Kongsberg: − De fleste sakene våre ender med domfellelse

Sjefen for Spesialenheten for politisaker påpeker at et politioppdrag kan være dårlig løst, uten at det er straffbart.

– Høyesterett har flere ganger påpekt at politifolk må ha rom for å gjøre feil i krevende operative situasjoner, når avgjørelser skal treffes i løpet av sekunder, sier Spesialenhetens leder Terje Nybøe til VG.

Men politimesteren i Sør- Øst politidistrikt var ikke i tvil da han fikk se videoen av en politibetjent som utøver vold mot to 26-åringer på Kongsberg i oktober i fjor.







Overvåkningsvideoene ble kjent for politiet allerede dagen etter hendelsen.

– Jeg anmeldte umiddelbart saken til Spesialenheten og tok politibetjenten ut av operativ tjeneste, sier politimester Ole Bredrup Sæverud til VG.

– Hva var det du reagerte på?

– Tiltalte og hans atferd, sier politimesteren.

Dette er saken:

Tiltaltes forsvarer trakk seg fra oppdraget fredag. Advokaten opplyser til VG at vedkommende har mottatt grove trusler, etter at saken ble offentlig kjent torsdag.

John Christian Elden er oppnevnt som ny forsvarer for den voldstiltalte, skriver TV2.

Det er to og et halvt år siden Spesialenheten sist reiste tiltaler for politivold:

18. november 2020 ble en tjenesteperson tiltalt for kroppskrenkelse under et avhør, etter at siktede ble holdt rundt nakken og dradd ned på gulvet.

17. desember 2020 ble en tjenesteperson tiltalt for grov kroppskrenkelse, etter at en utagerende og sterkt ruset pasient flere ganger ble slått i ansiktet.

Spesialenheten ga 14. juli i fjor en tjenesteperson et forelegg for grovt uaktsom tjenestefeil, som også omfattet å legge en arrestant ned i en cellegang.

– Vi vurderer om politiets maktanvendelse er nødvendig og forholdsmessig. Maktbruk i strid med prinsippet om å bruke minst mulig makt kan være straffbart, sier Nybøe.

I 2022 behandlet Spesialenheten 974 anmeldelser mot politifolk. I 29 av sakene ble reaksjonen påtaleunnlatelse, forelegg eller tiltale.

– Politiet er eneste etat som har anledning til å bruke makt mot borgerne i fredstid. Maktanvendelse er altså en del av politiets lovlige tjenesteutførelse.

Når han vurderer å reise tiltale for politivold, skal han være sikker på at straffeskyld kan bevises for domstolene.

– De fleste sakene våre ender med domfellelse. Men vi har også frifinnelser, ikke minst i saker som gjelder maktbruk, sier Nybøe.

Sveinung Stensland (H) i Stortingets justiskomité mener myndighetene kan vurdere kroppskamera på politiet.

– Det vil gi trygghet for politiet og alle rundt. Vi må sørge for at politiet beholder tilliten de trenger, sier Stensland.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier til VG at hun ikke kan uttale seg om den konkrete saken.

– Helt generelt vil jeg si at unødvendig maktbruk fra politiets side er uakseptabelt, sier Mehl.

