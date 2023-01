Russisk hackergruppe truer norske sykehus

Den russiske hackergruppen Killnet truer lørdag sykehus og helseinstitusjoner i en rekke vestlige land, inkludert Norge. Norsk helsenett bekrefter at de har hatt unormal trafikk.

TV 2 meldte først om saken.

Gruppen oppdaterte lørdag angrepslisten på sin Telegram-konto der en rekke norske sykehus nevnes som mål:

Ahus

Sykehuset Innlandet

Førde sykehus

Ringerike sykehus

St. Olavs hospital

Skien sykehus

Stavanger universitetssjukehus

Tønsberg sykehus

Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Rådgiver i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Herman Hatløy Ringstad, skriver i en epost til NTB at NSM er kjent med meldinger på Telegram rettet mot helsesektoren i en rekke land, blant annet norske helseinstitusjoner.

– NSM er i dialog med relevante partnere og følger situasjonen tett.

Killnet tok på seg ansvaret for et angrep på en rekke norske tjenester i fjor sommer, som også VG ble rammet av.

Bekrefter unormal trafikk

– Vi kan bekrefte at vi har sett unormal trafikk mot sykehusenes felles nettsider som førte til kortvarig ustabilitet på sidene, sier kommunikasjonsleder Mette Valle Sannes i Norsk helsenett til VG.

De oppdaget dette rundt klokken 12.30 lørdag, og iverksatte tiltak slik at nettsidene er tilgjengelige.

– Det er liten grunn til å frykte omfattende konsekvenser som følge av dette, sier hun videre.

HelseCERT, som er helse- og omsorgssektorens nasjonale senter for cybersikkerhet, følger situasjonen tett og holder kontakt med de som er berørt, forteller kommunikasjonslederen.

Cybersikkerhet-senteret viser på sine sider blant annet til at en rekke norske virksomheter ble utsatt for tjenestenektangrep fra ulike pro-russiske grupper i fjor sommer. Den gang ble lister over nettsider som skulle bli angrepet som regel publisert på ulike nettsider/sosiale medier i forkant av angrepene.

De er imidlertid ikke kjent med at noen meldte fra om alvorlige konsekvenser som følge av dette. Motivasjonen bak angrepene da, var variasjoner av støtte til Russland mot NATO, ifølge HelseCERT.

– Vi forventer at slike angrep vil kunne skje igjen, skriver de om sannsynligheten for at dette kan ramme norske virksomheter igjen.