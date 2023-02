Forsvarer om Tengs-dommen: − Knusende for ham

HAUGESUND TINGHUS (VG) Johny Vassbakk ble dømt for drapet på Birgitte Tengs i 1995. Nå varsler de ankesak.

Vassbakk har ikke kunnet ta stilling til ankespørsmålet ettersom han ble fraktet bort fra retten etter at han falt om.

På forhånd varslet advokatene hans at dommen ville ankes dersom Vassbakk ble kjent skyldig. De hadde bedt om full frifinnelse. Hans forsvarer Stian Kristensen bekrefter til NTB at de kommer til å anke dommen.

– Det er ikke dette resultatet han håpet på, sier hans forsvarer Stian Bråstein til VG etter domsavsigelsen.

– Hvordan har han det nå?

– Han er fryktelig, fryktelig skuffet. Dette tar han enormt tungt. Det er knusende for ham.

En enstemmig tingrett idømte Johny Vassbakk 17 års fengsel for drapet på Birgitte Tengs i 1995. I tillegg må han betale 600.000 kroner i erstatning til hver av foreldrene hennes.

Retten mener det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at DNA-funnet på Birgitte Tengs’ strømpebukse ble avsatt med blodige fingre.

Retten mener det er bevist at DNA-funnet består av Birgitte Tengs' blod og Vassbakks epitelceller.

Retten mener det usannsynlig at DNA-funnet kan ha havnet på strømpebuksen gjennom oversmitte eller kontaminering ved indirekte kontakt mellom Vassbakk og Tengs.

52-åringen fra Karmøy kollapset i rettssalen etter å ha hørt dommernes slutning.

Foreldrene: – Innstilt på at de aldri får fred

Birgitte Tengs’ foreldre var ikke til stede i retten mandag.

Erik Lea har ikke snakket med foreldrene etter domsavsigelsen, men har tilbrakt mye tid med Karin og Torger Tengs siden datteren deres ble drept i 1995.

– Utgangspunktet er at det er ingen av de som er overrasket over at han er domfelt, sier Lea til VG etter domsavsigelsen.

BISTÅR FORELDRENE: Erik Lea (til høyre) har representert Karin og Torger Tengs (til venstre) i mange år.

Da rettsaken startet i november 2022, kom Torger Tengs med en instendig bønn til Vassbakk om å erkjenne drapet dersom han var skyldig.

Vassbakk har hele veien nektet straffskyld, og doreldrene til Birgitte Tengs føler ikke at de har fått svar på hvem som drepte datteren i 1995, forteller Lea.

– De er egentlig innstilt på at de aldri får fred, Lea.

– De har allerede begynt å grue seg til ankesaken i høst.

Retten har sagt seg enig i aktoratets påstand, både når det gjelder hendelsesforløp og straffutmåling.

– Nå har jo vi fått gjennomslag for våre vurderinger, så det er ikke naturlig at det blir noen anke fra vår side, sier aktor Thale Thomset under en pressekonferanse etter rettsdagen.

– Påtalemyndigheten har høy terskel for å ta ut tiltale, og ut fra det vi har hørt i retten i dag har retten delt våre vurderinger, og det er vi fornøyd med.

– Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte trakk ned strømpebuksen og trusen da flekken med Birgittes blod ble avsatt, sa tingrettsdommer Signe Lundegård da hun leste opp deler av rettens vurderinger av DNA-beviset mandag ettermiddag.

Særlig skjerpende omstendigheter

Retten har vektlagt at drapet var seksuelt motivert og har ikke funnet noen formildende omstendigheter i saken.

– Birgitte Tengs var forsvarsløs i forhold til de angrepene hun ble utsatt for, sa dommer Arne Rikse da han leste opp kjennelsen.

Dommen la særlig vekt på skjerpende omstendigheter, deriblant at Birgitte Tengs var en ung jente og at hun ble utsatt for alvorlig, gjentagende vold.

– Tiltalte har hatt en rekke muligheter til å stanse opp, sa Rikse.

I dommen brukes ord som «tapt selvbeherskelse».

– Handlingen bærer preg av stor aggresjon og manglende impulskontroll.