HAMSTRER: Matprisene øker nok en gang. Maria Alizadeh måtte handle inn flere varer før prisene økes.

Her er Maria (21) på storhandling før prisene øker: − Som student må jeg spare mest mulig penger

Onsdag 1. februar øker matvareprisene nok en gang. For student Maria Alizadeh blir et allerede trangt budsjett enda trangere.

– Jeg må handle mest mulig i dag for å spare penger, sier Maria Alizadeh (21), som dermed følger rådet dagligvareprofessor Øystein Foros ga til VGs lesere forrige uke.

Hun er student på Høyskolen Kristiania, og lever studentlivet til det maksimale.

Vi møter henne på Kiwi i Torggata i Oslo tirsdag kveld – dagen før dagligvareprisene er ventet å gå opp.

Hvert år justeres nemlig prisene to ganger etter forhandlinger mellom leverandører og matbutikkene. 1. februar er én av de to datoene det skjer på.

I handlevognen har studenten med seg flere varer hun trenger.

– Som student må jeg spare mest mulig penger, og da må jeg faktisk bare handle i dag. Enhver krone jeg kan spare er viktig, sier hun.

Info Dagligvarebransjen Dagligvareaktørene hadde en samlet omsetning på 370 milliarder kroner i 2021. Bransjens driftsmargin (overskudd) var 6,2 prosent.

Leverandørene omsatte for 158 milliarder og satt igjen med en driftsmargin på 7,0 prosent.

Handelen omsatte for 212 milliarder og hadde en driftsmargin på 7,0 prosent.

Regnskapstallene for 2022 er ikke offentlige ennå. Kilde: Dagligvarebransjens lønnsomhetsrapport fra Emendor Vis mer

Alizadeh, som mange andre studenter, har opplevd at økonomien er trang. Med allerede høye strømpriser, et studielån som ikke dekker alt, og nå økte matpriser, er det vanskelig å være student.

21-åringen har tre forskjellige jobber. Nå som matprisene øker enda mer, frykter hun at hun må jobbe mer enn hun allerede gjør. Fra før jobber hun fra 20 til 30 timer i uken.

UTKIKK: Mange av varene på dette bildet vil være dyrere fra og med onsdag 1. februar.

– Jeg har liksom ikke så mye valg

I handlevognen på Kiwi har studenten alt fra brød, energidrikk, kjøtt og grønnsaker.

– Det går aller mest i grønnsaker, siden jeg så det kom til å øke en del. Ellers blir det mye av det som er mest nødvendig. Prisøkningen er bare kjip, og hjelper ikke akkurat på et trangt budsjett.

Foreldrene til Alizadeh bor 40 minutter unna Oslo. Dit prøver hun å dra så ofte som mulig. Ikke alle har den muligheten.

– Totalt sparer jeg mer penger ved å kjøpe billett frem og tilbake, enn å være i Oslo. Jeg får spise gratis, og det gjør ting bedre. Samtidig er det jo ikke alle som har det sånn. Jeg har aldri penger å sette av til noe, alt går til å overleve.

Info Matvareprisene Butikkprisene på mat og alkoholfri drikke økte i fjor med 6,5 prosent, sammenlignet med året før. Prisen på kjøtt økte med 9,9 prosent

Prisen på fisk økte med 8,8 prosent

Prisen på frukt og grønt økte med 5,7 prosent

Prisen på melk, smør og ost økte med 5,5 prosent

Prisen på egg økte med 3,3 prosent Den generelle prisstigningen var til sammenligning 5.8 prosent. Kilde: Nibio Vis mer

Som følge av de høye prisene på mat tar hun og faren ofte turen til Sverige for å handle billigere mat. Og det tilhører ikke sjeldenheten at frokost og lunsj ofres.

– Jeg har liksom ikke så mye valg. Egentlig kjøper jeg bare First price-produkter, men også det er blitt dyrere. Det går fint å hoppe over et måltid, men det er ikke akkurat optimalt. Det er ganske latterlig at det er blitt slik, og regjeringen burde virkelig ta grep. Slik som dette kan det faktisk ikke være, mener Alizadeh, og legger til:

– Fra og med onsdag blir livet bare dyrere, og man må tenke seg mer om før man kjøper ting.

Les også Forskrekket over deler av matbransjen: – Helt Texas På onsdag øker matprisene. Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) mener det ikke er grunn til et stort prishopp nå.

OPPGITT: Maria Alizadeh håper regjeringen tar grep.

Varierte spådommer

Det siste året har matprisene økt med 12 prosent. Vi må tilbake 40 år i tid for å se noe lignende. Hvor mye prisene går opp med onsdag vites ikke sikkert i skrivende stund, men kanskje har vi noen av svarene når du leser denne artikkelen.

På forhånd har spådommene variert. Enkelte spådde før årsskiftet opp mot ti prosent. Men mandag sa Dagligvare-ekspert Odd Gisholt at han tror det blir under det halve.

Og på tirsdag spådde en annen matbransje-veteran, Ivar Pettersen i Alo Analyse, en overraskede priskrig – og at matprisene dermed vil holde seg på et lavere nivå enn ventet i februar. Bakgrunnen er en uventet «pris-finte» fra Kiwi, som konkurransetilsynet er skeptisk til.

Øystein Foros ved Norges Handelshøyskole (NHH) sier sent tirsdag kveld – bare timer før fasiten er klar – at de siste dagene har gitt noen drypp som kan gi oss en idé om hvor det bærer.

– Men jeg har ikke noe mer spesifikt å si enn at jeg tror på en økning på innkjøpsprisene på mellom fem og ti prosent, og at vi får en bred oppgang på prisene.

Foros mener det støttes av at dagligvareprisene allerede har hatt en kraftigere oppgang i land rundt oss.

– Det er god grunn til å tenke seg at det er et etterslep her som skal tas inn.

NHH: Professor Øystein Foros følger matvarebransjen tett.

Tror media påvirker

Enkeltvarer våger han ikke spå noe om fordi det er mye taktikkeri fra de ulike kjedene. Det han derimot våger å spå er at oppmerksomheten bransjen får nå fra både kunder og media vil påvirke prisene.

– Det er opplagt at lavpriskjedene vil følge enda nøyere med på hverandre enn vanlig. Normalt pleier det å være et ganske stort sprik på en del varer de første par ukene etter de to årlige justeringene, før de etter hvert blir ganske like, men ingen ønsker nå å sitte igjen med merkelappen på at det var de som økte prisene mest, sier han, og legger til:

– Derfor tror jeg ikke man trenger blir veldig skremt av eventuelle høye priser på enkeltvarer hos enkeltkjeder de neste dagene.

– Så du tror kjedene vil ha sine prisdetektiver ute i konkurrentenes butikker fra onsdag morgen for å justere seg ned dersom deres kjede er dyrere?

– Ja, det er ikke i morgen de tar seg en skidag på Geilo, for å si det sånn.

– Hvordan ser du prisutviklingen gå frem mot det neste justering, som er 1. juli?

– Det vanlige i Norge er at prisene øker ved hver justering, så går de litt ned igjen den siste tiden før neste justering. Men de urolige tidene vi har nå kan kanskje påvirke dette mønsteret også.