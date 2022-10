VGs redaksjon i Akersgata i Oslo.

Nå kan du kikke VG mer i kortene

Hvorfor blir noen identifisert med navn og bilde, mens andre «slipper» belastningen? Er det sant at kommentarfeltet skrus av i noen saker? Nå kan du kikke VG i kortene og selv vurdere begrunnelsene.

Redaktørene i VG har bestemt at interne vurderinger i redaksjonelle saker skal åpnes mer opp. Denne uken ble en egen side lansert: «Slik jobber vi i VG».

– Vi mener at åpenhet bygger tillit. Derfor har VG etablert denne portalen for å gi lesere, brukere og kunder innsikt i redaksjonelle vurderinger, markedsaktiviteter og etiske avveininger. Ambisjonen vår er å forklare mer om bakgrunnen for valgene våre, sier utviklingsredaktør Øyvind Brenne.

I løpet av den første drøye uken i drift, er det publisert seks vurderinger.

– Vi forsøker å forklare valgene våre når vi får spørsmål fra leserne eller vi selv ser det er behov for å informere, sier Brenne.

Ser mot 2025

Målet er å utvikle neste generasjons nyhetsopplevelse inn mot 2025.

– I den forbindelse hadde vi et prosjekt som pekte på grep vi bør ta innen en rekke områder. Innenfor åpenhet og tillit ble det tydelig for oss at en økt kommunikasjon rundt valgene våre ikke bare er bra for brukere. Det er nødvendig for å være relevante og skape tillit, og en naturlig videreføring av utviklingen. At vi er de første mediet i alle fall jeg kjenner til som gjør dette systematisk er ekstra morsomt.

– Hva lurer leserne mest på?

– Leserne er ulike og har ulike utgangspunkt. De som er vokst opp med papiraviser og har fulgt hele nettutviklingen har andre forutsetninger for å forstå hvordan vi gjør ting enn heldigitale unge eller andre som av ulike årsaker ikke er like godt kjent med hvordan en avis opererer, svarer Brenne.

Mange av spørsmålene som VG har fått – og jevnlig får – er nå samlet under «ofte stilte spørsmål».

Spørsmålene som er vanskeligst

Brenne vedgår at det er noen spørsmål som kan være krevende å svare på fullt ut.

– Saker hvor vi av kildehensyn eller hensyn til sårbare personer ikke kan – eller vil gå inn i direkte forklaringer om – er krevende.

Utviklingsredaktør Øyvind Brenne i VG.

– Er det noen saker VG ikke vil svare på?

– Det kan være mange grunner til at vi må være generelle i svar, og det vil vi fortsatt være, men utgangspunktet er å forklare det vi kan i forkant – slik at brukerne våre bedre forstår dekningen vår, sier Brenne.

– Vet mer enn de skriver?

Kjersti Løken Stavrum ledet Ytringsfrihetskommisjonen. Hun er positiv til denne måten å dele redaksjonelle vurderinger.

– Dette er en besnærende enkel og god idé. Informasjonen og vurderingene som deles her, vil være interessante og lærerike også for alle som selv publiserer på sosiale medier.

Kjersti Løken Stavrum ledet Ytringsfrihetskommisjonen.

– Hva tror du leserne lurer mest på?

– Jeg tror leserne lurer på om mediene og VG vet mer enn de skriver, og at leserne kanskje ikke liker den tanken.

PS: Dette svarer VG på her.

Forteller VG alt?

– Hva slags myter er mest vanlige om mediene og VG?

– Jeg tror først og fremst at «Åpenhetsportalen» kan bidra til at flere blir trygge på at det er allmennhetens interesse, og ikke andre motiver, som avgjør hva som publiseres, svarer Løken Stavrum.

For ordens skyld: Kjersti Løken Stavrum er administrerende direktør og styremedlem i stiftelsen Tinius, som har den største eierandelen i Schibsted, som igjen eier VG.