Faren til Viggo Kristiansen: − Endelig!

KRISTIANSAND (VG) I over 20 år har Viggo Kristiansen (43) hevdet han var uskyldig i Baneheia-drapene. I dag kom avgjørelsen som kan lede til full frifinnelse.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Fredag kom Riksadvokatens avgjørelse:

De ber om at Viggo Kristiansen skal frifinnes.

43-åringen har feilaktig sonet over 20 år i fengsel for overgrep og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Kristiansand i 2000.

Kristiansen har hele tiden nektet straffskyld, men ble dømt til 21 års forvaring i 2002.

Siden har han kjempet for renvaskelse.

– Endelig!

Det er dette vi har ventet på, sier faren til Viggo Kristiansen, Svein Kristiansen.

– Enkelt og greit kan jeg si endelig! Det er dette vi har ventet på i 20 år, sier han til VG.

– Endelig er vi trodd på det vi har stått for hele tiden.

– Det er bare en stor glede. Endelig kan vi gå videre med å få Viggo inn i samfunnet, sier Svein Kristiansen.

Han ønsker ikke å svare på vegne av Viggo Kristiansen, og hvordan han har det nå.

LØSLATT: Viggo Kristiansen ankommer hjemme i Kristiansand etter å ha blitt løslatt fra Ila fengsel.

Les også Riksadvokaten vil frifinne Viggo Kristiansen Riksadvokaten ber om at at Viggo Kristiansen frifinnes for ugjerningene i Baneheia.

– Det betyr mye for mange. Men det betyr alt for familien Kristiansen og Viggo Kristiansen. For oss andre viser det at vi har en jobb å gjøre, og den starter nå, sier Terje Helland.

Han er tett på Viggo Kristiansen gjennom arbeidet i støttegruppen som i mange år har jobbet for å få Baneheia-saken gjenåpnet.

– Jeg synes Riksadvokaten gjør en stødig, grundig og god gjennomgang av saken. Han tar nødvendig forbehold, men sier det som er viktig, sier Helland.

En sak som har rystet Norge

Viggo Kristiansen og hans tidligere kamerat Jan Helge Andersen (41) var fra første stund uenige om hva som egentlig skjedde den skjebnesvangre kvelden i Kristiansand, 19. mai 2000.

Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen forsvant etter et kveldsbad i det populære turområdet Baneheia.

To dager senere ble jentene funnet seksuelt misbrukt og drept. Saken rystet hele Norge, og satte dype spor i lokalsamfunnet i Kristiansand.

Andersen tilsto og pekte på Kristiansen som initiativtager, en forklaring han har fastholdt også etter at saken ble gjenopptatt. Han fikk 19 år i fengsel og er i dag en fri mann.

Etterforsket på nytt

Etter at Viggo Kristiansen fikk saken sin gjenopptatt i 2021, har politiet i Oslo hatt jobben med å etterforske saken med nye øyne.

I den nye Baneheia-etterforskningen har politiet gjennomført nye DNA-undersøkelser av gamle sporprøver i saken.

Resultatene fra disse undersøkelsene viser kun nye funn mot Jan Helge Andersen, ingen mot Kristiansen.