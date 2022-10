KRAFTKAMERATER: Åslaug Haga (Norwea) og Knut Kroepelien (Energi Norge) foran slår seg sammen. Den nye organisasjonen skal jobbe tett med Ingebjørg Telnes Wilhelmsen (generalsekretær i Norsk Hydrogenforum), Trygve Mellvang Tomren-Berg (daglig leder i Norsk Fjernvarme), Trine Kopstad Berentsen (CEO i Solenergiklyngen), Knut Lockert (daglig leder i Distriktsenergi) og Øystein Grundt (spesialrådgiver i Småkraftforeninga).

Ny kraftallianse: − Stortinget har abdisert i energipolitikken

NÆRINGSLIVETS HUS (VG) Norsk vindkraft og vannkraft slår seg sammen i en ny organisasjon – og tar et kraftfullt oppgjør med regjeringens skatteforslag og energipolitikken til et samlet storting.

Den nye organisasjonen består av gamle Energi Norge og Norwea, og skal bli en del av NHO. Det nye barnet har også fått et navn: Fornybar Norge.

De krever nå at Norge får fart på fornybar-satsingen, som de mener er altfor svak.

– Stortinget har abdisert i energipolitikken, når man med viten og vilje styrer mot et kraftunderskudd i 2026, sier vindkraft-sjef, Åslaug Haga fra Norwea, og viser til Statnetts kortsiktige markedsanalyse.

Hun mener det er ubegripelig at Stortinget ikke har gjort mer for å bygge ut nok kraft.

Hun får støtte av leder i Energi Norge, Knut Kroepelien, som håper at SV og regjeringen endrer kraftskattepakken i de kommende budsjettforhandlingene.

STRØMMER PÅ: Åslaug Haga og Knut Kroepelien lanserer den nye NHO-organisasjonen Fornybar Norge på Næringslivets Hus i Oslo.

– Hva skal til på kort sikt for å bygge nok fornybar energi, hvis havvind ikke får det til raskt nok?

– Vi må klinke til på energieffektivisering. Så må vi få fortgang i det som kan gi oss utbygging raskest, som er landvind. Det skal vi gjøre på en klok måte, med et helt annet konsesjonsregime da motstanden mot dette ble så stor som den ble for et par år siden, sier Haga.

Krever mer utbygging

Fornybar-bransjen kjemper både om kapital og kompetanse, blant annet med oljenæringen.

For bare to år siden vedtok Stortinget en svært lukrativ oljeskattepakke.

Samtidig vil regjeringen i sitt forslag til nytt statsbudsjett hente over 30 milliarder kroner fra kraftindustrien.

– Det er et stort paradoks at regjeringen velger å nærmest skatte i hjel den næringen de forventer skal stille opp for dem i det grønne skiftet og legge til rette for industrivekst i Norge. Det er egentlig useriøst og det er dårlig utredet, sier Kroepelien.

– Høyprisbidraget HøyprisbidragetKraftselskapene må betale 23 prosent skatt på strøm som overstiger 70 øre per kWh må enten bort eller endres. Nå er alle vannkraftprosjektene tilbake i skuffen, sier han.

DET VÅTE GULLET: Blåsjø i Suldal er Norges største batteri og rommer flytende gull. Bildet er tatt i starten av august, og da var fyllingsgraden 42 prosent lavere enn normalt for årstiden.

Kroepelien sier han har savnet en virkelig politisk vilje til å satse på fornybarnæringen også som en eksportnæring.

Regjeringens styringsdokument, Hurdalsplattformen, slår fast at Norge ikke skal bygge nye utenlandskabler de neste fire årene.

Men regjeringspartiene har vært uenige om hybridkabler, som betyr at kraft fra havvind kan gå både i land til Norge og direkte til utlandet.

– Vi må vise potensialet til havvind, også som eksportindustri, sier Kroepelien.

– Diskusjonen om hybridkabler i praksis er tatt. Regjeringen har satt et mål om å produsere 30 gigawatt med havvind i 2040. Vi har ikke behov for så mye på fastlandet og skal vel ikke produsere energien for havbunnen, sier Haga.

FORNYBAR-BOSS: Knut Kroepelien har inntil nå vært leder i Energi Norge, som er fornybarbransjens interesseorganisasjon i Norge. I hovedsak består produksjonen av vannkraft.

– Får ned prisene

Haga sier at potensialet på havvind for Norge er enormt, men mener at forholdene må legges bedre til rette.

– Potensialet på norsk sokkel for havvind er nesten ubegrenset, sier Haga.

Hun mener at en styrket fornybarproduksjon kan gi leverandørindustrien som nå jobber for olje og gass, et nytt liv fremover.

– Kan vi styrke kraftproduksjon som eksportnæring, samtidig som vi får lavere priser for forbrukere i Norge?

– Utvilsomt. Det er et spørsmål om tilgangen på kraft. Svaret er nesten det samme uansett: mer fornybar kraft. Det er løsningen for å få strømprisene ned, at vi skal greie å bistå Europa og at vi skal utvikle leverandørindustrien, sier hun.

NYE VENNER: Vindkraft-sjef Åslaug Haga og sjef i fornybar-bransjens interesseorganisasjon, Knut Kroepelien, skal nå spille på lag i samme organisasjon.

Energi Norge og Norweas generalforsamlinger sa onsdag enstemmig ja til å slå seg sammen.

Det er ennå ikke bestemt hvem som skal lede organisasjonen.

De skal også samarbeide tett med interesseorganisasjonen Distriktsenergi, Solenergiklyngen, Norsk Hydrogenforum, Småkraftforeninga og Norsk Fjernvarme, som var til stede på lanseringen.

– Vi må gi fornybarsatsingen en kraftig vitamininnsprøyting. Det tror vi at vi skal gjøre med dette samarbeidet og de nye partnerne våre, sier Haga og legger til:

– Norge har helt fenomenale muligheter til å utvikle fornybar energi, håndtere klimamålene og skape de arbeidsplassene vi trenger i fremtiden, sier hun.