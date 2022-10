FELLES MOTTAK: Flyktninger kommer gjerne først til Nasjonalt mottakssenter i Råde.

UDI til Ukrainsk forening: − Viktig at de som kommer til Norge føler seg trygge

Ukrainsk forening advarer sterkt mot å plassere russiske asylsøkere på samme mottak som ukrainske flyktninger. UDI forstår bekymringene.

Til nå i år er det kommet nesten 300 russiske asylsøkere til Norge. Disse vil bli utplassert til mottak i hele Norge og kan havne sammen med flyktninger fra Ukraina.

– Det er ganske farlig. Ukrainere klarer ikke å ha en normal og rolig dialog med russere, sier Olena Vorontsova, leder for Ukrainsk organisasjon Agder til Fædrelandsvennen.

– Vi har stor forståelse for at det kan være krevende for de som er motparter i en krig, og måtte bo på samme mottak – spesielt ukrainere og russere som står midt i en krig. Det er viktig for UDI at de som kommer til Norge og søker om beskyttelse, skal føle seg trygge når de bor på våre mottak, sier Borghild Fløtre, direktør Mottak og retur i UDI, til NTB.

Flest russiske menn og ukrainske kvinner og barn

Hun legger til at det er viktig at UDI bidrar profesjonelt og systematisk med dem som har med seg traumatiske opplevelser når de kommer til Norge.

Av de ukrainske flyktningene som har kommet til landet, er det flest kvinner og barn.

– Av russerne er det helt sikkert flest menn. Jeg håper Norge bosetter dem langt fra hverandre, sier Vorontsova.

Fløtre sier UDI har håndtert denne problemstillingen før.

– Historien viser at vi også tidligere har håndtert utfordrende problemstillinger. Under disse krigene/konfliktene, blant annet krigen i Rwanda og Burundi, Iran-Irak krigen og Balkan bodde motparter på flukt, på samme mottak, sier hun.

UDI: Ansatte er skolert

UDI har retningslinjer som stiller krav om hva som forventes av de mottaksansatte, ifølge Fløtre.

– Eventuelle hendelser følges opp av mottaket og vi mottakene melder eventuelt hendelser til UDI. Her foreligger varslingsrutiner, sier hun.

Fløtre sier mottaksansatte har som en del av sin jobb å tilrettelegge for at «ulike etniske grupper, nasjonaliteter og religioner skal leve og bo side om side, noe våre ansatte både er skolert til og har lang og bred erfaring med å håndtere situasjoner som kan oppstå».

Etter at Russland gikk til krig mot Ukraina 24. februar, har Norge tatt imot vel 30.000 flyktninger fra Ukraina.

Omar Sadiq, regiondirektør Sør i Utlendingsdirektoratet (UDI), bekrefter at russiske og ukrainske flyktninger kan havne på samme mottak.

– Våre mottak er for alle nasjonaliteter, og alle får lik behandling.