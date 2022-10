På dette bildet er Jan Helge Andersen på vei til avhør i oktober 2021.

Baneheia: Dette kan skje med Jan Helge Andersen nå

Når Viggo Kristiansen frifinnes i lagmannsretten, vil ett av drapene i Baneheia stå uoppklart. Dette kan skje med den andre dømte i Baneheia-saken, Jan Helge Andersen.

Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble i 2000 funnet voldtatt og drept i Baneheia.

Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble begge dømt. Andersen var tiltalt for drap på begge jentene, men ble frifunnet for drapet på Paulsen.

Kristiansen ble dømt for begge drapene, men fredag ba Riksadvokaten om at han frifinnes.

Blir frifinnelsen formell med en dom fra Borgarting lagmannsrett, vil drapet på Lena Sløgedal Paulsen stå uoppklart.

Info Dette må du vite om Baneheia-saken Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble funnet voldtatt og drept i Baneheia i mai 2000. De tidligere kameratene Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt for dette. Kristiansen ble i Agder lagmannsrett i 2002 dømt til 21 års forvaring, mens Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Sistnevnte ble løslatt i januar 2016. I 2021 fikk Viggo Kristiansen saken sin gjenopptatt. Han ble senere løslatt fra Ila fengsel. Oslo-politiet har etterforsket saken på nytt. Nå mener Riksadvokaten at Viggo Kristiansen er uskyldig og må frifinnes. Riksadvokaten samtykker til at det ikke behøver å være noen ny hovedforhandling. Formelt blir det nå opp til Borgarting lagmannsrett å avsi en frifinnende dom for Kristiansen. Vis mer

Under den første etterforskningen av drapene i Baneheia, ble det funnet DNA etter Andersen på den ene jenta.

Da mente politiet at det var DNA fra to ulike menn på jentene, og Andersen pekte ut Viggo Kristiansen for drapet på den andre jenta.

I 2021 fikk Kristiansen endelig saken sin gjenåpnet, og en ny etterforskning ble satt i gang.

Det ble gjort flere nye DNA-funn som knytter Andersen til begge drapene, men det ble ikke gjort noen funn som knytter Viggo Kristiansen til noen av drapene.

Hvis Kristiansen frikjennes, hva skjer så med Andersen og det uoppklarte drapet?

Hva skjer med Jan Helge Andersen nå?

Hvis påtalemyndigheten mener de har nok bevis for at Andersen er skyldig i begge drapene, må hans gamle frikjennende dom gjenåpnes.

– Når vi nå får landet denne saken som gjelder Viggo Kristiansen er det naturlig at vi med full innsats går inn for å besvare spørsmålene som stadig er ubesvart, men der er vi ikke enda.

Det sa riksadvokat Jørn Sigurd Maurud fredag da han ba om at Viggo Kristiansen frifinnes.

– I Andersens tilfelle er det slik at vi etterforsker denne saken med sikte på å ytterligere kunne avklare hans rolle. Den innsatsen kommer vil til å øke når vi har landet saken til Kristiansen, men jeg kan ikke si noe mer om Andersens situasjon nå, sa Maurud.

FORKLARING: Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud mener Jan Helge Andersen har hatt en annen, og mer sentral rolle i drapene enn han tidligere har forklart seg om.

Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Asbjørn Strandbakken, forklarer to mulige utfall for Andersen:

Det kan skje at det finnes nok bevis og påtalemyndigheten velger å kjøre en ny sak, der også det andre drapet inkluderes.

Det kan bli spørsmål om Andersen har avgitt falske anklager mot Viggo Kristiansen.

Strandbakken forteller at det er høyere terskel for å gjenåpne saker der det finnes en frifinnende dom, enn en fellende.

– Først og fremst må det foreligge tilstrekkelige bevis for at han er ansvarlig for begge drapene, understreker Strandbakken.

Dersom påtalemyndigheten ikke mener Andersen er skyldig i begge drapene, og heller ikke kan bevise at noen andre har gjort det, vil drapet på Lena Sløgedal Paulsen stå uoppklart.

– Uriktigheter og manglende troverdighet

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud fortalte i dag hvorfor han mener Viggo Kristiansen må frifinnes.

Han sier at nye opplysningene klart svekker bevisene som ble brukt da Kristiansen ble dømt. Han peker spesielt på teledatabevis og DNA-bevis.

– Av vesentlig betydning er at DNA-bevisene som nå foreligger trekker i retning av at Andersen har hatt en annen og mer sentral rolle enn han tidligere har forklart seg om. Særlig når det gjelder de seksuelle overgrepene som begge jentene ble utsatt for, sier Maurud.

Når de tekniske bevisene ikke holder mål, står Andersens forklaring igjen, der han hevder Kristiansen tok del i ugjerningene i Baneheia.

Men Maurud mener at heller ikke Andersens forklaring holder mål.

– Samlet sett er Andersens forklaring preget av uriktigheter og manglende troverdighet i en slik grad at den vanskelig kan tillegges vekt i Kristiansens disfavør, sier Maurud.

VG har vært i kontakt med Jan Helge Andersens forsvarer, som sier følgende:

– Andersen tar riksadvokatens beslutning til etterretning. Vi har ikke ytterligere kommentarer til avgjørelsen, sier Svein Holden til VG.

– Uholdbar situasjon

22 år etter at døtrene ble funnet drept i Baneheia, er det klart at Viggo Kristiansen, bør frifinnes.

– For foreldrene er dette en uholdbar situasjon og en stor belastning. De ønsker å vite hva som skjedde, sier bistandsadvokat Audun Beckstrøm på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Men nå sitter foreldrene igjen med flere spørsmål enn svar, understreker han.

Han ber Riksadvokaten om ta stilling til om Jan Helge Andersens sak skal gjenopptas.

– Målet med enhver etterforskning må være å oppklare saken. Denne saken er ikke oppklart. Det betyr at etterforskningen må fortsette.

Beckstrøm bistår de etterlatte sammen med advokat Håkon Brækhus.