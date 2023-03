BEKYMRET: Psykologforeningens president Arnhild Lauveng er redd mange ikke får hjelp raskt nok.

Mangel på psykologer i kommunene: − Faller mellom flere stoler

Psykologforeningen mener tilbudet i kommunene må styrkes, for å hindre at folk må kjøpe seg psykisk helsehjelp. Samtidig er det stadig flere som bruker helseforsikringen sin på psykolog.

Denne uken kommer den store undersøkelsen Helsepolitisk barometer, gjennomført av Kantar.

Her er noe av det undersøkelsen viser:

4 av 10 har selv opplevd eller kjenner andre som ikke har fått nødvendig helsehjelp fra det offentlige. For halvparten av disse er grunnen lang ventetid hos psykolog.

Omtrent halvparten av de som er spurt ønsker seg psykologhjelp.

Mange vet ikke at kommunen har plikt til å tilby behandling

til de som sliter psykisk.

6 av 10 vil at fastlege og psykolog skal samarbeide.

Til tross for at landets kommuner er lovpålagt å ha psykolog, er det fortsatt flere som ikke har det.

1 av 5 kommuner mangler psykologkompetanse, ifølge tall fra SSB.

Psykolog Anne-Kristin Imenes er leder for Norsk forening for allmennpsykologi, som jobber for psykologene i kommunene.

– De færreste kommunene har i dag et reelt psykisk helsetilbud til innbyggerne sine, sier Imenes.

Det sier hun har to hovedgrunner:

Det ene handler om lite ressurser og manglende kompetanse.

Det andre handler om holdninger som sitter igjen, om at kommunen forebygger og spesialisthelsetjenesten behandler.

– Det skal være like lett å få hjelp for vondt i tanker, som vondt i foten, sier Imenes.

Ventetidene øker

Mangel på psykologer i kommunene kan føre til lange ventelister i det offentlige. Samtidig er det flere som ønsker psykisk helsehjelp:

Nesten 168.000 personer fikk helsehjelp i psykisk helsevern for voksne i 2022. Det er en økning på tre prosent.

Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten økte fra 61 dager i 2021 til 66 dager i 2022.

I undersøkelsen kommer det fram at over halvparten tror kapasiteten i det offentlige helsevesenet vil bli dårligere.

– Det er naturlig at nordmenn blir usikre på kapasiteten fremover, når så mange opplever at det ikke er hjelp å få for psykiske helseplager, sier Kristine Sandvik, leder for personforsikringer i If i en pressemelding.

De siste årene har stadig flere skaffet seg privat helseforsikring. De fleste har dette gjennom jobben, men nå er det flere som kjøper den selv.

Ifølge Finans Norge er det nå sterk økning i bruk av psykolog og fysioterapeut blant forsikrede.

ØKER: Kristine Sandvik i If forteller at de fleste bruker helseforsikringen sin på behandlinger med lange køer.

– Faller mellom flere stoler

Fungerende president Arnhild Lauveng i Psykologforeningen frykter mangelen på psykologer kan føre til at noen ikke får hjelpe med plagene sine før de har blitt alvorlig syke.

– Personer med mer alvorlige plager kan falle mellom flere stoler, og ikke få nødvendig oppfølging. Det haster med å hindre at befolkningens rett til nødvendig psykisk helsehjelp blir avhengig av lommebok og bosted, sier Lauveng.

Psykologforeningen mener også psykologer og fastleger må bli bedre på å samarbeide. Psykolog Anne-Kristin Imenes er enig, og sier samarbeidet i dag er for dårlig.

– Kommunene er veldig sektorinndelt og jobber i siloer. Samarbeid på tvers er en utfordring for alle tjenester. Som psykolog tenker jeg at hvis det er særlig en person jeg vil samarbeide med, så er det fastlegen, sier Imenes.

Når hun snakket med en utmattet ungdom, forteller hun at det er viktig å sjekke om det kan være for eksempel kyssesyke. Eller hvis et barn sliter med læring, må syn og hørsel sjekkes.

– Noen kan havne i en uendelig undersøkelses-karusell for fysiske plager, mens en psykolog kan komme fram til at det handler om angst, relasjonsbelastninger eller underliggende traumer. Dette har jeg sett eksempler på mange ganger, sier Imenes.

Pilotprosjekt med fastlege og psykolog

På fastlegekontoret Best Helse Nordstrand, foregår det et pilotprosjekt.

Her har de i tillegg til fastleger, sykepleiere og to psykologer. Blant dem er psykolog Marthe Ekker.

– Det er utradisjonelt, men jeg synes det fungerer veldig godt. Mange kan oppleve at det er vanskelig å finne fram til psykolog og få hjelp, sier Ekker.

Men når psykologen samarbeider med fastlegen, blir det enklere og terskelen for å snakke med psykolog blir lavere.

– Vi kan fange opp plager før de utvikler seg og blir verre. De får noen å snakke med og verktøy for å håndtere utfordringene før de baller på seg, sier Ekker.

Ekker er redd noen kvier seg for å oppsøke psykolog, og ikke får hjelp før plagene har blitt verre.

– Jeg tenker det kan være veldig verdifullt for samfunnet å forebygge på denne måten, sier Ekker.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post