OVER OG UT: Det er slutt for dataeventyret i Alvdal.

Kryptobedrift tvangsoppløst

Fem år etter oppstarten, og uten å ha tjent en eneste krone, er selskapet bak den omstridte russisk-eide bitcoinfabrikken i Alvdal tvangsoppløst.

Denne uken ble selskapet Dataroom tvangsoppløst i Oslo tingrett, fordi selskapet ikke har hatt revisor.

Samtidig krever en tidligere styreleder fire millioner kroner i erstatning etter at Alvdal kommune ikke ville forlenge leieavtalen med bedriften.

De russiske investorene varslet i 2017 at de skulle investere mer enn en milliard kroner, og skape inntil 65 arbeidsplasser ved to datasentre i Nord-Østerdal.

Fem år senere er det klart at milliarden aldri dukket opp, det ble ikke skapt eneste arbeidsplass, og regnskapene viste at selskapet aldri tjente en krone.

Denne uken ble russernes norske selskap Dataroom tvangsoppløst. Selv om selskapet gikk i underskudd i 2021, i likhet med de øvrige årene, hadde de en omsetning på over ti millioner kroner. Da er selskapet etter aksjeloven pliktig til å ha revisor, noe det ikke har hatt. Derfor varslet Brønnøysundregistrene tvangsoppløsning.

PROSJEKTLEDER: Denis Slabakov representerte de russiske eierne bak bedriften i Alvdal.

Møtes i retten

Drøye fem år etter at dataeventyret i Alvdal ble omtalt som «tidenes julegave», er situasjonen denne:

* Siden oktober 2022 har selskapet hverken hatt styreleder eller daglig leder.

* Nå er russernes norske selskap tvangsoppløst.

* Selve bedriften er fysisk fjernet, uten at Alvdal kommune vet når eller hvordan det skjedde, eller hvor det ble av de fire containerne som inneholdt bitcoinminere.

* Russerne varslet i fjor erstatningskrav overfor kommunen. Dette kravet er nå kjøpt opp av den avgåtte styrelederen, og saken kommer opp for retten i juni.

* De to første styrelederne i bedriften sitter samtidig på tiltalebenken i Oslo tingrett i en sak som ikke angår driften i Alvdal. Ti uker er avsatt til saken som omhandler grov økonomisk kriminalitet. De to er tiltalt for å ha unnlatt bokføring av banktransaksjoner for til sammen 235 millioner kroner.

BORTE VEKK: Tidligere ordfører Johnny Hagen i Alvdal kunne i oktober i fjor konstatere at hele kryptobedriften var borte.

Problemer i kø

Det var det russiske selskapet New Mining Company som varslet gigantsatsingen i Nord-Østerdal rett før jul i 2017.

Det norske selskapet Dataroom ble opprettet for å stå for driften i Alvdal. Dataroom eies av to holdingselskaper i henholdsvis Hongkong og Østerrike. Bak disse selskapene igjen står det russiske investorer.

Problemene har stått i kø for kryptobedriften.

Oppstarten tok lengre tid enn planlagt. Russernes norske selskap slet med å betale regninger den første tiden, og investeringene fra Russland lot vente på seg.

Til tross for at bitcoinkursen gikk til himmels, viste likevel de norske regnskapene konstant underskudd.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har flere ganger blitt koblet inn etter varsler om spionmistanker. Selskapets bankforbindelse i Norge avsluttet kontoen deres, naboene klaget på støyproblemer, og det siste året har strømprisen i Norge vært skyhøy.

Likevel ønsket New Mining Company å fortsette driften i Norge.

MANGLET REVISOR: Kryptobedriften i Alvdal ble tvangsoppløst fordi den ikke hadde revisor.

Krever erstatning

Den russiske prosjektlederen varslet i 2022 et erstatningssøksmål på seks millioner kroner mot Alvdal kommune, fordi kommunestyret vedtok å ikke fornye leieavtalen med kommunen.

Egon Bjune, som forlot vervene som styreleder og daglig leder i Dataroom i 2022, har kjøpt opp dette kravet gjennom sitt selskap Nordic Parking Solution AS, som siden har skiftet navn til BBI Consulting AS.

Bjune, som ikke lenger har noen roller i Dataroom, har ikke besvart VGs gjentatte henvendelser.

– Kravet er overdratt eller solgt til Bjune, fordi Dataroom var varslet tvangsoppløst. Dette er helt naturlig i sånne situasjoner, sier Bjunes advokat Knut M. Howlid.

Erstatningskravet til kommunen er nå satt til fire millioner kroner.

– Oppstartskostnadene i Alvdal var åtte-ti millioner kroner. Vi har nå satt vårt krav til fire millioner, sier Howlid.

SA NEI: Kommunedirektør Per Annar Aaen avviser erstatningskravet.

Avviser krav

Advokat Lise Marken Aasterud i advokatfirmaet Mageli representerer Alvdal kommune i erstatningssaken som kommer opp for Østre Innlandet tingrett i juni.

– Vi mener helt klart at det ikke er rettslig grunnlag for motpartens krav. Dataroom hadde en toårig leieavtale, og det var selskapet selv som ønsket at den skulle være to år. Ved en eventuell forlengelse skulle oppsigelsestiden være ett år.

– Avtalen gikk ut for tre år siden, og samlet har Dataroom leid i fem år, men fikk et års oppsigelsestid. Vi er overrasket over kravet, og mener selskapet ikke har noe rettslig grunnlag for å kreve at kommunen skal dekke det som i realiteten er oppstartskostnadene deres, sier Aasterud.