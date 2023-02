HARD KONKURRANSE: Lavpriskjedene vinner - og de dyrere butikkene taper.

Kiwi: − Tidenes kundevekst

Kiwi tok en finte og droppet prishoppet 1. februar. Det tjener de rått på.

– Det ser lyst ut, for vi har opplevd tidenes kundevekst. I uke fem hadde vi 600.000 flere kunder enn normalt. Det tyder på at det er mange som har skiftet butikk til Kiwi, skriver kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin til VG.

To ganger i året – 1. februar og 1. juli – justeres prisene fra leverandørene til dagligvarekjedene. Det kalles også «prisvinduer». Ofte er det ganske forutsigbart at butikkene øker prisene enten før eller på den datoen. Men i år tok altså Kiwi tatt en uventet finte og utsatte prisøkningen.







Totalt for den uken er tallet 4,3 millioner.

– Det er ekstremt. Butikkene melder om at det er mange nye kunder og fulle parkeringsplasser. Når kundene trenger hjelp til å finne varene, så er et tegn på at de er nye.

Kiwis prisdropp førte til at lavpriskonkurrentene Coop Extra og Rema fulgte etter og dumpet prisene.

Heller ikke VGs siste matbørs viser en stor økning i prisene siden september.

KIWI: Lavpriskjeden tjener godt på å hoppe bukk over prisøkningen 1. februar.

– Når øker dere prisene - for det vil jo skje på et tidspunkt?

– Vi kan ikke si noe om fremtidige priser. Men vi kommer aldri til å øke mer enn det som er nødvendig, mener kommunikasjonssjefen.

Markedsandelen til Kiwi i januar økte med ett prosentpoeng fra samme måned året før. De har nå 23,6 prosent av markedet.

Det betyr noe – alle matkjeder kjemper for å ta en større del av markedet.

FORNØYD: ommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin sier det koster å ikke øke prisene fra leverandør. Samtidig tjener de gode penger på at flere varer blir solgt.

I tillegg til Kiwi, eier NorgesGruppen butikker som Meny og Joker.

– Har dere økt prisene mer i disse butikkene for å kompensere for at dere holder prisene nede hos Kiwi?

– Nei, det gir ikke et riktig bilde. Alle våre kjeder er opptatt av å ha gode priser til sine kunder, sier direktør for samfunnskontakt, Bård Gultvedt, til VG.

LAVPRIS: Kiwi, Rema og Extra kjemper om kundene. Prisene i disse butikkene er ofte identiske, som VGs matbørs viser.

Bransjeveteran Ivar Pettersen mener Kiwi tjente både penger og omdømme på ikke å øke prisene.

– Det gjorde Kiwi til en vinner – og det var helt klart nødvendig at de andre fulgte etter. Konkurrentene måtte bruke ganske mye ressurser på å få frem budskapet sitt.

– Hva betyr dette for de andre lavpriskjedene som Rema og Coop?

– Jeg tror nok at de også har økt noe på bekostning av fullsortimentsbutikkene (som meny og Coop Mega).

Lavpris øker - dyrere butikker taper

Det bekrefter kommunikasjonsdirektør Friis i Coop: Extra, lavpriskjeden til Coop, har sett en stor økning i kunder de siste to ukene. De så derimot en liten nedgang de første dagene i februar på grunn av Kiwis finte, men tok seg så opp igjen.

Rema opplyser at de også har en god og solid kundevekst.

Coop gikk hardt ut mot Kiwi etter at de droppet prishoppet, og mener eier Norgesgruppen har råd til å holde prisene nede på grunn av bedre innkjøpsavtaler:

– Nå kommer det frem i klartekst hvor krevende det er for oss kontra Norgesgruppen og innkjøpsbetingelsene de har, sa kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop.

EKSPERT: Ivar Pettersen har fulgt matvarebransjen i flere tiår.

Ekspert Pettersen er overrasket over at Kiwis konkurrenter økte prisene såpass mye 1. februar.

– De andre ble tatt på sengen. Det er nesten rart at de ikke var bedre forberedt. Men i motsetning til hva enkelte sier, illustrerer dette reell konkurranse om forbrukerne på butikkleddet.

Tror butikkene finner lurere måter å øke på

Pettersen tror at Kiwi - og de andre lavprisbutikkene - kommer til å øke prisene. Men det vil skje gradvis:

– Både utviklingen internasjonalt og samarbeid mellom leverandører og kjeder, kan dempe prisøkningen. Internasjonalt er inflasjonen i ferd med å avta noe, men den er usikker. Mellom dagligvarekjedene og leverandørene kan det komme tilpasninger i vareutvalg som kan dempe den prisoppgangen.

Et eksempel på sistnevnte kan være at Orkla velger å selge Grandiosaen sin billigere til butikken, eller Nortura med sin kjøttdeig.

Men for forbrukeren kan det bli krevende å navigere terrenget fremover:

Pettersen tror at all oppmerksomhet på prisøkning har gjort at både leverandører og butikker kommer til å bli enda mer forsiktige med å varsle store prisøkninger, og at endringene skjer mer under radaren:

– De vil nok gjøre det mer gradvis slik at det ikke merkes så godt. Litt lurere enn sånn man har gjort det hittil.