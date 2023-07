GRUSOMME MEG: Analysetjenesten til Tryggere Ruspolitikk ser stadig flere av MDMA-tablettene utformet som Minions. Problemet med dem: De ser like ut. Men er det ikke.

– En så stor mengde MDMA kan være livsfarlig

Denne gulgrønne pillen kan inneholde så mye MDMA at dosen kan være dødelig. En analysetjeneste har testet flere tabletter av denne typen, og ber nå kjøpere om å være forsiktige.

Kortversjonen Foreningen Tryggere Ruspolitikk vil forebygge overdoser og advarer mot farlig sterke MDMA-tabletter.

Tabletter de har testet inneholder alt mellom 160-350mg MDMA.

En høy dose MDMA kan være livstruende, spesielt for kvinner, personer med lav kroppsmasse, og de med spesiell medisinsk sårbarhet. Vis mer

– Tabletten veier selv omkring 400 milligram, og inneholder oftest 200–300 mg MDMA. Noen kan inneholde opp mot 350 milligram, andre ikke mer enn 160 milligram.

Det sier Ina Spinnangr, leder i foreningen Tryggere Ruspolitikk. Det er de som driver analysetjenesten i Oslo som tilbyr gratis og anonym testing av ulovlige rusmidler. Tilbudet er finansiert gjennom private givere og medlemskontingenter.

– Formålet med analysetjenesten er å forebygge skader som følge av manglende kunnskap om hva et stoff inneholder eller hvordan det brukes. Slik kunnskap kan redde liv, sier Spinnangr, og fortsetter:

– De fleste andre hjelpetiltakene retter seg mot personer som har et rusproblem. Det er politisk akseptert. Men det er svært få tilbud rettet mot festbrukerne, selv om det er viktig å forebygge overdoser og skader også blant dem.

– DOSÈR TRYGT: – En del av dem som har kommet til oss med pillen har vært unge kvinner. Det bekymrer oss. Vårt råd er at ingen bør ta mer enn 75 milligram MDMA første gang. Da er disse tablettene helt uforsvarlige, sier Ina Spinnangr, leder for foreningen Tryggere Ruspolitikk.

Nå ber hun MDMA-brukere holde seg unna denne og andre tabletter, ettersom det er umulig å vite hva de inneholder.

– Hvis noen har en pose med MDMA i pulverform, vil en analyse hos oss som regel gi en god pekepinn om hva hele posen inneholder. Hvis de derimot kommer med en tablett, er det ingen automatikk i at neste tablett inneholder det samme — selv om den ser helt lik ut, sier Spinnangr.

Tre doser i én pille

Tryggere Ruspolitikk har analysert omkring 20 tabletter av denne typen den siste tiden. Noen har inneholdt en så stor mengde MDMA at det kan være livsfarlig for enkelte, særlig kvinner og personer med lav kroppsmasse, samt personer med spesiell medisinsk sårbarhet.

– Dosen MDMA i disse tablettene varierer veldig. Den høyeste dosen vi har funnet, 350 milligram, er nok til mer enn tre vanlige enkeltdoser. Hvis du er en ung kvinne på 50 kilo, er det en farlig mengde, sier hun til VG.

Tolletaten sier til VG at de har sett kun ett beslag av denne type tabletter tilbake til 2016. Da ble det tatt et beslag på 104 Minions-tabletter.

– Ut fra det vi kan se, er dette ikke noe vi beslaglegger mye av, sier Julie Vissgren, pressevakt i Tolletaten.

De siste årene er MDMA-tabletter blitt stadig mer potente. På begynnelsen av 2000-tallet var styrkegraden normalt 100 mg per tablett. I fjor var snittstyrken på 140 milligram, ifølge narkotikastatistikken til Kripos.

– Vårt råd er at ingen bør ta mer enn 75 milligram MDMA første gang, og da er disse tablettene helt uforsvarlige, sier Ina Spinnangr.

Også Kripos råder rusbrukere til forsiktighet.

– Verken utseende, farge eller logo sier noe om hvor potent virkestoffet i tablettene er. Man vet aldri hva man får, verken med hensyn til styrkegrad eller virkestoff i disse tablettene, sier presseansvarlig Geir Bøe i Kripos til VG.

– Risiko i sommervarmen

Det er festivalsommer, og derfor ber Spinnangr alle som planlegger å ta MDMA om å være ekstra forsiktige.

– Hvis du absolutt vil bruke MDMA i tablettform, bør du aldri ta en hel tablett av gangen. Knus den heller, og ta bare litt. Ikke tenk at du kan ta en hel bare fordi kompisen din gjorde det. Variasjonen er stor i innhold, og det er stor forskjell på hva folk tåler, advarer hun, og minner om at risikoen er større i sommervarmen.

– MDMA kan føre til overoppheting ved høye doser, varme omgivelser eller fysisk aktivitet. Det er derfor viktig å vite hvor mye man tar, passe på hverandre, ha mulighet til å kjøle seg ned og drikke væske med nok elektrolytter.

Mange unge kvinner

Spinnangr forteller at et flertall av de som har kommet til dem med tabletten, er yngre kvinner.

– Vi kan ikke si noe om hvem som typisk bruker disse tablettene, men en del av dem som har kommet til oss, har vært unge kvinner. Det bekymrer oss.

ANALYZE THIS: Ina Spinnangr foran en av analysemaskinene de bruker for å analysere innholdet i ulovlige rusmidler som personer har kjøpt og ønsker å få analysert før bruk.

Tryggere Ruspolitikk har Norges eneste tjeneste hvor personer kan få analysert innholdet i ulovlige rusmidler. Tjenesten er gratis og anonym, og brukere av tjenesten kan booke time via nettsiden Rusopplysningen.no.

– Da vi opprettet tjenesten for et drøyt år siden, var MDMA-en vi testet hovedsakelig i pulverform. Men de siste månedene er det kommet inn en større andel tabletter.

Hun mener at analysetilbudet, og informasjon de gir om hvordan brukere av ulovlige rusmidler kan redusere risikoen, har forhindret skader og overdosedødsfall.

– Vi har hatt folk innom som enten ikke bruker vekt, bommer på doseringen eller glemmer forskjellen på gram og milligram på vekten.

– Det kan sammenliknes med at du trodde du drakk et par flasker lettøl, som så viste seg å inneholde vodka. Det farligste er ikke nødvendigvis stoffet man bruker, men at man ikke vet hvor mye man tar, og hva, sier Spinnangr.

– «Vanlige folk» har mer å tape

Analysetilbudet som de har, er et av få hjelpetilbud som er rettet mot det hun kaller «vanlige folk» som bruker ulovlige rusmidler.

Hun tror at flere overdoser blant festbrukerne kunne ha vært avverget med en åpnere holdning.

– Jeg tror mange tenker som at de vanlige festbrukerne bør straffes for rusbruken. Det tror jeg blir feil, for «vanlige folk» som bruker ulovlige rusmidler, har mer å tape på å bli oppdaget. Mange tør ikke snakke om rus med helsepersonell, og terskelen for å ringe ambulanse er ofte høy, sier hun.

