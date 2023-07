TID ALENE: Eriksen forteller om at hun har tilbrakt mange timer alene de siste årene.

Julie (17) er ensom: − Jeg følte jeg aldri ble sett

Julie Eriksen er godt kjent med følelsen av utenforskap og ensomhet. Sosiale medier forsterker følelsen, og om sommeren blir det bare verre, forteller hun.

– Følelsen av å være utenfor vil alltid være med meg, som et sår som aldri gror, sier Eriksen.

17-åringen beskriver vanskelige skoleår, der hun har følt seg svært ensom.

Hun fant seg ikke til rette i en vennegjeng, hverken på ungdomsskolen eller på videregående.

– Jeg følte jeg aldri ble sett, og at jeg var som luft for de rundt meg.

De siste årene har hun derfor brukt mye tid alene på jenterommet. Det har fått henne til å tenke. «Er det noe galt med meg? Er jeg ikke verdt noe?».

«SNAPMAP»: Illustrasjonsfoto av funksjonen som viser hvor du befinner deg til hvilken tid.

Ifølge Eriksen selv ble hun sjeldent invitert med ut, og bekreftelsen fikk hun på mobilen.

– På snapmap kunne jeg se at andre samlet seg, mens jeg satt alene på rommet.

17-åringen understreker at hun er klar over at Snapchat sin kart-funksjon ikke gjorde det bedre for henne.

– Men det var jo ikke så lett å la være, innrømmer hun.

Droppet skolen

Det hele har resultert i mange tårer, og mye frustrasjon. Både for 17-åringen selv, men også for familien hennes.

– Det har påvirket alle oss, og familien min har virkelig gjort alt de kan for meg, sier Eriksen.

Foreldrene, lillebroren, og storesøsteren hennes, influencer Isabelle Eriksen, har vært viktige støttespillere for 17-åringen.

NØDVENDIG: Eriksen forteller at et friår var akkurat det hun trengte.

Eriksen er åpen om at dette har preget henne i svært stor grad. I fjor høst klarte hun ikke lenger å komme seg på skolen.

– Jeg holdt på å knekke, jeg klarte ikke mer, sier Eriksen.

Derfor droppet hun ut av første året på videregående. De siste tiden har hun brukt på å bygge seg selv opp.

– Jeg tror mange ikke helt forstår hvor vondt det er å aldri føle seg inkludert.

Verre om sommeren

Eriksen er åpen om at merkedager, høytider, og ferier gjør det hele verre for henne. De siste par årene har hun gruet seg til sommerferien.

– Det blir enda kjipere da, sier hun.

For når sola skinner, og temperaturene overstiger 20 grader vil de fleste 17-åringer ut å skape minner med venner.

Og når folk gjør nettopp det, blir det ofte delt både bilder, og videoer av «perfekte» sommer-sammenkomster

MANGE GRUER SEG: Mogård opplyser om at det er mange som gruer seg til sommerferie, da man mister rutiner og faste sosiale kontaktpunkt.

Psykolog Emil Vidu Mogård opplyser om at følelsen av utenforskap preger mennesker i stor grad.

– Vi mennesker er sosiale dyr som leter etter et fellesskap, hvis det mangler, merker man det tydelig, sier Mogård.

Han bekrefter også at sosiale medier kan være med på å forsterke følelsen av at man ikke er en del av det de fleste andre er.

– Utfordringen med sosiale medier er at vi ikke bare sammenligner oss med de nærmeste lenger, men må forholde oss til hva alle andre gjør til enhver tid.

NYTT HJEM: Familien har akkurat overtatt det nye huset, og mye skal på plass.

Mogård legger til at det også er mange positive sider ved bruken av sosiale medier, og understreker at sosiale medier påvirker svært ulikt.

Mogård sier avslutningsvis at sommerferien kan være en ekstra tøff tid for mange.

– Vi vet at skoleferien ikke nødvendigvis er forbundet med åtte uker med ren glede.

TIDEN FREMOVER: Eriksen ser lyst på tiden som kommer, hun gleder seg til ny skole, og nytt nabolag.

Eriksen håper at sommerukene går rakst forbi, for snart venter noe hun har lengtet lenge etter. En ny start.

Til høsten begynner 17-åringen nemlig på en ny videregående skole.

– Jeg gleder meg til nye mennesker, og et nytt miljø, sier Eriksen.

Denne sommeren har hun og familien også flyttet bort fra tettstedet 17-åringen vokste opp. I skrivende stund begynner familien en ny tilværelse.

Løft blikket

Eriksen håper at det å være åpen om ensomhet og utenforskap kan bidra til at flere løfter blikket i sommer.

Hun håper flere velger å strekke ut en hånd, og understreker at en invitasjon kan bety mer enn folk tror.

17-åringen legger også til at hun håper de som befinner seg i lignende situasjoner vet at de ikke er alene.