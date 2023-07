BASKETAK MED INNBRUDDSTYV: Innbruddstyv tok seg inn i leiligheten til Patrick Worthington og Lill Sissel Hoffengh mens de var hjemme.

Endte i basketak med innbruddstyv: − Hun ble helt vill

Mens Lill Sissel Hoffengh satt i bakgården og nøt solen, gikk innbruddstyven rett inn og låste døren etter seg.

Kortversjonen Patrick Worthington endte i et basketak med innbruddstyv på Frogner i Oslo

Tyven, en kvinne, brøt seg inn, låste døren og begynte å stjele verdisaker som sko, puter, smykker og designerklær.

Paret ringte politiet. Kvinnen er nå arrestert og anmeldt for innbrudd, kroppskrenkelse mot beboer og vold mot politiet. Vis mer

Ektemannen Patrick Worthington sto på kjøkkenet inne i Frogner-leiligheten da han plutselig hørte lyder fra soverommet.

– Plutselig snudde jeg meg og så henne gående ut med sko, puter, smykker og designerklær.

– Jeg begynte å rope «du må ut», «du må ut».

SOVEROM: Slik så soverommet ut etter at tyven hadde vært der.

– I sjokk

Noen timer senere kommer han fortsatt ikke kommet over hva som har skjedd.

– Til å begynne med var hun nokså passiv og unnskyldte seg, men så gikk hun bare helt amok.

Patrick endte i et basketak.

– Jeg har to løse fortenner og blåmerker. I tillegg datt en del av den ene tannen min av. Det gjør fortsatt skikkelig vondt, sier han.

De fikk heldigvis ringt politiet og tre politimenn fikk etter hvert båret kvinnen ut.

– Hun var helt vill. Begynte å spytte, bite og sparke politiet.

– Anmeldt for kroppskrenkelse mot beboer

Innbruddstyven er kjørt til arresten og anmeldt for innbrudd, kroppskrenkelse mot beboer, samt vold mot politiet.

– Hun spyttet og sparket mot politiet. Ingen politifolk er skadet, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand.

Politiet sier innbrudd skjer jevnlig og folk må etter eget skjønn ta egne og kloke valg. Ingen situasjoner er like. Det som er litt uvanlig her, er at det var en kvinnelig innbruddstyv.

– Det er ikke så vanlig, sier han.

– Han som bor i leiligheten konfronterte hun som brøt seg inn og politiet mener han ikke har gjort noe feil. Videre har de gjort det helt riktig her å ringe politiet, sier han.

– Må til tannlegen og legevakt

Samboerparet sier leiligheten så ut som en søppeldynge etter hun hadde vært der.

– Det så ut som Grønmo, sier Lill Sissel, og viser med det til Oslos største søppelfylling og gjenbruksstasjon.

– Det var også sjokkerende å se alt hun prøvde å ta med seg. Det virker som om hun hadde plukket med seg masse salgbare eiendeler.

Så nå har de en liten jobb å gjøre.

– Vi har begynt å rydde litt nå og torsdag må Patrick til tannlegen, sier Lill Sissel.

– Ja, jeg må både til legevakten og tannlegen for å få fikset opp i alt dette her, sier han.

