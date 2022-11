I DEBATT: AUF-leder Astrid Hoem gikk ut mot sin partikollega Trond Giske på Debatten i går.

Statsminister Støre: Forstår kritikk mot Giske

Statsminister Jonas Gahr Støre ga AUF-leder Astrid Hoem støtte for sin kristikk av Trond Giske på Politisk Kvarter på NRK nå i morges.

Under torsdagens Debatten-sending på NRK var Arbeiderpartiets krisemåling temaet for sendingen. Onsdag fikk partiet 16,9 prosent i en måling - et kraftig nederlag for partiet.

AUF-leder Astrid Hoem var med på sendingen, og benyttet anledningen til å rette hard kritikk mot Trond Giske som også var til stede.

Hun kritiserte ham blant annet for å prøve å være en lederskikkelse på venstresiden.

– Jeg må innrømme at som AUF-leder synes jeg det er merkelig at Trond nå prøver å være en slags lederskikkelige på venstresiden, sa hun i Debatten.

Statsminister Jonas Gahr Støre ga Hoem støtte i Politisk Kvarter på NRK nå i morges.

--Jeg tror hun har mye rett. Jeg forstår det Astrid Hoem sier på vegne av unge mennesker men også mange andre i Arbeiderpartiet. Vi har en ganske vond sak bak oss og det er ikke noe poeng å glemme den. Giske gikk av som nestleder og han stilte ikke opp som leder i Trøndelag på grunn av saker som handler om hvordan man oppfører seg i Arbeiderpartiet, sier han i NRK-programmet på Politisk Kvarter fredag morgen.

Trond Giske var også til stede under sendingen for å diskutere krisen i partiet.

-- Om vi skal hakke på hverandre og ta interne kriger, da blir vi små. Men vi må ta en diskusjon om hva vi gjør når vi har 16,9 prosent, sa Giske.