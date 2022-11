JUL: Lars Petter Arnes (56) mener det mangler tiltak fra regjeringen for å støtte private bedrifter.

Dropper juleutstilling i strømprotest: − Jeg har skuffet en hel by

«Årets manglende juleutstilling på Solhøy er inspirert og sponset av den norske regjeringen», står det på en plakat utenfor Solhøy Frukt og Tobakk i Horten.

Lars Petter Arnes (56) og broren Bent Martin Arnes (60) eier og driver kiosken Solhøy Frukt og Tobakk, som har eksistert siden 1956.

Tidligere har de pleid å pynte til en storslått juleutstilling med lys, girlander, slede, reinsdyr og nisser.

I år derimot, vil nok en del besøkende bli skuffet.

– Regjeringen har inspirert meg til å ikke gjøre noe. Jeg føler at regjeringen har driti seg ut når det gjelder strømstøtte til det private, og næringslivet får svi for det, sier Lars Petter til VG.

– Bedrifter har overlevd Napoleonskrigen, første verdenskrig og andre verdenskrig. Nå går det til helvete på grunn av strømmen, tordner han videre.

Gjengangeren omtalte saken først.

1 / 2 JULESTEMNING: Slik pleier det vanligvis å se ut utenfor kiosken til Lars Petter- og Bent Martin Arnes. HO HO: Både nisser og reinsdyr pleier å være et vanlig syn utenfor Solhøy Frukt og Tobakk. forrige neste fullskjerm JULESTEMNING: Slik pleier det vanligvis å se ut utenfor kiosken til Lars Petter- og Bent Martin Arnes.

Ministere får gjennomgå

På plakaten utenfor butikken er statsminister Jonas Gahr Støre avbildet med «Nå er det vanlige folks tur» i liten skrift. Ved siden av finansminister Trygve Slagsvold Vedum står det «2+2=8», og næringsminister Jan Christian Vestre har fått teksten «Vi heier på dere».

Alt dette med et snev av ironi fra eiernes side.

– Nå må de gjøre noe før hele Norge er på trygd. Det må være bedre å ha folk i arbeid, sier Lars Petter.

– Men synes du ikke du er litt ufin med politikerne?

– Nei, det synes jeg ikke, for de har hatt muligheten til å gjøre noe med det, svarer Lars Petter, og presiserer at han ikke har noe imot politikerne som enkeltpersoner.

STRØMSTØTTE: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). Her i en annen sammenheng.

Over 60.000 i strømregning

Fakturaer VG har sett, viser at Solhøy Frukt og Tobakk fikk en strømregning på 14.967 kroner i august 2021, men for samme periode i 2022 var summen 61.214 kroner.

Ifølge Lars Petter var strømregningen for september på rundt 40.000 kroner.

Videre forteller deleieren at bedriften ikke kan ta seg råd til å ha på julelysene.

Selv om regjeringen har lansert en strømstøtteordning for bedrifter, mener han at denne kommer for sent.

– Det er veldig fint, for da har mange gått konkurs i mellomtiden, sier Lars Petter ironisk.

– Hvis strømregningen er større enn tre prosent av omsetningen kan du få strømstøtte, men det baserer seg på det første halvår av 2022, da strømmen var billigere. I august var strømregningen på ti prosent av omsetningen, men det hjelper ikke, sier Lars Petter.

VG har forelagt saken for næringsministeren, og han sier at alle bedrifter som har minst tre prosent strømintensitet kan søke energitilskudd og få penger på konto før jul.

– Bedrifter som gjennomfører energikartlegging vil kunne få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre, mens bedrifter som i tillegg velger å investere i enøktiltak vil kunne få inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre. Oppå dette kommer enøk-støtte på inntil 50 prosent av investeringskostnaden. I tillegg kan bedrifter få lån fra sin bank med 90 prosent garanti fra staten. Ordningene er ikke perfekte, men de vil kunne hjelpe mange, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Vestre sier Regjeringens viktigste oppgave er å trygge arbeidsplassene.

– Frykter dere at mange bedrifter vil gå konkurs i vinter?

– Nå har vi rekordlav arbeidsledighet og færre konkurser enn før pandemien. For å få kontroll på prisveksten og unngå at rentene øker for mye, må vi redusere oljepengebruken. Derfor har vi lagt frem et stramt statsbudsjett. For å hjelpe folk og bedrifter har vi satt ned elavgiften, innført Europas beste strømstøtteordning for husholdningene og etablert ordninger for næringslivet som skal hjelpe 20.000 av de mest utsatte bedriftene. I tillegg kommer nå fastprisavtalene i gang etter påtrykk fra regjeringen, sier Vestre.

2022: I år er det ingen julepynt å se utenfor den tradisjonsrike kiosken i Horten.

– Tror ikke jeg er alene

Lars Petter Arnes i Horten forteller at kioskens mest omsatte varer er tobakk og iskrem, og at mange vanligvis pleier å ta turen for å se på juleutstillingen.

– Juleutstillingen er et sikkert juletegn her. Jeg har skuffet en hel by og et halvt fylke, sier Lars Petter.

– Er du ikke redd for å tape kunder på grunn av dette?

– Nei, heller det motsatte. Jeg tror ikke jeg er alene om å tenke dette. Jeg har ikke lyst, men jeg føler at jeg må, svarer Lars Petter.

Likevel regner han med at noen synes at plakaten er «ugrei».

– En kamerat sa til meg: «om alle liker deg har du gjort noe feil,» sier Lars Petter.