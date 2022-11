Forsvaret har gitt bonuser til folk det har blitt varslet mot: − Uheldig

I en ny granskningsrapport peker PwC blant annet på at Forsvaret har hatt en praksis med å tilby sluttavtaler i stedet for å si opp folk. De mener Forsvaret ikke signaliserer godt nok ut til organisasjonen at adferd er kritikkverdig.

– Selv med en tydelig kommunikasjon, stiller PwC spørsmål ved hensiktsmessigheten av å tilby sluttavtaler i alle type saker. PwC har eksempelvis sett på en sak som gjaldt en ansatt som hadde opptrådt på en svært seksuelt krenkende måte overfor en annen ansatt. Vedkommende ble tilbudt seks måneder lønn, og utbetaling av en ikke ubetydelig bonus, heter det i rapportgen.

De skriver at det fremstår som en «uheldig praksis» å tilby økonomisk kompensasjon til ansatte som Forsvaret har en klar oppfatning av at har gjort noe ytterst klanderverdig.

– Det signaliseres ikke ut til organisasjonen med tilstrekkelig tydelighet at adferden er kritikkverdig og uakseptabel, skriver de.

Rapporten ble lagt frem på en pressekonferanse fradet. Der pekte også Gunnar Holm Ringen i PwC på at det ofte kan oppstå misforståelser i Forsvaret når saker blir henlagt av politiet. Politiet kan blant annet henlegge saker på bevisets stilling.

– Utfordringen, som vi mener Forsvaret har forbedringspotensiale, er at beviskravet i en organisasjon kan være lavere, sier han.

Håndteres ikke godt nok av ledelsen

PwC har evaluert Forsvarets systemet for varsling, saksbehandling fra mottak til konklusjon, og hvilke reaksjoner det har kommet fra Forsvaret etter at varselet er undersøkt og konkludert.

De mener hovedutfordringen med de alvorlige varslingssakene de har gjennomgått er at at de har blitt håndtert av lokal ledelse.

– Lokal ledelse har ikke alltid den nødvendige kompetansen til å gjennomføre krevende undersøkelser og andre aktiviteter som hører med i alvorlige saker, slik som ivaretakelse av arbeidsmiljøet og berørte parter, heter det i rapporten.

Granskningsrapporten kommer etter at flere medier i sommer satte søkelys på mobbing, seksuell trakassering og andre varslingssaker i Forsvaret.

I mai skrev VG om en sersjant som gjentatte ganger snikfilmet en kvinnelig soldat i dusjen. Sersjanten ble dømt, men har beholdt graden og jobben i Forsvaret.

Etter det har NRK omtalt en rekke varslingssaker fra Forsvaret.

De avslørte blant annet at at flere kvinner hadde varslet mot en oberst som fortsatt innehar en høyere stilling i Forsvaret. Han fikk opprinnelig en refs, men ifølge NRK ble den trukket tilbake og erstattet av en skriftlig advarsel.

FORSVARSSJEF: Eirik Kristoffersen har omtalt varslene i Forsvaret som «en indre fiende».

I juli bekreftet Forsvaret til VG at et antall avsluttede varslingssaker fra de siste årene skulle vurderes av andre utenfor Forsvarets ledelse, i forbindelse med gransknigsrapporten som ble lagt frem fredag.

Kravet ble reist både fra Stortinget og Forsvarets egne tillitsvalgte.

Økende antall varsler

Varslingssakene i sommer et førte til at forsvaret gikk igjennom varslingsrutinene sine i en statusrapport de leverte til forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og pekte på flere nye tiltak. Et av disse tiltakene var den eksterne evalueringen som PwC nå har gjennomført.

Ifølge Forsvarets egen rapport fra i sommer, hadde varslingsordningen fungert etter hensikten. Men de pekte også på at det er grunn til å anta at varslere ikke alltid ivaretas godt nok, og at flere av sakene ikke har fått tilstrekkelige konsekvenser.

Gjennomgangen viste også at Forsvarets praksis med å løse saker på lavest mulig nivå kan føre til at kompliserte varslingssaker ikke blir kjent for overordnet ledelse.

Dette er altså et av de samme punktene som PwC peker på.

I rapporten omtales også en stor økning i antall henvendelser til Forsvarets varslingskanal, noe Forsvaret selv mente at hadde skjedd fordi det har blitt jobbet systematisk med forsvarets verdier og rettet oppmerksomhet mot hvordan man varsler.