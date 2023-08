Taxisjåfør kjørte i 200 km/t med passasjerer: − Hoderystende

Troms politidistrikt mottok natt til søndag melding om en taxisjåfør som «tullekjørte» og «vinglet på rattet», samtidig som han hadde kunder i bilen.

– Det er hoderystende kjøring, sier operasjonsleder i politiet Karl Erik Thomassen til VG.

Politiet ble gjort oppmerksom på hendelsen gjennom en video som viste innsiden av en taxi, hvor speedometeret på et tidspunkt viste 200 km/t. I bilen satt fire passasjerer.







– Passasjerer har i vitneavhør fortalt at de var livredde og forsøkte å få sjåføren til å redusere farten, uten hell. Politiet ser alvorlig på dette og tok umiddelbart affære for å unngå at flere blir satt i fare, skriver politiet på X, tidligere Twitter.

Thomassen forteller at passasjerene ikke opplevde at de ble tatt seriøst.

– De har fortalt at de prøvde å si fra uten hell, mens sjåføren tullekjørte og vinglet på rattet. De forsøkte flere ganger å få ham til å bremse ned.

Kunden har klaget til taxiselskapet, men politiet har uavhengig av det tatt førerkortet, sier han. Sjåføren skal være identifisert, og politipatrulje skal ha oppsøkt ham og gjort beslag i førerkort og kjøreseddel.

– Det er en kombinasjon av vitneutsagn og video som gir oss grunnlag for å ta førerkortet, sier Thomassen.

– Det eneste riktige for politiet i denne situasjonen er å sørge for at han ikke kan utsette andre for fare.