PÅ BØLGELENGDE: Det er matfestival i Ålesund i helgen og allerede midt på dagen fredag var det stinn brakke bryggelangs. Erna Solberg og partiets ordførerkandidat i byen, Monica Molvær, rir på en blå bølge vel 14 dager før kommunevalget 11. september.

Solberg om Støre og Vedum i blått land: − De får som fortjent

ÅLESUND (VG) Erna Solberg er på valgkampturné i Listhaug-land. Sammen er de for tiden dynamitt i denne delen av landet. Høyre-lederen gir Støre og Vedum mye av «skylden» for at Møre og Romsdal er farget blått før valget.

Kortversjonen Høyre har igjen et sterkt grep om velgerne i Møre og Romsdal ifølge de nyeste meningsmålingene.

I Ålesund har Høyre økt med 8,4 prosentpoeng til 28,8 prosent siden kommunevalget i 2019, mens Ap har falt 8,6 prosentpoeng til 12,4 prosent.

Solberg peker på regjeringens skattepolitikk som en viktig årsak til de blå bølgene i regionen.

Næringsminister Jan Christian Vestre slår kraftig tilbake og sier blant annet at hun rett og slett ikke snakker sant. Vis mer

I den sunnmørske hovedstaden Ålesund har det vært Ap-ordfører siden 2015 og Arbeiderpartiet har hatt fylkesordføreren i Møre og Romsdal siden 2011.

Men de lokale målingene tyder på at fylket står foran et blått jordskjelv:

I Ålesund viste siste måling (NRK) fra 10. august følgende:

Høyre 28,8 prosent, opp 8,4 prosentpoeng siden kommunevalget i 2019.

Frp 22,0 prosent, opp 4,6 siden 2019.

Ap 12,4 prosent, ned 8,6.

Sp 6,8, ned 2,5.

Og på fylkestingsmålingene i Møre og Romsdal (Poll of polls Poll of pollsSkikkelig bra nettside for politiske nørds, som samler alle meningsmålinger. -snittmåling):

Frp 23,5 prosent, opp 6,4 siden 2019.

Høyre 20,8, opp 5,8.

Ap 15,3, ned 2,8.

Sp 10,4, ned 6,7 prosentpoeng.

KAN BLI ORDFØRER: Monica Molvær er favoritt til å bli ordfører i Ålesund, basert på de siste målingene.

– Trippeleffekt

Det betyr blåblått flertall i Ålesund, med mulig støtte fra flere borgerlige partier og klart flertall med andre borgerlige partier i Møre og Romsdal.

Høyres fylkesleder Monica Molvær er i år ordførerkandidat i Ålesund.

– Det ser veldig bra ut og gir en ekstra motivasjons-boost til å stå på i hele innspurten.

Hun sier regjeringen må ta mye av ansvaret.

– Det er en trippeleffekt, hvor regjeringen har økt formuesskatten, og innført grunnrenteskatt både for oppdrett og for kraftproduksjon. Det treffer ekstremt hardt i våre områder, hvor vi ser ordrer som blir kansellert og bedrifter som går konkurs. Det ser veldig mørkt ut for næringslivet vårt lokalt.

– Resultatene fra de store oppdrettsselskapene viser gigantoverskudd, det kan fort bli sett på som sutring det du formidler?

– En av de store utfordringene er at kuttene i investeringene som nå skjer, rammer leverandørene, som leverer varer til oppdrettsselskapene. Og det skaper frykt blant internasjonale aktører å investere i Norge i fremtiden.

Solberg nikker.

BARNEMAT: Også barna i Ålesund fikk matlig glede under festivalen: Det ble arrangert en egen matfestival for barn.

– De får som fortjent. De grunnleggende verdiene på Vestlandet, som Møre og Romsdal er en av de fremste eksponentene for, er å jobbe hardt og sette i gang ting: Å vise hvem du er ved å skape verdier. Når slike lokalsamfunn opplever at regjeringen forverrer rammevilkårene, da reagerer de, sier hun.

– Hvis det er regjeringens skyld at det er en blå bølge her, kan ikke dere ta ansvaret for suksessen?

VENTEGLEDE: I Molde tok Solberg en runde ved schuffleboardet mens hun ventet på Hurtigruta som tok henne til Ålesund.

– Vel, velgerne ser nok at vi har en annen politikk og tilnærming enn det den sittende regjeringen har. Folk i Møre og Romsdal er mer enn andre steder opptatt av verdiskapning, lite byråkrati og at du skal ha lov å lykkes; et folk som har reagert kraftig på Støre-regjeringens skatteøkninger og manglende forutsigbarhet. De treffes av et verdiskapingssinne, sier Solberg.

LUNSJ: Selvfølgelig var de innom Orklas pizzagullgruve på Stranda og fikk grandiosa.

Hun ser på de lokale meningsmålingstallene, hvor Sp og Ap sliter.

– Det er nok en opplevelse av at regjeringen ikke er opptatt av distriktsnæringslivet; distriktspolitikken deres er ikke først og fremst rettet mot næringslivet.

– Senterpartiet har mange tiltak som treffer distriktene, blant annet knyttet til fergepriser?

– De er i stor grad rettet mot distriktene, men ikke næringslivet. Dette er et av fylkene hvor det er stort flertall som ikke vil ha formuesskatt på arbeidende kapital. Fordi det rammer små og store bedrifter i deres lokalsamfunn. De liker heller ikke retorikkordene som brukes på venstresiden, profitører og rikinger som skal tas.

Solberg rakk også å banke på dører på sin valgkamptur i Møre og Romsdal

Lover kamp med Frp om å bli størst

Høyre-lederen storkoser og lover at Listhaug og Frp skal få kamp om hvem som blir størst i fylket, hvor Frp er større enn Høyre.

– Vi skal gjøre vårt for å bli det største partiet også i fylket.

Midt i Ålesund sentrum sitter far og sønn Ødegaard og nyter ettersommeren. De er ikke blåe, ihvertfall ikke far.

STEMMEKLARE: Elling og Martin Ødegaard fra Sjøholt i Ålesund skal stemme. Martin må rekke det før han reiser på Folkehøyskole. Far stemmer ikke på høyrepartiene.

– Min stemme går til venstresiden

Martin er 18 og lover å stemme.

– Jeg tror nok at det oppdrettsnæringen utsettes for, slår negativt ut for regjeringen her i Møre og Romsdal, sier han.

Faren Elling trekker frem Møreaksen.

– Mange stemmer nok ikke på de partiene som vil trekke det prosjektet ned over ørene våre.

Møreaksen er ferjefri forbindelse mellom Molde og Ålesund, som er ønsket av mange i Romsdal, men omstridt i Ålesund. Slik det ser ut nå er er Ap, Høyre og Sp for, mens Frp, MDG og SV er imot.

Han sier han er lærer - og gårdbruker.

– Min stemme går til venstresiden; når du er gårdbruker er du programforpliktet til det.

– Altså en stemme til Sp?

– Ikke lokalt, men sentralt. De har litt for mye på innvandring lokalt, som jeg ikke er enig med dem i. Det er altfor Frp-aktig lokalt.

– Snakker rett og slett ikke sant

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) svarer på vegne av regjeringen.

– Høyre snakker rett og slett ikke sant. Det har aldri vært investert mer i norsk næringsliv enn nå. Det etableres 6000 nye bedrifter hver måned og antallet konkurser er lavere enn før pandemien.

– Det er svært lav arbeidsledighet og inflasjonen er på vei ned. Det viser at regjeringens økonomiske politikk virker og at vi spiller på lag med det fremragende næringslivet vi har her i Norge.

FEIL: Vestre mener Solberg tar feil i at deres næringspolitikk er årsak til velgerflykt på Nord-Vestlandet.

Han sier at Solberg glemmer å fortelle at Høyre i sitt alternative budsjett for i år «økte skattene for næringslivet med nesten 40 milliarder».

– Hun var statsminister og hadde borgerlig flertall i Stortinget i 8 år og fjernet ikke formuesskatten på arbeidende kapital. Hvorfor ikke, hvis det virkelig er en prioritet, spør han retorisk.

Vestre sier det er mer hun ikke svarer på.

– Solberg snakker om forutsigbarhet, men det er fremdeles helt i det blå hvordan skatten for vår nest største eksportnæring havbruk blir dersom Høyre kommer i regjering. Og Høyre nektet nylig å være med på et bredt flertall om havvind som legger grunnlaget for nettopp en forutsigbar utbygging av ny fornybar energi som bedriftene våre sårt trenger.

– Men å hamre løs på regjeringen som tar ansvar i møte med energikrise, inflasjon og krig i Europa, ja det har hun jammen god til.