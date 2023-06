OVER OG UT: Det ble ikke noe dataeventyr i Alvdal.

Betaler for å bli kvitt russerne

Alvdal kommune betaler for å gjøre seg ferdig med alt som minner om den russiske bitcoinfabrikken. Dermed er kryptoeventyret i fjellbygda avsluttet for godt.

Kortversjonen Alvdal kommune betaler 100.000 kroner for å avslutte kryptoeventyret med russernes bitcoinfabrikk i Alvdal.

Russernes norske selskap krevde fire millioner i erstatning, men partene har inngått forlik for å unngå en kostbar rettssak.

Alvdal kommune kan nå gå videre med salg og nye etableringer på den attraktive tomten. Vis mer

Alvdal var saksøkt av det nå tvangsoppløste selskapet, som krevde fire millioner kroner i erstatning etter at de ble kastet ut av kommunen.

Nå har de tre involverte partene – Alvdal kommune, bostyret og den tidligere styrelederen – inngått forlik i saken, selv om kommunen mente kravet var helt grunnløst.

Forliket innebærer at rettssaken i juni er avlyst, at kommunen betaler 100.000 kroner til boet for det som står igjen i serverparken, og at den avgåtte styrelederen får beholde tre tomme datacontainere.

Det eneste som er tilbake etter russerne er det høye sikkerhetsgjerdet. I praksis har kommunen altså kjøpt et gjerde for å få avsluttet saken.

Dyrere å vinne

Kommunedirektør Per Arne Aaen i Alvdal synes utfallet er en akseptabel løsning.

Det kunne nemlig blitt dyrere for kommunen å vinne rettssaken.

FORNØYD: Kommunedirektør Per Arne Aaen har fått en løsning Alvdal kommune kan leve med.

– Vår advokat og vi var relativt sikre på å ville vinne saken, men at det ville medgå ressurser i form av tid og kostnader som det var risiko for ikke å få dekket siden motparten er et selskap uten særlig kapital, skriver Aaen i en e-post til VG.

Forvirret?

Det kan det være god grunn til å være. Kaoset etter kryptoeventyret i Aukrustbygda har vært betydelig.

Brutte løfter

Russiske investorer varslet i 2017 at de skulle investere mer enn en milliard kroner i to datasentre i Nord-Østerdal som skulle gi inntil 65 arbeidsplasser.

Historien skapte både humor, irritasjon og tallrike spionasjerykter i Alvdal.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har flere ganger gjort undersøkelser rundt bedriften.

BLE IKKE SOM FORVENTET: Det ble hverken milliarder eller arbeidsplasser i Alvdal.

Russernes norske bedrift Dataroom ble eid av to holdingselskaper i henholdsvis Hongkong og Østerrike. VG har tidligere dokumentert de russiske eierinteressene bak disse selskapene igjen.

I virkeligheten ble det aldri etablert en eneste arbeidsplass, og bedriften klarte aldri å tjene penger. I januar 2022 sa Alvdal kommune nei til å forlenge leieavtalen.

Fra ille til verre

Etter det gikk det bare enda verre:

* Siden oktober 2022 hadde russernes norske selskap Dataroom hverken styreleder eller daglig leder.

* I fjor høst forsvant plutselig hele bedriften – fire svære containere – uten at kommunen ble varslet.

BORTE VEKK: Tidligere ordfører Johnny Hagen konstaterte forundret at hele kryptofabrikken var forduftet.

* Russernes norske selskap krevde fire millioner kroner i erstatning for kontraktsbrudd, og gikk til søksmål mot Alvdal kommune.

* Den avgåtte styrelederen kjøpte selv erstatningskravet gjennom sitt eget selskap, og endret deretter navn på selskapet.

* I februar i år ble Dataroom tvangsoppløst i Oslo tingrett. Selskapet hadde ikke revisor.

* Samtidig har de to første styrelederne i Dataroom sittet på tiltalebenken i Oslo tingrett i en rettssak som ikke angår driften i Alvdal. Maratonsaken over ti uker omhandlet grov økonomisk kriminalitet i størrelsesorden 235 millioner kroner. Dom er ennå ikke avsagt.

KJØPTE GJERDE: Bare stålgjerdet og fire transformatorer var igjen etter russerne. Nå har Alvdal kommune kjøpt gjerdet som del av et forlik.

– Vi mener erstatningskravet var helt uberettiget, og var trygge på å vinne frem i retten. Men det ville krevd ressurser, og det var en risiko for at kommunen ikke ville fått dekket omkostningene, selv om vi vant. Derfor tok vi kontakt med bostyrer for å finne en løsning, sier kommunens advokat Lise Marken Aasterud i advokatfirmaet Mageli.

Tidligere styreleder Egon Bjune i Dataroom har ikke besvart VGs henvendelser.

Den store, gruslagte tomten som har solid strømtilgang, er attraktiv for lokale bedrifter. Nå kan Alvdal kommune gå videre i planene om salg og ny etablering.

