Forsinkelser på Follobanen: − Tror ikke jeg vil rekke eksamen

Strømproblemer gjør at det er forsinkelser og innstillinger på Follobanen mellom Oslo S og Ski mandag ettermiddag. Passasjer og student Tea Arntzen (24) mistet eksamen.

Det er ett spor i bruk i Blixtunnelen, skriver Bane NOR på sin nettside.

NRK skriver at et tog med passasjerer om bord står fast i tunnelen. Bane NOR opplyser at passasjerene trolig skal bli hentet ut, men at de ikke kan si hvor lang tid det vil ta.

– Kjøreledningen er blitt revet ned på et vis. Det betyr at der blir det nok stengt en stund fremover, sier pressevakt Olav Nordli i Bane NOR.

Bane NOR fikk beskjed om stansen cirka klokken 12.30.

Toglinjene som påvirkes:

R22 Oslo S – Mysen, L2 Stabekk – Oslo S, R21 Oslo S – Moss og RE20 Oslo S – Halden.



Eksamensfast på toget

VG har snakket med passasjer Tea Arntzen (24) som er mastergradsstudent på Universitetet i Ås (NMBU). Hun er på vei til eksamen i avansert cellebiologi og fortvilet over situasjonen.

– Om hjelpetoget som de sier skal komme tar oss til Ski, kan jeg rekke eksamen. Tar det oss til Oslo er det sikkert ikke sjans. Da må jeg i verste fall ta en dyr taxi, men jeg tror ikke jeg vil rekke eksamen, forteller Arntzen.

For å forsikre seg om at hun ville rekke eksamen om det ble forsinkelser, hadde studenten tatt et tidlig tog.

– Eksamen starter klokken 14. Jeg satte meg på toget klokken 12.20 på Oslo S. Toget kjørte vel i underkant av ti minutter. Så stoppet det. Jeg har sittet her siden, sier 24-åringen.

– Skal finne en løsning

I en SMS-oppdatering til VG klokken 13.43 ser det stadig mørkt ut for studenten.

– Vi blir dratt tilbake til Oslo, så vi mister eksamen, melder Tea Arntzen.

Et lyspunkt er det imidlertid:

– Fikk også melding av lærer fra NBMBU at det gjelder flere studenter og at de skal finne en løsning med eksamen, skriver hun.

