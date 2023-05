VÅTT: Store deler av landet får mye regn i slutten av uken, men Sør- og Østlandet får det fint.

Regn i store deler av landet til helgen

Det blir fremdeles behagelige temperaturer på Sør- og Østlandet til helgen – men store deler av landet har en våt helg i vente.

NTB

– På Sør- og Østlandet er det litt mer skyer i prognosene nå, men det kommer fremdeles godt med sommerlig luft, sier vakthavende meteorolog Ingvild Villa til NTB.

Meteorologen opplyser videre at temperaturene vil ligge rundt 20 grader gjennom helga. Været blir også relativt stabilt, men i noen perioder blir det overskyet.

For både Sør- og Østlandet blir det svært lite regn og vind og dermed oppholdsvær nær sagt hele helgen.

På Vestlandet blir situasjonen en annen. Villa forklarer at et lavtrykk som kommer inn fra vest, bringer med seg mye regn, særlig i Vestland fylke. I tillegg blir det fare for snø i fjellet.

– For dem som har byttet til sommerdekk, ville jeg vurdert den turen nøye. Det er viktig å sjekke værmeldingen for fjellet du skal over, og ikke bare dit du skal, sier Villa.

Villa sier likevel at Rogaland kan slippe unna noe av lavtrykket og dermed få bra med oppholdsvær i slutten av uka.

Hustrig i Nord-Norge

I Nord-Norge lar sommeren fremdeles vente på seg. Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om snø for deler av Troms og Nordland, som skal gjelde ut fredag. Også her advarer Villa dem som har byttet om til sommerdekk.

– Følg nøye med på Vegtrafikksentralen, de har kameraer på fjellovergangene. Så bør man vurdere hvilke fjell man skal over dersom man fremdeles har sommerdekk.

Nede i lavlandet slipper nordlendinger heldigvis unna snøen. Likevel blir det svært kjølig. Også her fører et lavtrykk til mye nedbør.

– Det blir relativt lave temperaturer og mye regn. Nå har særlig Øst-Finnmark hatt veldig høye temperaturer den siste tiden, men det ser det ut til å være en slutt på nå, sier Villa.

Meteorologen sier det blir bra vær i Troms lørdag formiddag. Ellers blir det jevnt med regn i nær sagt hele Nord-Norge, med temperaturer mellom åtte og tolv grader.

Også Trøndelag vil få jevnt med regn gjennom helga. Temperaturen der vil synke fra torsdag og inn mot helga.

– Skal ikke mye til før det blusser opp

Dermed blir Sør- og Østlandet de store værvinnerne til helgen, mens resten av landet får en våt helg.

Til tross for mye varmt vær den siste tiden har ikke meteorologene sendt ut noe varsel om skogbrannfare for Øst- eller Sørlandet.

– Nå kom det noe nedbør tirsdag, samtidig som gresset er mye frodigere så nærme sommeren. Da blusser det ikke opp like fort, sier Villa.

Hun minner likevel om at bålforbudet gjelder helt fram til 15. september.

– Det skal ikke mye til før det blusser opp. Jeg vil råde alle til å være forsiktig med åpen ild.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post