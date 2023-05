Butikkeier Mona (59) la på firsprang og fakket butikktyver: − Jeg var forbannet

Tyvene dyttet henne til side, men butikkeier Mona Abelsen (59) nektet å la dem unnslippe.

Hun tok opp jakten til politiet kom.

– Det var tredje tyveri siden april, jeg hadde fått nok, sier Mona Abelsen i et telefonintervju med VG.

Klesbutikken M.A.S. i Tromsø sentrum har i flere år vært plaget av tyverier, forteller hun. Senest tirsdag 23. mai oppdaget butikken et større tyveri. Derfor var butikkeieren og de ansatte ekstra oppmerksomme pinseaften.

– Jeg har videoovervåkning, så vi hadde bilder av dem som stjal torsdag. Det var to kvinner på rundt 30 år, anslår Abelsen.

Tyveridramaet ble først omtalt i Nordlys.

SØRGET FOR PÅGRIPELSE: Butikkeier Mona Abelsen (59) spurtet etter og stoppet tyvene som ved minst tre anledninger har stjålet merkeklær og sko fra M. A. S i Tromsø.

Midt på dagen lørdag varslet en mannlig butikkmedarbeider henne om at de samme kvinnene som stjal tirsdag hadde vendt tilbake.

– Jeg ba ham ringe politiet og gjorde det selv også for å komme gjennom fort. Med politiet på øret stilte jeg meg ute på trappen i håp om å se en politibil, forteller Abelsen.

– Da været tyvene at det var noe på gang og gikk mot utgangsdøren. Jeg prøvde å sperre for dem, men de dyttet meg til side og brøt seg forbi ut på gaten.

ROPTE SEG HES: Først tirsdag 30. mai har butikkeier Mona Abelsen (59) fått tilbake sin normale stemme.

Full detektivmodus

Da våknet Abelsens indre Nancy Drew for alvor. Hun firsprang etter kvinnene, mens hun ropte «STOPP! STOPP!».

Tre ukentlige treningsøkter på tredemølle og vekttrening ga uttelling. 59-åringen klarte å holde følge.

– Vi sprang et par kvartaler. Da snudde en av dem seg og så at «skitt, hun kommer etter» før de springer videre, sier Abelsen og tilføyer lattermildt:

– Jeg var iført en lys, fin dress med fotsid bukse og dressjakke. Jeg så ut som en hvit Superwoman. Heldigvis gikk jeg i joggesko!

FRASTJÅLET KLÆR OG SKO: Innehaver Mona Abelsen (59) anslår at det ble tatt varer for minst 30.000 fra butikken under tyveriet pinseaften.

Foran seg ser hun tyvene krysse gaten og hoppe inn i en buss på busstoppet nedenfor Tromsø Kunstforening.

– Jeg nådde dem igjen ved bussen og sa: «Det er bare å stoppe, politiet er rett rundt hjørnet. Det er bare å gi opp!».

Men tyvene hopper inn i bussen. Abelsen fyker etter:

– «Ikke kjør! Tyver om bord!», ropte jeg. Da kom det tre politibiler og overtok.

Fryktet våpen

I bakhodet har 59-åringen at kvinnene kunne være bevæpnet. Derfor er Abselen opptatt av å nå frem til tyvene først selv.

– En av mine ansatte kom etter bak meg med politiet på øret, men tyvene kunne jo hatt hva som helst i lommene, både kniv og pepperspray. Jeg ønsket ikke at de ansatte skulle risikere noe. Sikkerheten kommer først.

UREDD: Mona Abelsen (59) tok sjansen på å konfrontere tyvene.

– Hva med din egen sikkerhet?

Abelsen bryter ut i latter.

– Jeg var faktisk ikke redd. Det var jo ikke en gjengkriminell jeg sprang etter. Jeg var bare forbannet over at tyvene kom for andre gang på tre dager.

Etter forfølgelsen pinseaften var hun hes som en kråke i tre døgn.

– Jeg hostet mye lørdag og kan snakke normalt først i dag. Jeg ropte så mye etter tyvene.

Vil bli utvist

Per Arve Aas, operasjonsleder ved Troms politidistrikt, bekrefter hendelsen.

– De mistenkte er to kvinner i 20- og 30-årene. De mistenkte er pågrepet og under etterforskning for tyverier, sier Aas til VG.

– Hva skjer videre med dem?

– De er av utenlandsk opprinnelse og det foreligger et utvisningsvedtak på dem. Politiet har kontroll på dem til de tas ut av landet.

– Dreier det seg om ligavirksomhet?

– Vi har ikke grunnlag for å si noe om det i øyeblikket. Det vil etterforskningen kunne si noe om etter hvert, avslutter operasjonslederen.

LØP SØROVER: Tyvene flyktet sørover i Tromsø sentrum etter å ha revet seg løs fra butikkeier Mona Abelsen (59).

Tilbake på butikkgulvet er Mona Abelsen er glad for at hun la på firsprang.

Tyvegodset som ble tatt lørdag, fikk hun tilbake, men hun savner fremdeles varer som har blitt stjålet tidligere.

– Man jobber og står på. Det både typisk og kjipt for butikkeiere å bli rundstjålet. Det kan kanskje være preventivt og gjøre butikkeiere ekstra våkne å høre om hva som skjedde hos oss, håper den spreke 59-åringen.

