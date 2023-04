Bil har havnet i Steinkjerelva – skal være én person i bilen

En bil har havnet i Steinkjerelva. Dykkere fra Norsk Luftambulanse (NLA) har kommet til stedet.

Saken oppdateres!

Like etter klokken 11.30 fikk politiet i Trøndelag melding om en bil som hadde kjørt ut i Steinkjerelva.

En person er hentet opp fra elven, opplyser politiet like før 12.30.

En video VG har sett viser en bil som flyter nedover elven.

Operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Anne Birgitt Arraf, opplyser til VG at dykkere har kommet til stedet. Bilen som fløt nedover elven, har nå sunket ned, forteller hun.

– Vi er ganske sikre på at det var én person i bilen, men vi vet ikke om det har vært flere. Vitner opplyser om at det var minst én person da den forsvant under vann. Det er det vi går ut ifra, opplyser operasjonslederen overfor VG.

Arraf forteller at det samtidig som det planlegges for hvordan de skal ta seg ned til bilen, drives det søk i nærområdet, blant annet med hunder, etter potensielt andre personer som kan ha vært i bilen.

Et redningshelikopter fra Ørland hovedflystasjon er på tur. Det samme er en redningsskøyte og en brannbåt.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post