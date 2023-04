Hani Hussein, Adam Ezzari, Sara Boudaya og Cengiz Al er blant de som gleder seg til id.

Slik skal kjendisene feire id

Familie, god mat, tradisjoner og bønn står i sentrum for id-feiringen.

Id al-fitr er en religiøs fest som feires av muslimer verden over for å markere at fasten er over.

VG har snakket med flere kjente norsk-muslimer. En av dem er komiker Hani Hussein (28), som for tiden er aktuell med sitt eget standupshow «Comeback». I år blir feiringen hennes annerledes.

– Jeg skal ha mitt eget soloshow, stå på scenen og snakke om meg selv. Det føles veldig deilig, det har vært en drøm lenge. At det treffer på eid er bare stas, sier hun.

Når id ikke blir tilbrakt på scenen har hun som oftest feiret med familie og venner.

– Vi spiser god mat. Ofte somalisk mat, sier hun.

Det hun liker alle mest med id er all gleden hun ser rundt seg.

– Det å se masse blide muslimer, at vi er alle i godt humør etter å ha kommet oss gjennom ramadan, det er en god følelse, sier hun.

SCENEN: Hani Hussein skal ferie id på en helt spesiell måte i år.

Premier Leauge-spilleren Mohamed Elyounoussi (28), også kjent som «Moi», tilbringer mest sannsynlig id-feiringen på fotballbanen i storkampen mellom Arsenal og Southampton, som er laget han spiller på.

– Jeg er nok på hotellet å lader opp til kampen, men på fredag kveld og lørdag morgen skal jeg feire, sier han.

Han spiller på et lag med flere muslimer. De har pleid å feire id sammen de siste årene.

– Vi har leid lokale og hoppeslott og sånn for barna, alle har tatt med mat dit og vi har feiret sammen, det har vært kjempefint, sier «Moi».

I år skal de nok en tur til moskeen for å be id-bønnen før kampen mot Arsenal.

«Moi» har marokkansk bakgrunn og maten han liker å spise på denne helligdagen er marokkansk mat.

– Det er retter som tagine og couscous. På id blir det mye grillspyd, lam og biff, som vi vanligvis ikke har, sier han.

Fotballproffen har fastet gjennom hele ramadan.

– Jeg har spilt fastende i noen år nå, og jeg har klart å fullføre. Det blir lettere for hvert år, det har gått helt fint og har ikke vært noe problem, sier han.

Fotballproff Mohamed Elyounoussi skal spille fotballkamp for Southampton.

Sara Boudaya (29) er for mange kjent fra TV2-programmet «Sommerhytta», hvor hun vant sammen med sin mann Ibrahim Mahnin. Hun forteller til VG at hovedessensen hver id er familie og god mat, fra morgen til kveld.

– Opp gjennom årene har id-feiringen gått fra godteriposer i moskeen, helt nye klær og id-gaver i form av penger, til «voksen-id-feiring» der det viktigste er en deilig frokost med ting vi har hatt lyst på i 30 dager – så enkelt som egg og røket laks på nystekte rundstykker.

Boudaya gleder seg også til hjemmelaget mat fra Tunisia og Marokko, som for eksempel grillspyd, couscous og hjemmebakt brød. I tillegg til mye god mat, er følelsen av fellesskap og tilhørighet noe av det hun setter pris på med høytiden.

– Også å kjenne på stoltheten av og ha klart å faste sammen en hel måned, der vi har renset både kropp og sjel fra dårlige vaner.

Når det kommer til de beste tradisjonene er både familie og en helt spesiell dessert involvert.

– Den beste tradisjonen må være at jeg og søsknene mine virkelig dresser oss opp til dagen, og hvor hver fotoshoot ender med krangel før vi spiser en deilig McFlurry på kvelden, sier hun og ler.

For Sara Meyer Boudaya er det å pynte seg en viktig del av feiringen. Her er hun under fjorårets id-fest.

Adam Ezzari er rapper og skuespiller. 24-åringen, som har marokkansk far og norsk mor, bestemte først på ungdomsskolen at han ville bli muslim. Nå gleder han seg til id-feiring.

Han skal feire med sin kone, slekte og gode venner. De starter dagen med å pynte seg, før de går i moskeen og fortsetter deretter dagen med god mat, godt selskap, gaver, leker og aktiviteter til langt ut på kvelden.

– Hva spiser du helst?

– Den første kaffekoppen i 10-tiden på id smaker like godt hvert år! Ellers spiser vi ofte tradisjonell marokkansk mat som tajine eller couscous. Svigermor lager ofte helt nydelig id-middag!

Ezzari syns det beste med feiringen er å bruke tid med de man er glad i.

– Noe av det viktigste for oss muslimer i ramadan er jo det med takknemlighet og reflektere over livets gaver, som for eksempel hvor godt vi har det her i Norge og alle vi er glad i, sier han.

På id kan det fort bli travelt, da Ezzari gjerne vil møte så mange som mulig.

– En veldig koselig tradisjon jeg og mange kompiser har hatt de siste årene er at vi like etter id-bønn i moskeen på formiddagen tar oss en liten time på kafé før vi splittes og drar hver vår vei til hver vår familie.

Adam Ezzari skal feire med familien.

Skuespiller Cengiz Al (25) er for mange kjent fra flere store TV-produksjoner. I år skal han også lede NRK-programmet «Festen etter fasten».

Hans feiring starter i moskeen, før han drar til den eldste i familien for å spise frokost. Resten av dagen samles familien til leker, mat og hygge. Al er selv far til en liten sønn, og ser på feiringen som barnas dag der de også får gaver.

På id spiser han flere deilige måltider, der alt fra vegetarretter til kjøttretter samt dolma, børek, oliven og tyrkisk keskek er faste innslag.

Han beskriver det beste med feiringen som å «omringes av mennesker og glede», og at man møtes med åpne armer og fulle matbord.

– Det er et slags familietre-møte, og ikke kun mor, far og søsken som møtes, men hele slekten.

Al gleder seg til å bringe tradisjonene videre til sønnen, og gjøre feiringen spesiell for ham. Når lekene settes i gang, kjenner han selv på den barnlige gleden.

– Jeg klarer ikke å sitte stille, blir veldig barn oppi hodet og vil at alle skal ha det gøy, sier Al.

Cengiz Al skal lede programmet «Festen etter fasten».

Lina Adampour (37) skal «selvfølgelig» feire sammen med familien, som er kjent fra TV-serien som bærer nettopp navnet «Familien Adampour».

– Jeg er veldig takknemlig fordi jeg bruker ordet selvfølgelig, det er dessverre ikke sånn for mange mennesker, sier hun og legger til at samlingen er noe hun er både ydmyk og takknemlig for.

Hun prøver nå å booke plass på en restaurant, men hun skal også spise hos både svigerfamilien og hos moren.

– Med adampourene, hvor jeg ikke har stemmerett, er det vedtatt at det blir en vegetarmeny med blant annet nudler og rødbetcarpaccio. Jeg skal skeie ut med svigers.

Hun syns noe av det som er hyggelig med feiringen er at dette er en dag hvor glede er det viktigste.

Festmåltider er viktig under id-feiringen. Hos familien Adampour blir det vegetarmat til årets feiring. helt til høyere ser man Lina Adampour le over middagsbordet. Dettet bildet er fra en tidligere anledning, hvor VG var på besøk.

Sara Meyer Boudaya og Sara Boudaya er tilknyttet Max Social , som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.