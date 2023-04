ETTERLYST: Den norske islamisten Arfan Bhatti er siktet for medvirkning til terroren i Oslo 25. juni i fjor og internasjonalt etterlyst. Han har sittet i varetekt i Pakistan siden september, men nå skal pakistanske myndigheter ha godkjent en utlevering til Norge. Det er likevel uklart når han faktisk returneres.

Den hemmelige terror-chatten: Fryktet returen til Norge

Arfan Bhatti skal ha ment at det ikke fantes fellende bevis mot ham i terrorsaken. Han skal derimot ha fryktet lang varetekt hvis han dro tilbake til Norge.

VG har tidligere avslørt hvordan en norsk etterretningsoperasjon fikk opplysninger om et potensielt terrorangrep i Skandinavia før terroren rammet Oslo 25. juni i fjor.

I etterkant av terrorangrepet fikk en agent, som jobbet på oppdrag for Etterretningstjenesten, angivelig kontakt med den norske islamisten Arfan Bhatti (45) på den krypterte meldingstjenesten Telegram.

Innholdet i denne dialogen er grunnlaget for terrorsiktelsen mot Bhatti i Norge og er årsaken til at han har vært fengslet i Pakistan siden slutten av september i fjor.

I chat-samtalene spilte agenten rollen som en høytstående leder i terrororganisasjonen Den islamske stat (IS), en såkalt emir.

Agenten fikk på den måten mulighet til å ha fortrolige samtaler med det som skal være Bhatti i ukene etter angrepet.

Den norske islamisten oppholdt seg i Pakistan på denne tiden, men han vurderte stadig vekk å dra tilbake til Norge, ifølge chat-samtalene.

Returen ble imidlertid utsatt minst to ganger: Først i midten av juli i fjor, så i slutten av august.

I den hemmelige dialogen med agenten skal Bhatti ha gitt flere begrunnelser for utsettelsene:

** Politiet stilte mange spørsmål om ham. Og selv om det ikke var uvanlig, så var det annerledes denne gangen.

** Han bekymret seg for et mulig langt opphold i varetekt.

** Politiet ville ikke svare på spørsmål fra advokatene hans om en potensiell retur til Norge.

** Brødre i Norge ba ham bli Pakistan.

** Han var «flagget» av norske myndigheter.

«I can do more when I am on their streets. Just me being in EU is fear for them walhamdulilah walhamdulilahTakket være Gud», skal Bhatti ha skrevet til agenten.

LANG HISTORIE: Advokat John Christian Elden har vært forsvareren til Arfan Bhatti gjennom en årrekke. Her er de avbildet sammen i Oslo tingrett i 2018 i forbindelse med en sak mot Justis- og beredskapsdepartementet.

«I can do more outside, then prisoned»

I den hemmelige chat-dialogen skal Bhatti også ha hevdet at norske myndigheter ville bli enda mer interessert i ham om han ikke kom tilbake.

Bhatti skal også ha vært skråsikker på at politiet ikke hadde noen fysiske bevis mot ham i den pågående terroretterforskningen etter Oslo-angrepet.

«As the situation I understand by returning now, is that I probably would face long term custody, even I would get free in last. (...) I can do more outside, then prisoned», skal Bhatti ha skrevet.

«For sure yes», svarte agenten.

«Akhi al azeez, I have deferred my return (...) Because it may happen kuffar can keep me for some longer time than I first saw», skal Bhatti ha skrevet til agenten i slutten av august.

Bhatti skal ha gitt uttrykk for at det bare var hans nære vennskap til Matapour som knyttet han til saken, men at hans person og bakgrunn var nok i seg selv til at politiet interesserte seg for ham.

«But security agency know and has spoken. They sait it was “islamic terrorism” and the accused was supporting IS and influence by IS. They guess this because of his friendship and time with me», skal Bhatti ha skrevet.

– VGs påståtte dialoger kan jeg ikke kommentere, da jeg fortsatt ikke har sett disse saksdokumentene grunnet påskeferie hos politiet, sier Bhattis forsvarer, advokat John Christian Elden, til VG.

Noen uker etter terrorangrepet, i slutten av august i fjor, skal Bhatti ha skrevet til agenten at en «bror» stadig ble holdt isolert i varetekt.

Denne «broren» er etter alt å dømme terrorsiktede Zaniar Matapour (43), som terrornatten skjøt og drepte to menn og skadet mange flere, før han ble lagt i bakken av sivile.

Bhatti skal ha fortalt agenten at Matapours advokater, som da var John Christian Elden med flere, egentlig er hans advokater, og at disse hadde rådet ham til å «bli på ferie».

«And his lawyers which actually is mine but we agree that he may use in case of need, tells me to still stay on vacation».

– Det er korrekt at vi gjentatte ganger var i kontakt med politiet på vegne av Bhatti i juli 2022 for å høre om de ønsket at han skulle avbryte sin ferie og reise til Norge, ut fra at en rekke aviser antydet at han var mistenkt i saken. Da politiet avviste at de ønsket kontakt med ham, viderebrakte vi beskjeden om at han ikke behøvde å avbryte noen ferie, da ingen i politiet ville vedkjenne seg at de ønsket kontakt, sier Elden.

Forsvareren forteller videre at dette skjedde samtidig som det pakistanske sikkerhetspolitiet ISI tok han inn til avhør og påsto det var på vegne av norsk politi.

– Noe de benektet. Så det er riktig at Bhatti kunne vært tilbake i Norge i juli i fjor og at vi tilbød politiet at han kunne avbryte ferien, dersom politiet ikke hadde nektet for at han var av interesse for etterforskningen, sier Elden.

Politiadvokat Ingrid Myrold i Oslo politidistrikt opplyser til VG at Bhatti ble siktet i august 2022 i forbindelse med skytingen mot London pub.

– Etter det ble Bhatti tilbudt reise hjem til Norge av politiet, sier politiadvokaten.

Spørsmål om terror-avhør

I den hemmelige terror-chatten ville agenten også vite om det var mulighet for at Matapour ville angi Bhatti i politiavhør. Da skal Bhatti ha svart klart og tydelig:

«Akhi AkhiBror, that brother would NEVER EVER speak anything. In shaa Allaah In shaa AllaahMed Guds vilje. Never brother».

Matapour har ikke forklart seg for politiet, ikke ønsket å snakke med psykiatere, og har dermed vært innlagt på såkalt tvungen observasjon. De rettspsykiatriske undersøkelsene skal ha blitt avsluttet i begynnelsen av april, men vurderingene rundt Matapours psykiske helse og spørsmålet rundt tilregnelighet er foreløpig ukjent.

– Etter at Bhatti ble siktet i august, måtte vi be en annen advokat oppnevnt for ham, siden vi da var engasjert for Matapour. Nå har dette løst seg, og jeg er igjen oppnevnt for Bhatti som er min primærklient her, sier Elden.

I slutten av september i fjor ble Bhatti siktet for terror i Norge og etterlyst internasjonalt. Noen dager senere forsvant 45-åringen fra radaren. Han skal ha blitt pågrepet av en anti-terrorenhet i Pakistan.

Norske myndigheter har siden den gang jobbet med å få Bhatti utlevert til Norge.

I løpet av de siste ukene skal signalene fra Pakistan ha vært positive. I et brev til norske myndigheter skal Pakistan ha godkjent at terrorsiktede Arfan Bhatti kan utleveres til Norge.

Når han faktisk kommer er fortsatt ukjent, men det kan skje innen kort tid.

Terrorsiktede Zaniar Matapours forsvarer, advokat Marius Dietrichson, ønsker ikke å kommentere saken.

