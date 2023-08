UVÆR: Jepp, nå kommer enda mer uvær. Her fra Mysen fredag.

Vurderer å sende ut farevarsel på Østlandet og Sørlandet: − Folk må forberede seg

Det dårlige været er ikke over. Nå kommer et uvanlig lavtrykk til Sør-Norge.

Mandag får Sør-Norge nok et lavtrykk på besøk, denne gang fra Sverige.

– Det minner oss om at høsten ikke er langt unna, skriver meteorologene på Twitter.

Lavtrykket feier over landet med nordavind, mye regn, og kanskje til og med snø i høyfjellet.

Været som er meldt er såpass dårlig, at meteorologene vurderer å sende ut farevarsel for både vind og regn på Østlandet og Sørlandet.

– Det blir noe som minner om et høstlavtrykk. Og det ligger an til å bli en veldig våt og vindfull mandag, sier statsmeteorolog Pernille Borander til VG.

For akkurat dette lavtrykket er spesielt, og ikke noe som ofte oppleves på Østlandet og Sørlandet.

Borander sier av lavtrykk fra Sverige er sjeldent, og fører til mye regn og sterk vind. Hun ber også folk bruke helgen på å sikre løse gjenstander.

– Her må bare folk bruke søndagen til å rydde unna ting, og sørge for at vannrenner er åpne. Det blir kraftige byger, og sterk vind. Det er en smak på høsten på mandag.

Hun sier at slike lavtrykk vanligvis ikke skjer på sommeren.

– Det blir ordentlig høstvær. Vind kan ta tak i mye, så utemøbler og trampoliner burde sikres. Når lavtrykk kommer fra Sverige er det knyttet mye usikkerhet til både mengder og styrke. Det kommer nok farevarsel etter hvert.

Nok en gang så slipper Nord-Norge unna uværet.

– Man skulle nesten rømt nordover. Troms og Finnmark slipper billig unna nok en gang i sommer. Fra Trøndelag og sørover blir det uvær. Østlendinger opplever ikke vær som dette særlig ofte, avslutter meteorologen.