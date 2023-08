KJAPP VISITT: Silje og Tom Erik Gamlemoen Valderhaug er en snartur innom familiehuset for å mate kjæledyrene, før de reiser tilbake til evakueringshotellet på Fagernes.

Evakuerte fra «Hans» tre dager etter bryllupet: − Mildt sagt stressende

LEIRA (VG) Silje og Tom Erik giftet seg på lørdag. Tirsdag kom «Hans» i veien for det ferske ekteparet.

Kortversjonen Silje (29) og Tom Erik Gamlemoen Valderhaug (28) har nylig giftet seg, men var nødt til å evakuere fra sitt hjem i Leira i Nord-Aurdal kommune på grunn av ekstremværet «Hans».

Vannet strømmer gjennom parets hage og oppkjørsel.

Familien på fire er evakuert til et hotell i Fagernes. Det vet ennå ikke når de kan flytte hjem igjen. Vis mer

«I gode og onde dager til døden skiller dere ad», sa presten til Silje (29) og Tom Erik (28) Gamlemoen Valderhaug i Skrautvål kirke sist lørdag.

Naturkreftene har allerede vist at ordene fra presten stemmer for det nygifte paret. Ikke alle dager er like gode. Tirsdag var familien på fire nødt til å evakuere fra hjemmet deres i Leira i Nord-Aurdal kommune.







En flere meter bred foss har nemlig funnet veien rett gjennom hagen og oppkjørselen til familien Gamlemoen Valderhaug – og på kanten av «stupet» står bilen til Tom Eriks far:

1 / 3 USTATT: Bilen til venstre tilhører faren til Tom Erik. OVERRASKET: Silje og Tom Erik Gamlemoen Valderhaug kommer hjem for første gang etter evakueringen. De er overrasket over hvor mye fossen har vokst på et døgn. forrige neste fullskjerm USTATT: Bilen til venstre tilhører faren til Tom Erik.

Tom Erik forteller at farens bil har stått på familietomta i rundt ett års tid. Planen var egentlig at han skulle hente den denne uka.

Han understreker at faren heldigvis har forsikring på bilen.

– Du skal ikke tulle med vann. Når fossen tar underlaget som bilen står på, så er den borte. Det er ikke noe vi kan gjøre med det.

– Den første uken som nygifte har mildt sagt vært stressende, sier Silje og ler.

– Dette er en test, skyter Tom Erik inn med glimt i øyet.

Bryllupskjolen henger fortsatt på badet etter helgens store happening.

– Vi får håpe huset blir stående, så jeg slipper å kjøpe ny. Vi skal ha bryllupsfesten til neste år, så vi må ha alle klærne igjen til da, sier Silje.

BRYLLUPSKJOLEN: Silje håper «Hans» lar huset og bryllupskjolen være i fred.

VG møter paret dagen etter at de måtte evakuere til et hotell på Fagernes lenger nord i kommunen. Nå har de fått lov til og ta en rask tur innom huset for å mate kjæledyrene som ble igjen.

Mange av naboene er også rammet av ekstremværet. VG observerte ødelagte veier og store mengder vann ved evakuerte hus på E16 mellom Leira og Aurdal onsdag.

– Det samme skjedde da jeg var i ungdomsårene. Men det har aldri vært så ille som dette. Det er ekstremt, sier Tom Erik, som har tatt over barndomshjemmet fra foreldrene.

KJEDELIG: Silje og Tom Erik Gamlemoen Valderhaug er nygift og evakuert fra eget hjem. En lei kombo.

– Vi lurer alle på når vi får komme hjem. Ungene synes heldigvis at det er kjempegøy å bo på hotell, sier Silje.

Familien fikk lov å ta med seg to hunder til hotellet på Fagernes. Igjen ble kaninen «Truls» og kattene «Bella» og «Siris».

– Det er veldig godt å se at de har det bra. Kattene har lekt ute helt siden i går, og vi rakk heldigvis og fylle opp skålene deres før vi ble evakuert.

1 / 4 BLE VÆRENDE: Kaninen «Truls» får seg en etterlengtet kos fra matmor Silje. Sammen med to katter ble kaninen værende igjen i familiehuset. GJENSYNSGLEDE: Kaninen «Truls» var glad for å se Silje og Tom Erik igjen. ENDELIG MAT: Katten «Bella» hilser på Silje og Tom Erik igjen. forrige neste fullskjerm BLE VÆRENDE: Kaninen «Truls» får seg en etterlengtet kos fra matmor Silje. Sammen med to katter ble kaninen værende igjen i familiehuset.

Ekteparet forteller at det siste døgnet har gått fint både for store og små i familien.

– Ungene vil egentlig bare leke, det er mest stress for oss. Det er alltid kjipt å reise fra hjemmet sitt og samtidig ikke vite når vi kan komme tilbake.

– Jeg er kontant stresset og klarer ikke å slappe ordentlig av. Vi slet begge med å sove i natt, erkjenner Silje.

Torsdag ettermiddag fikk familien beskjed om at de kan reise hjem igjen.

– Det er veldig deilig. Vi har ennå mange spørsmål vi mangler svar på, men det viktigste er at vi kommer til et fullstendig hus, skriver Silje Gamlemoen Valderhaug i en tekstmelding til VG.

– Vi vet ennå ikke når veien blir fikset, når vi kan kjøre bilen vår igjen, hva som skjer med bilen som holder på og falle utenfor kanten, og om den eventuelt må fjernes før ny vei er på plass igjen.

Hun forteller at bryllupsreisen kan bli utsatt på grunn av «Hans».

– Dette vil ta en stor del av tiden vår fremover, og vi har fått opplyst at veien vår ikke er prioritert tidlig. Det er uvisst når vi får reist.

HOLDER HUMØRET OPPE: Alt står relativt bra til med Tom Erik, Silje og familiens to barn etter evakueringen.

Silje og Tom Erik skryter av de ansatte på Scandic-hotellet i Fagernes, som er i fare for å bli oversvømt.

– De gjør en fantastisk jobb, og er veldig rolige. Vi får svar på alt vi lurer på og kriseteamet fra kommunen har vært på hotellet hele veien.

– Nødetatene skal også har ros, spesielt brannvesenet, som jobber utrolig raskt i uværet. Det er godt å se at ting fungerer som det skal, sier Tom Erik.

TYKK TÅKE: Tåken la seg solid over Leira onsdag. Mange i området er evakuert.