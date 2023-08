70 ÅR OG STOPP: Erna Solberg vil at Georg Barth skal få jobbe videre som lektor ved Kirkeparken videregående skole. Det ønsker også rektor Kjetil Langø (t.v.), men får ikke lov å gi lov. Høyre-nestleder Henrik Asheim til høyre.

Solberg vil at du skal jobbe så lenge du vil

MOSS (VG) Erna Solberg vil revolusjonere norsk arbeidsliv, for å sørge for at du og Georg (70) kan jobbe så lenge dere vil. – Gjerne til du blir 80 år. Vi skal ha slutt på tvangspensjoneringen, sier hun.

Kortversjonen Høyre-leder Erna Solberg ønsker at folk kan jobbe så lenge de vil, til og med opp til 80 år.

Hun har møtt Georg Barth (70), en lærer i Moss som blir tvunget til å slutte å jobbe til tross for hans ønske om å fortsette og har støtte hos skolens rektor. Dette er på grunn av en lov som sier man ikke får jobbe lenger enn til du er 70 år i offentlig sektor.

Solberg sier dette er sløsing med ressurser og at man i fremtiden vil mangle arbeidskraft.

Ap avviser Solbergs forslag. Vis mer

Georg Barth (70) er en av dem hun tenker på når hun sier det hun gjør. Han blir mandag stengt ute fra skolen han har jobbet ved i 36 år. Det hjelper ikke at rektor vil at han skal jobbe.

Lektor Barth har vært lærer i 44 år, hvorav 40 år her på skolen:

Han må mandag finne seg i å stå utenfor skoleporten når Kirkeparken videregående skole i Moss åpner semesteret, hvor han i tiår etter tiår har undervist elever i økonomifag og mest i rettslære.

– Det er veldig trist at jeg ikke får fortsette, fordi jeg aldri har vært så kunnskapsrik som jeg er nå. Jeg er veldig lysten på at norske elever skal ha det bra og lære.

Vi sitter ute i skolegården i Moss. Sommersol etter mange bøtter i det siste.

ELDREKAMP: Høyre-lederen sier det viktigste i Norge fremover er å skaffe flere hender i jobb. – Da kan vi ikke nekte oppegående eldre å jobbe, sier hun.

Solberg lover endring – hvis hun får regjere.

– Vi mener dette er sløsing med ressurser. Vår største utfordring fremover, vil være mangel på arbeidskraft. Vi vil løfte dette i en ny pensjonsreform. Folk som er kvalifiserte, fungerer i jobben sin og selv ønsker det, skal få jobbe så lenge de vil.

Hun sier dette er en naturlig konsekvens av at vi lever lenger og er friskere lenger.

– Da kan mange, ikke alle, også stå i arbeid lenger enn vi gjør i dag.

– Ønsker å fjerne aldersgrensen helt

Hun fortsetter:

– Egentlig ønsker vi å fjerne aldersgrensene helt, men vi fikk den opp i 72 år i privat sektor i 2015; det var kompromisset vi greide å få enighet om. Vi foreslo det samme i offentlig sektor, men det ble skrotet av Støre-regjeringen.

ÅPNER DØREN: Solberg åpner døren inn til skolen for Barth, men underviser der inne, det får han ikke.

Hun legger til.

– Vi ønsker å få den opp i 75 år – nei, egentlig ønsker vi fjerne aldersgrensen helt. Hvis arbeidstager og arbeidsgiver er enig om at vedkommende kan jobbe til de er 75 eller 80 år, så bør de få lov til det. Dette er selvsagt ikke for alle, og det skal være fullt mulig å gå av tidlig hvis man selv vil.

– Det blir argumentert mot det, at mange eldre ikke greier å oppdatere seg og følge med i den teknologiske utviklingen – de nekter å slutte og står i veien for unge krefter?

– Det kan være et argument på den enkelte arbeidsplass, men ikke for samfunnet som helhet. Vi kommer til å mangle arbeidskraft. Da kan vi ikke la hver enkelt bedrift gjøre som de vil. Vi må bruke alle dem som har ønske om å jobbe.

Hun legger til:

– Jobb er så utrolig mye mer enn lønn. Det er et fellesskap, tilstedeværelse og så mye annet positivt.

Angriper den statlige grensen

Solberg er veldig klar på at grensen på 70 år i offentlig sektor må fjernes.

– Vi vil fremme lovendringsforslag, som gjør at folk som selv ønsker kan stå lenger i jobb. Det gjelder også yrker med lave særaldersgrenser. De skal ha rett til å stå lenger – hvis de fyller kravene til å stå i jobben – og ikke bli presset ut.

Arbeidsmiljøloven åpner for at bedrifter i privat sektor har adgang til å fastsette en lavere bedriftsintern aldersgrense, med en nedre grense på 70 år:

Arbeidsgiver skal drøfte spørsmål om innføring og eventuell videreføring av bedriftsinterne aldersgrenser med de tillitsvalgte.

KLAR TALE: Erna Solberg fastslår at praksisen i private bedrifter om å kaste ut folk når de blir 70, skal bort.

Det er en ordning Solberg vil fjerne.

– Den praksisen bør bort. Man må ha en individuelle vurdering av ansatte. 72-årsgrensen vi har i dag, må bli reell. Bedriftene må satse på etter- og videreutdanning av folk, slik at de kan jobbe lenger. Du bør med dagens regelverk kunne stå i jobben til du er 72 år, etter en individuell vurdering, ikke basert på arbeidsgivernes ønske.

Barth nikker når Solberg prater.

Han har til og med sendt mail til statsminister Støre.

– Støre svarte og fremholdt at det er mulig å stå til du er 72, men da måtte arbeidsgiver si ja. I mitt tilfelle sa rektor ja, men arbeidsgiveren er Viken fylkeskommune og de sier nei uansett.

– Hva gjør du nå?

– Jeg håper å kunne være vikar innimellom og få pensjonistlønn, som er rundt en fjerdepart av det jeg ville fått sammenlignet med vanlig jobb. Problemet er også knyttet til pensjon. Inntekten blir regnet mot pensjonen, slik at jeg kan ende opp med at de trekker så mye i pensjon at det ikke lønner seg.

Solberg sier det er noe som må ses på, fordi det rammer alle født før 1963.

JOBB: Høyre-lederen ønsker 70-åringen veldig lykke til videre i sin kamp for å jobbe.

Høyre-nestleder Henrik Asheim er også med til Moss. Han skal lede Høyres arbeid når Stortinget skal forhandle om hele pensjonssystemet til høsten.

– Når en ser en så dyktig lærer som Georg er, som ønsker å jobbe videre, og har en rektor som ønsker det, som likevel ikke får lov, da er noe feil. Vi har ikke råd til å si at han må ut av klasseværelset bare fordi han er født i et bestemt år.

Får nei fra Brenna

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sier de forstår intensjonen om at det kan være et gode for både de ansatte og virksomhetene å la folk lenger, men vil ikke være med på Solbergs frislipp.

– Arbeiderpartiet mener at det er viktig å legge til rette for at folk kan bidra med sin kompetanse og arbeidskraft så lenge som mulig, men dette gjør vi først og fremst ved å tilrettelegge for seniorer i arbeidslivet. Samtidig er det ikke uten grunn at både partene i arbeidslivet, pensjonistforbundet, likestillingsombudet og ekspertutvalget, som Høyre selv nedsatte for noen år siden, mener det Solberg beskriver her er feil løsning, sier Brenna.

APS VEI: Tonje Brenna sier de foretrekker mer å gå i retning av pensjonistlønn.

Hun sier at konsekvensen da Solberg-regjeringen hevet grensen i privat sektor til 72 år, var ikke at det ble lettere for ansatte å stå lenger i jobb, tvert imot:

– Mange virksomheter innførte bedriftsinterne aldersgrenser på 70 år som de praktiserer konsekvent. Det fører til at ingen ansatte får fortsette utover aldersgrensen, selv om både ansatt og arbeidsgiver er positive til det. Vi tror det er bedre å legge til rette for å finne andre løsninger for å gjøre det lettere å jobbe utover disse aldersgrensene der dette er hensiktsmessig, eksempelvis ved å forbedre ordningen med pensjonistlønn eller andre tiltak som gjør det lettere å stå videre i jobb der dette er ønsket av begge parter.