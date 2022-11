REAGERER KRAFTIG: LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Fellesforbund-leder Jørn Eggum advarer kraftig mot konsekvensene av oljeleting-stans til 2025.

LO hardt ut mot egen regjering

LO går hardt ut mot egen regjering etter omstridt oljeforslag. – Uheldig, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. – Direkte uansvarlig, sier leder Jørn Eggum i Fellesforbundet. De får støtte i kritikken fra NHO-sjefen.

– LO har et kongressvedtak som sier at vi skal utvikle, ikke avvikle petroleumsnæringen. Vi hadde forståelse for en utsettelse av 26. konsesjonsrunde ved forrige korsvei, men denne utsettelsen sender et uheldig signal. Norge skal være en stabil og langsiktig leverandør av energi til Europa, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til VG.

Bakgrunnen er at Støre-regjeringen har gitt SV gjennomslag for å utsette neste runde med utlysninger av letelisenser for olje og gass – det som kalles 26. konsesjonsrunde helt til til 2025.

I fjor fikk de gjennomslag for at den skulle utsettes ut 2022, men nå altså i tre år til.

Frp var tidlig ute og slaktet forslaget, men det svir hardere i Ap at den faglige kritikken kommer fra deres egen arbeiderbevegelse, fra Aps mektige bror, LO.

LO-lederen står sammen i kritikken med leder i LOs største forbund i privat sektor, Jørn Eggum, i Fellesforbundet og leder i LO-forbundet Industri Energi, Frode Alfheim.

– Jeg er provosert over at dette kommer i tolvte time i en budsjettprosess. Dette er seriøse og viktige spørsmål som fortjener en skikkelig behandling. Jeg tror ikke politikerne forstår konsekvensene dette har for industriarbeidere i Norge, sier Eggum til VG.

KRITISK: Jørn Eggum er sterkt kritisk og redd for at hans medlemmer vil bli rammet, fordi oppdrag på verft og andre steder vil gå ned.

Han legger til:

– I en usikker tid er det direkte uansvarlig å gravlegge 26. konsesjonsrunde for tre år fremover. Europa skriker etter vår energi, og da kan ikke vi bare legge på røret.

Eggum sier at leverandørindustrien trenger forutsigbarhet og langsiktighet.

– Det tar lang tid fra konsesjonsrunde til prosjekter igangsettes, derfor er dette på sikt svært risikabelt for våre medlemmer.

– Derfor må Norge stille opp

Han sier at dette også har en internasjonal dimensjon.

– Siden invasjonen av Ukraina i vinter, har EU betalt Russland over 121 milliarder euro for kull, olje og gass. I desember begynner olje-embargoen, hvor intensjonen er å kutte all olje, gass og kullimport fremover. Derfor må Norge stille opp.

Frode Alfheim sier at det viktigste for aktiviteten på norsk sokkel og i leverandørindustrien på kort sikt er at konsesjonsrundene går som normalt.

PEKER PÅ EU: Frode Alfheim sier at SV-seire ikke er det Europa trenger.

– Europas befolkning går en hard vinter i møte. Både arbeidsplasser og husholdninger må rasjonere energiforbruket sitt. Det siste de trenger å høre fra Norge er at SV får flere seire som skaper usikkerhet om energileveransene fra oss.

– Bellona mener leteutsettelse til 2025 er bra og at EU presser på for å hindre leting i nordområdene?

– Europa er avhengige av å kunne stole på oss som energileverandør i mange tiår fremover. Vi må skape trygghet, ikke usikkerhet, om våre intensjoner. Skal vi være den stabile energileverandøren Europa ber oss om å være, må vi også lete utenfor TFO-områdene.

NHO-sjef Ole Erik Almlid deler kritikken fra LO.

OPPGITT: NHO-sjefen angriper også skatteøkningene.

– Å utsette 26. konsesjonsrunde er et dårlig signal i en situasjon hvor Europa er i desperat gassmangel. Næringen trenger forutsigbarhet og skikkelige rammebetingelser. Det er nødvendig for å sikre arbeidsplasser, inntekter til fellesskapet, og bidra til den grønne omstillingen, sier Almlid til VG.

Han sier at budsjettet også innebærer kraftige skatteøkninger for bedrifter og eiere.

– Næringen har liten tiltro til at regjeringens politikk ivaretar deres behov, og det er lite i forhandlingsresultatet som bøter på det.

Administrerende direktør Hildegunn T. Blindheim i Offshore Norge er også sterkt kritisk.

BALANSE: Hildegunn T. Blindheim mener leting må til for å få til overgang til det grønne skiftet.

– Viktig

– Produksjonen på norsk sokkel vil reduseres mye fremover, derfor er det behov for å lete etter olje og gass for å hindre en for bratt nedgang. Da er det viktig at det blir gjort tilgjengelig attraktivt areal.

Hun sier det er en del av en balanse for å få til det grønne skiftet.

– Samtidig er det viktig at vi opprettholder farten for å få bygget ut havvind og tilrettelegge for areal for CO₂-lagring for både å sikre arbeidsplasser og inntekter til fellesskapet fra både gass, olje og de nye verdikjedene vi skal bygge opp og for å nå klimamål.

Offshore Norge er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for selskaper som driver på norsk sokkel.

Glede i Bellona

Ikke alle er kritiske.

Bellona-leder Frederic Hauge sier konsesjonsrundestans til 2025 er en viktig klimaseier.

POSITIV: Frederic Hauge mener stans i leting er en meget god nyhet.

– Leting fremover vil først kunne utløse utvinning nærmere 2050 og det vil uansett være uaktuelt, sier Hauge og viser til EU.

– EU har i dragkampen med Norge gjort det veldig klart at de ikke kan være med på utvinning i Arktis. Dette er derfor en stor seier for Nordområdene på norsk sokkel.

