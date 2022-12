NY NAV-RUNDE: Rune Halseth ble feilaktig dømt til fengsel fordi han tok med en trygdeytelse til utlandet. Her hilser han på Jonas Gahr Støre i Stortinget i 2019.

Frykter netthets: Regjeringen nekter å oppgi hvem som utredet trygdeeksport

Regjeringen vil ikke at NAV-ofrene skal få vite hvem som utarbeidet den hemmelige 2014-rapporten om trygdeeksport. Regjeringsadvokaten mener det er risiko for at «navngitte medlemmer vil bli utsatt for belastende omtale i sosiale medier».

– Dette er helt vanvittige argumenter. Staten beskytter sine egne ansatte, og samtidig vil staten nekte oss tilgang til helt sentral informasjon, sier Rune Halseth til VG. Han leder foreningen Nav-Oppryddingen.

Halseth er blant Nav-ofrene som har saksøkt staten ved Arbeids- og sosialdepartementet. Han reagerer sterkt på det siste prosess-skrivet fra Regjeringsadvokaten.

Nav-ofrene som kjemper for å få økonomisk oppreising fra staten må dokumentere at Nav og staten ikke bare har opptrådt uaktsomt, men grovt uaktsomt eller forsettlig.

De vil ha navnene utlevert fordi de mener det er aktuelt å stevne rapport-skriverne som vitner.

VG har tidligere i høst omtalt og publisert en sladdet utgave av 2014-rapporten.

Her kan du lese rapporten.

Ligger i Oslo tingrett

Nav-ofrene som har saksøkt staten med krav om erstatning og oppreisning, har også begjært innsyn i hele rapporten foran hovedforhandlingene, som er berammet til mars 2023.

30.november leverte Regjeringsadvokaten en tykk konvolutt til Oslo Tingrett. Konvolutten inneholdt hele 2014-rapporten.

Men den kom til domstolen med en streng beskjed fra Regjeringsadvokaten: Den skal ikke lastes opp i den såkalte aktørportalen, hvor partene i en rettslig tvist kan dele bevis og prosedyrer før selve rettssaken.

En dommer i tingretten skal nå vurdere om rapporten inneholder bevis som er relevant for rettssaken. I denne vurderingen inngår også om navnene på embetsmannsgruppen som utarbeidet 2014-rapporten skal frigis til saksøkerne.

Belastende omtale

Men Regjeringsadvokaten mener at saksøkerne ikke skal få innsyn i mer enn den allerede sladdede rapporten.

«Staten mener det er en risiko for pågang mot arbeidsgruppens

medlemmer fra mennesker som er engasjert i saken, eller at navngitte medlemmer vil bli utsatt for belastende omtale i sosiale medier», argumenterer advokat David Magnus Myr i et prosesskriv til Oslo tingrett.

«Dersom retten pålegger staten å legge frem navn på arbeidsgruppens medlemmer, anmoder staten retten om å sette en oppfyllelsesfrist på minst én uke, slik at staten som arbeidsgiver kan forberede de aktuelle personene på dette», skriver han videre.

Ivaretar ansatte

– Staten mener altså at det er viktigere å skjerme embetsmenn mot kritikk i sosiale medier, enn å sørge for at saken blir godt nok belyst i rettssaken. Det reagerer vi sterkt på, sier Rune Halseth til VG.

– Vi sitter på sterkt nedsettende uttalelser mot oss i sosiale medier, helt fra da saken sprakk i 2019. Skulle ikke vi ha rett til samme beskyttelse? Man må stå for det man har gjort, legger han til.

Advokat David Magnus Myr hos Regjeringsadvokaten svarer slik på kritikken:

– Det staten har bedt om, er at dersom retten mener det relevant for saksøker å vite navn på de som satt i denne arbeidsgruppen, så har staten et ønske om å forberede disse menneskene på eventuell omtale i sosiale medier, sier han til VG.

– Har offentlig ansatte krav på et særskilt vern mot omtale i sosiale medier?

– Når man jobber et sted og blir utsatt for noe på grunn av den jobben, så er det bra om arbeidsgiver ivaretar deg når det skjer, svarer Myr.

13 medlemmer

Arbeidsgruppen som laget 2014-rapporten om trygdeeksport, hadde 13 medlemmer, og ble bistått av to advokater fra Regjeringsadvokaten.

Alle navnene er sladdet, men det fremgår hvor de var ansatt:

Arbeidsgruppens leder og fem andre medlemmer kom fra Arbeids- og sosialdepartementet.

To medlemmer kom fra Utenriksdepartementet.

To kom fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Ett medlem kom fra Kunnskapsdepartementet.

To kom fra Finansdepartementet.

HOLDER TILBAKE: Arbeidsminister Marte Mjøs Persen har sendt den interne Nav-rapporten om trygdeeksport til Oslo tingrett, men vil ikke dele rapporten med Stortingets kontrollkomite.

Nekter Stortinget innsyn

Tirsdag kveld fikk Stortingets kontrollkomite et nytt avslag om innsyn i den samme rapporten, fra arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

For to uker siden fikk Audun Lysbakken (SV) med seg flertallet i komiteen bak et krav om å få lese den hemmeligholdte rapporten om trygdeeksport Men Støre-regjeringen gjør det samme som Solberg-regjeringen: Holder rapporten tilbake fra Stortinget.

– Rapporten er et internt dokument for Solberg-regjeringen, skriver arbeidsministeren i et brev sendt til Stortinget tirsdag kveld.

«Det er trist at to regjeringer på rad lar formaliteter stå i veien for det som burde være et mye viktigere hensyn, nemlig full politisk opprydding etter en av de største rettsskandalene i norsk historie», skriver Lysbakken i en tekstmelding til VG onsdag morgen.