LAN-PARTY VIBES: Seks karer, mengder med cola og «døgning» gjennom hele natta. Nei, vi er ikke på LAN-party i kjelleren til klassekameraten din på starten av 2000-tallet, men helt i sluttfasen av regjeringsforhandlingene på SMK. Fra venstre: Jonas Gahr Støre, Trygve Slagsvold Vedum, Geir Pollestad, Eigil Knutsen.

I kulissene på SMK: Slik skapte de fortrolighet

Sene netter, mengder med energidrikk, og fortrolige løfter om å ikke lekke informasjon. Slik beskriver Ap-, Sp- og SVs forhandlingsbosser døgnene før budsjettenighet. – Jeg har fått bachelorgrad i Torgeir Knag Fylkesnes, sier en av forhandlerne.

Klokken 05.20 tirsdag morgen:

Forhandlerne fra Ap, SV og Sp ser seg rundt i rommet, og nikker til hverandre. Møterommet er fullt av tomme colaflasker, en pæreskrott og tomme nøtteposer. Og ikke minst hvite ark med tabeller og forslag, alle med klokkeslett øverst, sånn at man i hvert fall kan forsøke å holde oversikt over hva som er siste utgave. Så:

– Enige. Vi er enige. Dét øyeblikket da jeg skjønte det, og den følelsen, kommer jeg til å ta med meg i mange år, sier Aps forhandlingsboss, Eigil Knutsen, til VG.

VG har snakket med en rekke av personene som satt i forhandlingene om statsbudsjett, fra alle partier som deltok. De forteller om hvordan forhandlingene gikk for seg – og hva som gjorde at de kom i mål.

MASTERKURS: Torgeir Knag Fylkesnes (emnekode TKF-2000) er faget og Knutsen og Pollestad er studentene på masteremnet «Knag Fylkesnes» på Stortinget universitet i Oslo sentrum. Pollestad hevder han fikk A.

– Master i Fylkesnes

Sps finanspolitiske talsperson Geir Pollestad sier at han har blitt svært godt kjent med både Eigil Knutsen og Torgeir Knag Fylkesnes.

Men:

Spesielt Fylkenes har han fått et særlig godt blikk for, hevder han hardnakket.

Fylkesnes og Pollestad har vært i næringskomiteen og finanskomiteen i mange, mange år, formaner han.

– Jeg påstår at jeg har en bachelor- eller mastergrad i Knag Fylkenes, med veldig god karakter. Folk har en enorm tillit til min tolkning av ham, sier han.

For Knutsen var dette andre gangen han forhandlet om statsbudsjett. I fjor kjente han på uro og usikkerhet på om de i det hele tatt kom til å komme i mål.

I år var det en mer selvsikker Eigil Knutsen som trappet opp i statsrådssalen på Stortinget til forhandlinger.

– I år hadde jeg funnet roen. Roen og vissheten om at hvis vi bare gir det tid, så kommer vi til å komme i mål, sier han.

SNUSFORNUFTIGE: Torgeir Knag Fylkesnes og Geir Pollestad gikk tom for snus i løpet av forhandlingene og vandret rundt i Kvadraturens gater rundt midnatt for å finne mer. De fikk selskap av anstand Eigil Knutsen på vandreturen og vendte tilbake til forhandlingsbordet som glade og litt mer avslappede menn.

Lovet hverandre fortrolighet

4. november la SV fram sitt alternative statsbudsjett, og partiene møttes et par dager etter til forhandlinger. Da var det en opplevelse av veldig stor avstand i start av forhandlingene, beskriver flere.

Mens det gjennom ulike regjeringer har vært forskjellig temperaturnivå på forhandlingene, har det enkelte år har vært slamring med dører, lekkasjer og høylytt konflikt om budsjettforhandlinger.

Men under årets forhandlinger har partene holdt potte tett.

– Det hadde vi samtaler om da vi begynte. At det som sies i dette rommet, blir i rommet. Det handler om å skape fortrolighet og ro til å forhandle. Alle lekkasjer, enten de skjer med vilje eller ved uhell forsurer stemningen. Man blir mer anspent og varsom om hva man sier til hverandre, og det blir mindre åpenhet, forklarer forhandlingsbossen til Ap.

De tre forhandlingssjefene på Stortinget skryteri det hele tatt voldsomt av hverandre. Ord og uttrykk som «skarp», «kreativ», «formidabel», «løsningsorientert», «fantastisk dyktig», «innbyr tillit» og «er til å stole på» slenges ut med den største selvfølgelighet.

RESULTATET KLART: Jonas Gahr Støre og statssekretær Tale Jordbakke etter pressekonferansen om statsbudsjettet tirsdag klokken 18.

Landet siste natten

Men alt var ikke fryd og gammen hele veien:

Skatt og klima var de vanskeligste temaene å oppnå enighet om, beskriver flere av de som deltok i forhandlingene. I flere uker var det ping-pong med forslag fram og tilbake, med krav og motkrav.

Forhandlerne beskriver at den siste natten var avgjørende og at det var da kompromissene ble landet om de store sakene, i de bittesmå timer.

De store sakene ble landet rundt firetiden beskriver de. Deretter gjensto flikking og fiksing på detaljer resten av natten og utover formiddagen på tirsdag – og noen nye avklaringer på ting man trodde man var enige om men trengte noen nye runder på.

Til helgen ble forhandlingene flyttet fra Stortinget til Statsministerens kontor (SMK) og partilederne ble involvert. Det ble de gjort for å bryte opp posisjonene som ble «satte» og for å få en ny dynamikk, beskriver flere.

SKAL HIT: Stortinget må godkjenne budsjettet. Torsdag er det finansdebatt.

Flere av dem beskriver også at regjeringssiden og SV har ulike ønsker om fremdrift på ulike tidspunkt.

– Noen ganger opplever man at man er i en god «steam», og vil kjøre på. Men da sitter fort den andre parten og tenker at man ikke har nødvendige avklaringer, og vil bremse opp, og ta seg god tid. Det går begge veier, sier Knutsen.

Flere av dem trekker fram god kjemi og munter stemning som avgjørende for å komme i mål.

– Det har vært tøffe forhandlinger, men vi har hele veien holdt humøret, det tror jeg har reddet mye, sier Fylkesnes.

GUTTA PÅ ENERGIDRIKK: Audun Lysbakken og Torgeir Knag Fylkesnes spiser kald pizza og drikker energidrikk på møterom 3 på Statsministerens kontor.

Sene netter – svære budsjetter

Gjennom helgen dro forhandlingene ut til sent på natt, før de til slutt gikk gjennom hele natten til sluttføring mandag morgen.

De siste store sakene nådde partene enighet om rundt firetiden, før det var mindre detaljer som ble flikket på fram til morgenkvisten – og gjennom formiddagen mandag morgen etter en kort blund.

SV er vist til det beryktede «Møterom 3» på Statsministerens kontor. Det var her Karl Eirik Schjøtt-Pedersen var kjent for å «holde hoff» under Stoltenberg II-regjeringen.

VEL FORLIKTE: Audun Lysbakken, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum kunne etter mange sene nattetimer endelig presentere sitt budsjettforslag tirsdag klokken 18 i Stortingets vandrehall.

Lysbakkens bønn om søvn

Etter midnatt natt til tirsdag er det alvor: erfaringen fra årevis med våking over småbarn skal endelig brukes til å vinne politiske slag.

SV-leder Audun Lysbakken hadde hatt ti timer søvn på tre netter.

– Hva kommer du til å huske best fra forhandlingene?

– Lysbakkens bønn om søvn klokka halv fire i natt, sier Vedum og flirer rått.

– «En liten halvtime til», svarte jeg. Så sa jeg hele tiden at deadline var klokka halv åtte, åtte i dag tidlig. Han var så trøtt! Jeg tror det hadde litt effekt. Han var så fortvila rundt halv fire, sier Vedum og ler igjen sin gjenknekkelige Vedum-Latter™.

Han sier at Lysbakken gikk ut en liten halvtime, men kom inn igjen med en siste innsats for å lande budsjettet.

– Da tenkte jeg at det var på tide å sette inn det siste presset på Vedum, slik at jeg i alle fall kom meg hjem til syv og til å hilse på familien når de sto opp, forteller Lysbakken.

TJOMMIENE: Lysbakken og Vedum kan endelig «shake hands» etter en søvn-duell og si seg fornøyd med årets statsbudsjett.

Sekk full av energidrikk

SVs Torgeir Knag Fylkesnes stilte også med en ryggsekk med et utvalg energidrikker han og Audun Lysbakken benyttet seg raust av, røper Vedum.

– Men ikke til meg. For meg er det kaffe og cola, skynder han seg å legge til. Vedum vil slett ikke ha på seg av å være noen energidrikk-drikker.

Det vil heller ikke Knutsen.

– Det er ikke noe energidrikk på meg. Kun cola og kaffe, og rødvin og øl.

– Men ikke noe rødvin og øl under forhandlingene, skynder han å legge til.