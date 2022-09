STENGD: Kommunen i Møre og Romsdal har no stengd dørene for besøkande, etter truslar mot tilsette.

Rådhuset stenger dørene etter truslar

I frykt for sikkerheita til dei tilsette har ordføraren i Vestnes bestemt å stenge rådhuset for besøkande inntil vidare. Ein person er meldt til politiet for grove truslar, sjikane og trakassering.

Til kommunestyret torsdag beskriv ordførar Randi Bergundhaugen det heile som ein pågåande trusselsituasjon mot fleire kommunalt tilsette.

– Det er ikkje greitt at offentlege tenestemenn blir trua og trakassert, og ikkje kjenner seg trygge på jobb, seier Bergundhaugen til VG.

Derfor var det viktig for ordføraren å informere både kommunestyret og befolkninga elles.

– Ein har lett for å tenke at slike ting ikkje skjer på små stadar i Distrikts-Noreg. Vi skal gjere jobben vår for innbyggjarane, men det kan ikkje gå på kostnad av sikkerheit, seier ho.

UROA: Ordførar i Vestnes i Møre og Romsdal, Randi Bergundhaugen seier dei vil vurdere tiltak for å betre sikkerheita til tilsette i kommunen.

Det var Vestnes avis som omtalte saka først.

Bergundhaugen forklarer at truslane har kome over tid, og at det er retta spesielt mot lokale etatar som NAV. Ho har no personleg meldt saka til politiet på vegner av dei tilsette.

Det er uklart kor lenge rådhuset vil halde stengd for besøkande, men ordføraren peikar på at personar som har avtale likevel får kome inn.

– Vi skal ikkje vere kjemisk lukka, men vi gjer dette for å ha kontroll på kven om kjem inn. Etter to år med pandemi er jo dette løysingar vi har vore vant til, seier ho.

– Har ein gode nok verktøy for å handtere truslar mot kommunalt tilsette?

– Enkelte einingar i rådhuset er vande med å tenke sikkerheit, som for eksempel NAV eller avdelingar som har med rus, psykisk helse, familie og barn å gjere, men ikkje alle er vande med å tenke slik, seier ho

– Det er ei felles inngangsdør og servicekontoret tek imot alle. Vi er nok nøydde til å sjå på kva tiltak vi kan gjere for å tryggje alle på ein betre måte, fortsett ordføraren.