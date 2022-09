Steffen Handal er leder i Utdanningsforbundet.

Partene i lærerstreiken møtes søndag

Utdanningsforbundet opplyser til VG riksmekleren har invitert partene til et møte søndag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal, bekrefter til VG at de vil delta på et møte med riksmegleren søndag.

Riksmekleren skal ha invitert partene til et møte klokken 12:00, ifølge Utdanningsforbundet.

Ifølge Utdanningsforbundet skal også KS, Norsk Lektorlag og Skolenes Landsforbund delta på møtet.

VG har tatt kontakt med alle parter og riksmegler Mats Ruland.

Bodil Gullseth i Skolenes landsforbund, Helle Christin Nyhuus i Norsk lektorlag og KS viser til riksmegler.

Ruland har så langt ikke besvart VGs henvendelse.

Utdanningsforbundet med forslag til KS

Utdanningsforbundet offentliggjorde lørdag et forslag de mener kan få slutt på streiken.

Forslaget skal etter planen hjelpe lærerne med å komme bedre ut av lønnsoppgjørene i både 2022 og 2023.

Det skal samtidig være innenfor rammen for oppgjøret og spiselig for de 37 andre forbundene i KS-oppgjøret.

– Dette har vi gjort for å vise hvor lite som skal til for å få avsluttet streiken: Drøyt 300 millioner over to år er det som skal til, og kostnaden medfører altså ikke mer enn at 0,3 prosent av ramma i kommuneoppgjøret vil bindes opp neste år. Totalkostnaden på dette er det samme som det koster å bygge 1,3 kilometer med motorvei i Norge, sier leder Steffen Handal på Utdanningsforbundets nettsider.

Over 8000 lærere i streik

Lærerstreiken startet før skolestart og siden da har streiken blitt trappet opp flere ganger.

Mandag skal streiken etter planen trappes ytterligere opp. Da vil over 8000 lærere være i streik.

Tall som VG har gått gjennom viser at det er Troms og Finnmark som er hardest rammet av streiken nå.