ARBEIDSDELING: Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon til den 77. hovedforsamlingen i FN i New York i dag. Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) skal redegjøre for regjeringens strømsatsninger i Stortinget.

Regjeringskilde før strømdebatt: Har avtale med SV - «ikke mye å gå på»

Over 80 forslag ligger på bordet når Stortinget i dag skal debattere strømkrisen. 21 av dem fra Høyre. Men Høyre-leder Erna Solberg blir trolig satt på sidelinjen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Mandag er det ekstraordinært møte på Stortinget på grunn av strømkrisen. Høyre-leder Erna Solberg har bedt om et bredt forlik fordi strømprisene treffer det norske folk og våre bedrifter så hardt.

Men det ønsket ligger ikke an til å bli oppfylt:

Ap planlegger å gå rett til sin foretrukne samarbeidspartner, SV, for å forhandle om videre strømstøtte.

Binder seg til SV

VG får bekreftet at de allerede har en avtale om å sette seg ned og forhandle. VG får opplyst at en fersk SSB-rapport da blir et viktig grunnlag:

Torsdag forrige uke kom det nye tall fra SSB, som viste at det er de med høyest inntekt som har fått mest i støtte, målt i kroner og øre. Ifølge SSB-tallene har støtten hatt størst betydning for de som tjener minst, fordi den utgjør en større andel av deres totale utgifter.

Men strømstøtten, som regjeringen bruker over 40 milliarder kroner på i år, har ikke virket omfordelende, slo tallknuserne i SSB fast.

SV var raskt på banen og krevde at støtten må vris, slik at den har større omfordelende effekt; altså at de som har minst, skal få noe mer enn i dag.

Kilder i regjeringen sier til VG at de allerede har en avtale med SV om at dette vil bli en del av forhandlingene.

– Ikke mye å gå på

Etter at Støre-regjeringen i høst har forsterket strømstøtten til husholdningene fra 80 til 90 prosent støtte med strømpris over 70 øre kilowattimen, og de før helgen la frem en nye pakker for bedriftene og frivilligheten/idretten, er det ikke i realiteten ikke mer penger å gi.

– Behovet for trygg økonomisk styring veier tungt. Det er ikke mye penger å gå på, sier en sentral regjeringskilde.

Kilder fra regjeringspartiene på Stortinget bekrefter at det er naturlig å gå til SV først, fordi forslaget får budsjettmessige konsekvenser - og at de tror realismen i et bredt forlik med Høyre er liten.

Det innebærer også at olje- og energiminister Terje Aasland (Ap), når han ankommer Stortinget klokken 12 mandag for å holde sin redegjørelse, trolig ikke vil love noe som helst, utover de planene regjeringen allerede har lagt frem.

SVs krav

Hvor mye av SVs strømpakke de får gjennomslag for, utenom en bedre sosial profil, er altså meget usikkert, når signalene fra regjeringen er at kassa er tilnærmet tom.

SVs hovedkrav er at husholdningene skal få dekket 100 prosent av strømprisen over 50 øre per kilowattime for de første 1000 kilowattimene man bruker i måneden, fra og med september og ut året.

Info Her er SVs krav Fakta om SVs strømstøttemodell: SV kommer til å foreslå sin strømstøtte-modell mandag den 19. september. Den er delt i trinn som skiller på hvor mye støtte man skal få, basert på hva man bruker. De vil at staten skal:

Dekke 100 prosent av strømprisen over 50 øre per kilowattime for de første 1000 kilowattimene man bruker i måneden, fra og med september og ut året.

Dekke 80 prosent av strømprisen for de neste 2000 kilowattimene som brukes per måned

Sette et tak der man kan få strømstøtte for opptil 3000 brukte kilowattimer i måneden, i motsetning til 5000 som er dagens tak. Vis mer

Pengene flommer inn

I den politiske debatten er det to forhold som står mot hverandre:

Pengene flommer inn til staten når strømregningene er så store. 36 milliarder kroner har staten som ekstra innteker hittil i år, i følge VGs regnestykke.

Samtidig har regjeringen varslet at kostnadene i statsbudsjettet neste år økes med rundt 100 milliarder kroner, til pensjon i Folketrygden, mottak og integrering av ukrainske flyktninger, pågående byggeprosjekter som ikke kan bremses og videreføringen av strømstøtteordningen for husholdninger.

– Jeg ser frem til å komme til Stortinget i dag. Jeg håper redegjørelsen kan bidra til et større grunnlag for å diskutere energisituasjonen, sa Aasland på et pressemøte mandag morgen.

Olje- og energiministeren fremholdt at de nå tar nye kortsiktige grep for å hjelpe forbrukere og næringslivet med å takle høye strømpriser.

Vil ha mer vindkraft på land

På lengre sikt mener Aasland at kraftsystemet må videreutvikles. Klimatiltak og ny industri er ventet å øke kraftforbruket mye i årene fremover.

– Mer kraft, mer nett og mer energieffektiv bruk av strømmen vår, er de langsiktige løsningene på utfordringene vi står ovenfor, sier Aasland.

I pressemøtet gjentok han flere ganger, i følge E24, at det er behov for mer kraft.

På spørsmål om hva slags budskap han har til Motvind og andre som er mot vindkraft på land, svarte Aasland:

– Jeg har en beskjed, og det er at det er behov for fornybar energi i Norge. Vindkraft er den enkleste måten å få til fornybar kraft på. Vi ønsker å jobbe sammen med kommunen, få dem på laget. Vi ser på hvordan vi kan få kommunene til å stille med arealer.