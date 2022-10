ANGREP UNDER BELTESTEDET: Høyres Anne Berit Figenschau er ikke fremmed for å angripe ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) der det gjør vondt – til tross for at de er venner på privaten.

Nære venner blir ordfører-rivaler: − Vi skal få kjørt oss

TROMSØ (VG) På privaten er Gunnar Wilhelmsen og Anne Berit Figenschau perlevenner. Nå blir de hverandres verste fiende i kampen om å få styre Nord-Norges største og viktigste by.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

VG møter de to heteste kandidatene til å rasle med ordførerkjedet i Tromsø etter lokalvalget neste høst:

Sittende ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap).

Og Høyres ordførerkandidat Anne Berit Figenschau (H).

Gunnar Wilhelmsen er innstilt til å fortsette i fire nye år som Aps ordførerkandidat:

– Vi har veldig mye på gang som jeg har lyst til å fullføre. Vi får skryt nasjonalt for mye av det vi gjør, vi får skryt fra kulturlivet, fra næringslivet og fra idretten. Også skal jeg fortsette å passe på kommunens penger, som jeg passer på mine egne, sier multimillionær Gunnar Wilhelmsen, og gliser rett i kamera.

STORFORNØYD: Ordfører Gunnar Wilhemsen snakker seg inn i et kjempehumør når han får snakke om næringslivet.

– Jeg vil mer for Tromsø. Det er altfor dyrt å bo i Tromsø, og det vil vi gjøre noe med. Med ordføreren får man masse ord, men lite handling. Jeg vil gjøre Tromsø til en «ja-kommune», sier Figenschau.

Begge to har hatt hver sine kontroverser å stri med: Wilhelmsen med habilitetsspørsmål opp til knærne mens Figenschau har et mislykket kuppforsøk av et nominasjonsmøte på samvittigheten. I tillegg stormet det om henne forrige høst, da det ble avdekket at hun hadde rappet en partifelles historie, og presentert den som sin egen.

Tromsø Høyre har i det hele tatt ord på seg for å ha så katastrofale nominasjonsrunder at valgforsker Marcus Buck ved Universitet i Tromsø har uttalt: «Tromsø Høyre er et parti som styres av kjerringer, av alle kjønn og i alle aldre».

ENGASJERTE: De to ordførerhåpene er klar for et år med tøff valgkamp mot hverandre.

Snakker ut om vennskapet

I det intervjuet starter, bretter Figenschau ut en jukselapp på bordet, med stikkord om høyres politikk og viktige budskap for valgkampen. Blant annet kan vi lese i fet skrift «kritikk av opposisjonen», hvor argumentene følger etter som perler på en snor.

Men helt øverst på jukselappen til Figenschau kan man skimte at det står skrevet med fete bokstaver «Vennskap med GW».

De to politikerne er arge politiske motstandere når de møtes, men når kamerablitsen er borte er de gode venner, som går på middager sammen.

AVSLØRT AV JUKSELAPP: Hvis det skulle være noen tvil om Anne Berit Figenschau og Gunnar Wilhelmsens vennskap, så har Høyres ordførerkandidat like gjerne skrevet det svart på hvitt på en jukselapp før intervjuet.

I en årrekke har Wilhelmsen og Figenshcau vært venner på privaten. De har møttes til middager og bursdager hos hverandre og hun har besøkt hans ferievilla i Frankrike.

– Gunnar var den første som ringte meg da jeg ble innstilt som ordførerkandidat, røper hun til VG.

– Hvordan blir det å drive valgkamp når dere er så nære?

– Det kommer til å gå helt fint. Vi har et syn på hvordan samfunnet skal være, som er diametralt motsatt, sier Wilhelmsen

– Vi skal få kjørt oss begge to, slår Figenschau fast.

– Gunnar er en flink og jovial person, med stor omsorg for de rundt seg. Og han er veldig flink med folk, sier hun.

– Tro det eller ei, sier ordføreren.

PERLEVENNER: I løpet av intervjuet veksler Figenschau og Wilhelmsen på å ryke i tottene på hverandre og å omfavne hverandre som gamle venner.

Angrep «Kuken»

Figenschau gjorde i sommer et stort intervju med avisa iTromsø. I sitt første store intervju som ordførerkandidat gikk hun i frontalangrep mot Wilhelmsen, og hun hamret løs mot «Kuken» for alt det var verdt.

– Vi har nå den tredje ordføreren rekruttert fra gutteklubben K. Det er på tide å bryte opp konstellasjonene, sier Figenschau.

Hun siktet til at ordførerens vennegjeng som omtaler seg som Gutteklubben Kuken, eller på folkemunne bare kjent som «Kuken». Wilhelmsen er den tredje Ap-ordføreren i Tromsø fra vennegjengen.

– Hva vil du si til de som måtte mene at det er et angrep under beltestedet å gå etter «Kuken»?

– Jeg sa hva jeg mente om den saken i sommer, svarer Figenschau kort og litt brydd.

– Hva synes du om at din konkurrent og venn startet valgkampen med et sånt angrep?

– Hva skal man si? Det er vel et uttrykk for hennes manglende ordforråd, svarer Wilhelmsen.

TEMPERATUR: Det an kan bli høy temperatur på middag hos Wilhelmsen, bemerker Figenschau. Det kan det også bli når de to møtes til intervju.

– Vil dere fortsatt gå på middager hos hverandre etter dette, og mens valgkampen hardner til?

– Ja, jeg håper det, slår Wilhelmsen fast.

– Ja, det er alltid hyggelig på middag hos Gunnar. Høy temperatur, bemerker Figenschau.

Kampen om næringslivet

Tilbake til politikken:

Wilhelmsen snakker på inn- og utpust om næringslivet, om planer de har startet og planer han har lyst til å sette i gang med.

– Det har aldri vært gjort mer for næringslivet i Tromsø enn hva vi gjør nå, sier han og gjentar seg selv for effekt:

– Aldri.

Han forteller at kommunen under hans ledelse har startet Pro Tromsø, et eget næringsselskap som skal skape og tiltrekke seg flere bedrifter og arbeidsplasser. I tillegg har han hyppige møter med aktører fra næringslivet for å ha pulsen på hva som beveger seg.

INGEN GIR SEG: De to konkurrentene prater i munnen på hverandre i håp om å slå bein under motstanderens argument. Det skal de fortsette å bruke det neste året på å gjøre.

Figenschau er derimot ikke imponert, og både himler med øynene og rister på hodet når ordføreren legger ut:

– Næringslivet får jo nei på nei til prosjektene de vil ha realisert. Dere sa nei til Arctic Center. nei til nye studentboliger, og det sies nei over hele linjen. Jeg hører mye ord. Ordføreren er god på prat og seminarer, men handlingen lar vente på seg.

Arctic Center er et ski- og hytteanlegg som ordføreren er medeier i, og som det har vært en rekke kontroverser rundt, men som endte med at ordførerens eget parti avviste planene i kommunestyret, noe han taklet under middels bra på bakrommet.

– Arctic Center er jeg inhabil på, så det kan jeg ikke svare på, sier han nå tørt, før han slår tilbake:

– Skal vi se på det påståtte pratmakeriet: Vi har startet et eget næringsselskap, vi har startet ennå et selskap for å få romrelaterte arbeidsplasser til Tromsø og KSAT har fått 15 prosent flere arbeidsplasser i byen. Vi har suksess på suksess med næringslivet de siste årene, slår han fast.

BYENS NESTE ORDFØRER: De to ordførerhåpene spaserer ned gjennom Storgata i Tromsø. Hvem som blir størst får vi ikke svar på før neste høst.

Payback time

De to er også riv ruskende uenige om statsbudsjettet regjeringen har lagt fram.

– Over natten skal næringslivet plutselig få 44 milliarder ekstra i skatter og avgifter, i en allerede krevende økonomi.

– Feil. En stor andel av skattene er på vann og kraft, som i stor grad er eid av det offentlige. Skatten på private bedrifter blir dermed langt mindre enn hva du forsøker å fremstille det som

Ordføreren viser til de rause støtteordningene næringslivet fikk under coronapandemien:

– Næringslivet fikk enorme summer under pandemien, og det skulle bare mange.

– Men nå er det payback time, sier han.

SKARPE BLIKK: Det tar ikke lang tid før høflighetsfrasene gjemmes vekk, og argumentene finslipes når de to kamphanene i Tromsø møtes til diskusjon.

– Jobbe for pengene

Wilhelmsen har selv en formue på svulmende 72 millioner kroner i følge skattelistene. I tillegg eier han en rekke sentrale eiendommer i Tromsø, samt en egen privateid militær ubåtbase en kort kjøretur fra sentrum.

Figenschau er på sin side mellomleder i offentlig sektor, Nærmere bestemt Skatteetaten.

– Man skulle jo nesten tro dere stilte til valg for feil parti?

– Du vet, fordelen med å være i Skatteetaten er man kan bare sitte på baken, og pengene kommer inn. I næringslivet må man jobbe for pengene! Svaret kommer kontant fra Wilhelmsen.

– Jeg synes jeg har verdens beste jobb, for jeg er med på å finansiere velferdsstaten. Men så er det like viktig å være kritisk til hvordan fellesskapets midler brukes, sier Figenschau.

VENNER IGJEN: Etter hard diskusjon i en time, skilles Figenschau og Wilhelmsen igjen som venner.

Wilhelmsen kaster et blikk på klokka og skjønner at han begynner å bli sent ute til neste møte. I det han setter kurs mot rådhuset snur han seg og roper til Figenschau så halve storgata får det med seg:

– Ha det, kjære!

Så trasker han med bestemte skritt opp til ordførerkontoret, som ennå er hans, i hvert fall 11 måneder til.